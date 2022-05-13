ພວກນັກຊ່ຽວຊ້ານດ້ານພະລັງງານຂອງການາດາ ມອງເບິ່ງລາຄານ້ຳມັນທີ່ແພງຂຶ້ນ ເນື່ອງມາຈາກສົງຄາມໃນປະເທດຢູເຄຣນນັ້ນ ເປັນດາບສອງຄົມ ໂດຍປະຕິເສດທີ່ຈະເລັ່ງລັດໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຊຸດຍູ້ໃຫ້ມີການເພີ້ມການຜະລິດເຊື້ອໄຟທີ່ມາຈາກຊາກພືດແລະສັດຫຼືເຊື້ອໄຟຟອສເຊິລ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ.
ສຳລັບການາດາ ປະເທດສົ່ງອອກພະລັງງານທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງມີຄວາມສາມາດເປັນຜູ້ເຕີມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງ ທີ່ເກີດຈາກການບອຍຄອດ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕໍ່ພະລັງງານຂອງຣັດເຊຍນັ້ນ ການເອົາບາດກ້າວ ເພື່ອສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງແມ່ນມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນເປັນພິເສດ.
ລັດຖະບານທີ່ເປັນກາງອຽງຊ້າຍຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈັສຕິນ ທຣູໂດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະທຳການລົງທຶນທີ່ສຳຄັນໃນດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ແຕ່ການາດາ ຍັງເປັນບ່ອນຜະລິດນ້ຳມັນດິນຊາຍ ທີ່ແຂວງອາລເບີຕາ ຊຶ່ງວາຣະສານ National Geographic ບັນຍາຍວ່າ “ເປັນການປະຕິບັດງານຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ.”
ໃນການຖະແຫຼງທີ່ນະຄອນແວນຄູເວີ ເມື່ອທ້າຍເດືອນມີນາຜ່ານມານີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທຣູໂດ ໄດ້ປະກາດແຜນການໃຊ້ຈ່າຍ 9 ພັນ 100 ລ້ານໂດລາພາຍໃນປີ 2030 ເພື່ອຫຼຸດການປ່ອຍທາດຄາບອນ ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນການໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ບ້ານເຮືອນແລະລົດທີ່ມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານພະລັງງານ ໂຄງການພະລັງງານລົມແລະແສງຕາເວັນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການເຮັດຟາມແບບຍືນຍົງແລະມາດຕະການອື່ນໆອີກ.
ທ່ານທຣູໂດກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນເວລານັ້ນວ່າ “ພວກຜູ້ນຳທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫາລືໃນຢູໂຣບ ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ແມ່ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຢຸດເຊົາການເພິ່ງພານ້ຳມັນ ແລະແກັສຈາກຣັດເຊຍເທົ່ານັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະເລັ່ງລັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານໄປສູ່ພະລັງງານທີ່ສະອາດແລະພະລັງງານສີຂຽວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ໂລກທັງໝົດຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະການາດາ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປະຕິເສດກ່ຽວກັບເລື້ອງນັ້ນ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຄວາມໄຝ່ຝັນໃນໄລຍະຍາວຂອງທ່ານທຣູໂດອາດຈະສະຫຼັບຊັບຊ້ອນໃນໄລຍະສັ້ນ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນດ້ານນ້ຳມັນຈາກການາດາ ຊຶ່ງເປັນປະເທດສົ່ງອອກລາຍໃຫຍ່ອັນດັບ 4 ຂອງໂລກ ແລະກໍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບໂຄງການຜະລິດນ້ຳມັນຈາກດິນຊາຍທີ່ແຂວງອາລເບີຕາ ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ກຳລັງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່ທີ່ເຄີຍເປັນມາໃນໄລຍະຫຼາຍໆປີ.