ການແກ້ໄຂແບບສອງລັດ ຈະລອດພົ້ນ ຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ບໍ?

ເປັນເວລາ 3 ທົດສະວັດແລ້ວ ທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະປະຊາຄົມໂລກໄດ້ເຫັນແນວຄວາມຄິດສອງລັດ ຄື: ນຶ່ງອິສຣາແອລ, ນຶ່ງປາແລັສໄຕນ໌ ເປັນພື້ນ ຖານສຳລັບສັນຕິພາບຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງການສັງຫານໝູ່ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຂອງກຸ່ມ ຮາມາສ ແລະການໂຈມຕີຢ່າງໜັກໜ່ວງຂອງອິສຣາແອລ, ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າມັນຍັງເປັນເສັ້ນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ ໃນການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.
ຫຼາຍກວ່າ 1,200 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 242 ຄົນຖືກລັກພາຕົວໄປ ໃນການໂຈມຕີອິສຣາແອລໂດຍກຸ່ມ ຮາມາສ ເຊິ່ງສະຫະລັດລະບຸວ່າເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ. ການຕອບໂຕ້ທາງທະຫານຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 11,000 ຄົນ, ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດກາຊາ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດການເມືອງ ຢູຮຽລ ອາບູລອັຟ (Uriel Abulof) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເທລ ອາວີບ (Tel Aviv) ເຊື່ອວ່າ ການສູນເສຍຊີວິດຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັນຕິພາບເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
“ການແກ້ໄຂສອງລັດຍັງເປັນໄປໄດ້, ບາງທີອາດຈະຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ, ເພາະ ວ່າມີເປັນໄປໄດ້ທີ່ທັງສອງຝ່າຍຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຊາວອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລັສໄຕນ໌ ສ່ວນໃຫຍ່, ເຊິ່ງ (ທັງສອງຝ່າຍ) ຕ້ອງ ການຢູ່ຮ່ວມກັນ ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ນໍາຫົວຮຸນແຮງ," ທ່ານກ່າວ.
“ດ້ານນື່ງ ທ່ານມີກຸ່ມ ຮາມາສ ເຊິ່ງທ່ານຕ້ອງຮັບມືທາງທະຫານ, ແລະອີກດ້ານນຶ່ງແມ່ນ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ແລະກຸ່ມພັນທະມິດຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດການທາງດ້ານການເມືອງ," ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ. “ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ - ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍຄຳຖາມໃຫຍ່ໆບ່ອນນັ້ນ, ມັນມີໂອກາດທີ່ດີກວ່າ ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ."
ທ່ານ ຮຸສເຊນ ອີບິຊ (Hussein Ibish) ຈາກສະຖາບັນປະເທດອາຣັບໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ ຍັງເຊື່ອວ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຖາວອນ ຕໍ່ຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດນັ້ນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍຮູບແບບ 2 ລັດເທົ່ານັ້ນ.