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ກົດລະບຽບໃໝ່ ໃນການເກັບກຳຂ່າວ ຢູ່ກຳປູເຈຍ ພາໃຫ້ເກີດ ຄວາມເປັນຫ່ວງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ສະແດງໃຫ້ເບິ່ງ ເຄື່ອງໝາຍ ຂອງພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ຫຼື CPP ຊຶ່ງເປັນພັກ ລັດຖະບານ.

ກົດ​ລະບຽບ​ໃໝ່ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງຈຳນວນ​ນຶ່ງ ສຳລັບ​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່ໄປລາຍ​ງານ
​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ກຳປູ​ເຈຍຄັ້ງຈະມາ ແມ່ນຮວມທັງ​ການ​ເຕືອນ​ວ່າ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​
ຖາມ​ເຖິງ​ລາຍ​ລະ​ອຽດກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ທີ່​ໄດ້ພາໃຫ້ມີ​ການ​ຕິຕຽນ​ຈາກ​ບັນດາ​
ຜູ້​ສັງເກດ​ການ ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່​ຈະ​ແຈ້ງທີ່ໜ້າເປັນ​ຫ່ວງ ​ແລະ​ແລ້ວ
ແຕ່ສ່ວນ​ບຸກຄົນ.

ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດຫຼື NEC ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນອາທິດ​ນີ້ວ່າ ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​
ບໍ່​ຄວນມີ “​ແນ​ວຄິດ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ” ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລາຍ​ງານຂ່າວ. ກົດ​ຂອງ
ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ ຍັງ​ຫ້າມ​ບໍ່ໃຫ້​ນັກ​ຂ່າວ ສຳພາດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ຢູ່ໜ່ວຍ​ປ່ອນ​ບັດຕ່າງໆ ຫຼື​ລາຍ​ງານຂ່າວທີ່​ນຳໄປ​ສູ່ “ການ​ສ້າງຄວາມ ສັບສົນ ​ແລະສູນ​ເສຍ​ຄວາມ​
ເຊື່ອ​ໝັ້ນ” ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ສະມາຊິກຝ່າຍຄ້ານ ພັກກູ້ຊາດແຫ່ງຊາດກຳປູເຈຍ ທີຖືກຍຸບ (CNRP) ທ່ານອຸກ ພິຈ ແຊມນັງ ສະແດງປະຕິກິລິຍາ ຢູ່ໃນລົດຕຳຫຼວດ ທີ 10 ພຶດສະພາ 2018.
ສະມາຊິກຝ່າຍຄ້ານ ພັກກູ້ຊາດແຫ່ງຊາດກຳປູເຈຍ ທີຖືກຍຸບ (CNRP) ທ່ານອຸກ ພິຈ ແຊມນັງ ສະແດງປະຕິກິລິຍາ ຢູ່ໃນລົດຕຳຫຼວດ ທີ 10 ພຶດສະພາ 2018.

ກົດ​ລະບຽບ​ການ​ປະຕິບັດ​ສຳລັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ ​ທີ່ເກັບກຳຂ່າວການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ນຳ
ອອກເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ NEC ໃນອາທິດ​ນີ້ ຍັງ​ໄດ້​ຫ້າມ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ບໍ່ໃຫ້ສະ ແດງ​ຄວາມ
ເຫັນ​ສ່ວນ​ໂຕຫຼືຄວາມເຫັນແບບ​ລຳອຽງ” ຫຼື​ເຜີ​ຍ​ແຜ່​ຂ່າວ​ທີ່​ເປັນ “ຜົນ ​ກະທົບ​ຕໍ່ສະຖຽນ
ລະພາບທາງ​ການ​ເມືອງ ​ແລະ​ທາງ​ສັງຄົມ.”

​ໂຄສົກຂອງ NEC ທ່ານ​ຮັງ ພູ​ເທຍ ກ່າວໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ທີ່​ຜ່າ​ນມາ​ນີ້ວ່າກົດລະບຽບເຫຼົ່າ
ນີ້ແມ່ນ​ໝາຍ​ຄວາ​ມວ່າ ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ລາຍ​ງານການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ “ບໍ່​ຄວນ​ມີ​ການ​ຊັ່ງ​ຊາ
​ແລະ​ອອກແນ​ວຄິດຂອງຕົນ​ເອງ.”

ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ຊື້ໜັງສືພິມກຳປູເຈຍປະຈຳວັນ ສະບັບສຸດທ້າຍ ຢູ່ຕາມຖະໜົນໃນນະຄອນພະນົມເປັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2017.
ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ຊື້ໜັງສືພິມກຳປູເຈຍປະຈຳວັນ ສະບັບສຸດທ້າຍ ຢູ່ຕາມຖະໜົນໃນນະຄອນພະນົມເປັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2017.

ທ່ານ​ກ່າວເພີ້​ມອີກ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ບໍ່​ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ຖາມ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ​ໃຜ​ເປັນ​ຜູ້ຊະນະ​ຢູ່​ທີ່
ໜ່ວຍ​ປ່ອນ​ບັດ​ຕ່າງໆ ຫຼື​ວ່າ​ມີ​ຈັກ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະ​ນະ​ໂດນ​ພັກ​ຕ່າງໆ. ທ່ານ​ບໍ່​ສາ
ມາດ​ໃຫ້ການອະທິບາຍໄດ້​ວ່າ ພວກນັກ​ຂ່າວ ຈະສາມາດ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ
ໄດ້​ຢ່າງ​ໃດ ​ຖ້າຫາກຖືກຂັດຂວາງ ​ບໍ່ໃຫ້ປະ​ຕິບັດ​ ໜ້າທີ່ພື້ນຖານ​ ທີ່​ເປັນ​ຫລັກການຂອງ
ການ​ລາຍ​ງານຂ່າວ.

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