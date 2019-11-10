ທ່ານ ແຊມ ເຣນຊີ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງກຳປູເຈຍ ທີ່ໄດ້ຂໍລີ້ໄພຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະກັບຄືນປະເທດ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໄປຍັງ ກຳປູເຈຍ ເພື່ອໄປຮ່ວມໃນວັນເອກະລາດຂອງປະເທດ ຄົບຮອບ 66 ປີ ແລະໄດ້ບິນລົງໃນປະເທດ ມາເລເຊຍ ໃນວັນເສົາມື້ດຽວກັນ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ກັບຄືນໄປ ກຳປູເຈຍ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການຄາດການມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນ ແລະຍ້ອນເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ທະວີຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູ່ນະທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານ ເຣນຊີ ຮັກສາການປະທານພັກຝ່າຍຄານ ພັກກອບກູ້ ກຳປູເຈຍ ແຫ່ງຊາດ ຫຼື CNRP ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະກັບຄືນໄປເພື່ອຟື້ນຄືນລະບອບປະຊາທິປະໄຕໃນປະເທດ. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ຊາວ ກຳປູເຈຍ ທັງຫຼາຍທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດໄທ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບທ່ານ ໃນລະຫວ່າງແຜນການຂ້າມຊາຍແດນຈາກໄທ ເຂົ້າໄປໃນກຳປູເຈຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານໄທ ໄດ້ສະແດງເຈຕະນາວ່າ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຕົນຈະໃຫ້ທ່ານ ເຣນຊີ ເຂົ້າມາໃນໄທ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງໃນ “ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.”
ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການປະກາດຂອງທ່ານ ເຣນຊີ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ກໍໄດ້ທະວີຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍພວກສະໜັບສະໜຸນພັກຝ່າຍຄ້ານຫຼາຍຄົນ ກໍທັງໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ຫຼືບໍ່ ກໍປາກົດວ່າ ຖືກກົດດັນໃຫ້ “ຮັບສາລະພາບຜິດ” ທາງອາຍາ ຫຼືບໍ່ ກໍໃຫ້ປະກາດຢ່າງເປີດເຜີຍໃນການປະນາມພັກ CNRP.
ໃນວັນເສົາວານນີ້ ທາງການ ໄດ້ຍົກລະດັບການຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂຶ້ນ. ໃນລະຫວ່າງ ມື້ດຽວກັນນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ກີດກັນດ່ານຂ້າມຊາຍສາກົນ ປອຍເປັດ ຢູ່ຟາກເບື້ອງຂອງໄທ ແລະພວກຄົນຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າມເຂົ້າມາໄດ້. ທະຫານກອງທັບບົກ ໄດ້ໄປມີໜ້າຢູ່ໃນອ້ອມແອ້ມ ສະຖານທີ່ແຫ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ນະໜາມບິນພະນົມເປັນ ແລະ ອີງຕາມລາຍງານ ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ກໍໄດ້ຖືປືນ ອາກ້າ-47 ໃນນະຄອນຫຼວງນຳດ້ວຍ.
ທ່ານຟີລ ຣອບເບີດສັນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ປະຈຳເອເຊຍ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໃຊ້ມາດຕະການທັງຫຼາຍດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນ ເຊັນ ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນຜູ້ໂງ່ຈ້າ ແລະລະແວງຫຼາຍໂພດ ໂດຍສັ່ງໃຫ້ຕຳຫຼວດ ແລະທະຫານ ຫຼາຍພັນຄົນ ອອກລາດຕະເວດໄປທົ່ວດ້ວຍພວກລົດຫຸ້ມເກາະ ແລະຕິດອາວຸດເຕັມອັດຕາ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ດ້ວຍການກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ເພິ່ນເປີດເຜີຍເຈດຕະນາອັນແທ້ຈິງຂອງກຳລັງຮັກຄວາມສະຫງົບນັ້ນ ກໍແມ່ນເພື່ອການຂົ່ມຂູ່ ແລະປາບປາມສິດທິ ແລະຄວາມປາດຖະໜາປະຊາທິປະໄຕ ຂອງປະຊາຊົນຊາວກຳປູເຈຍ.”