ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງກໍາປູເຈຍ ທ່ານຮຸນ ເຊັນ, ເຊິ່ງເປັນມິດມາຍາວນານກັບ ມົສກູນັ້ນ ໄດ້ພະຍາຍາມອະທິບາຍຕໍ່ພັກ ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານໃຫ້ຟັງດ້ວຍ ຄວາມເຈັບປວດ ໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເປັນຫຍັງລັດຖະບານຂອງທ່ານຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບປະເທດອື່ນໆຫຼາຍສິບປະເທດ ໃນການນຳສະເໜີຍັດຕິ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອປະນາມການຮຸກຮານ ເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ.
“ພວກເຮົາບໍ່ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການໃຊ້ກອງກໍາລັງທະຫານ ແລະຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້ກອງກໍາລັງທະຫານ ຫຼືໄພຂົ່ມຂູ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ກອງກໍາລັງທະຫານ,” ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງເປັນສຽງ ໂດຍຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ຣັດເຊຍຈະ “ເຂົ້າໃຈ” ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ກໍາປູເຈຍ ບໍ່ສາມາດ ທີ່ຈະມິດງຽບໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍຕອບໂຕ້ຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງກຸ່ມປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ “ສະຖານະການໃນປະເທດ ຢູເຄຣນ ທີ່ຊຸດໂຊມລົງ,” ອີງຕາມການບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ ທີ່ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍໜ່ວຍງານໂຄສົກຂອງລັດຖະບານແຫ່ງລາດຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານຮຸນ ເຊັນ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນງານເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ASEAN, ເຊິ່ງກໍາປູເຈຍ ເປັນປະທານວຽນຂອງກຸ່ມໃນປີນີ້.
“ພວກເຮົາກໍາລັງປຶກສາຫາລືກັບປະເທດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ASEAN ເພື່ອອອກຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຫາກບໍ່ມີການຢຸດຍິງ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະຊັບສິນກໍຈະຍັງຄົງສືບຕໍ່ເສຍເຊຍວິດ ແລະກໍຖືກທໍາລາຍ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດມີການເຈລະຈາໄດ້,” ທ່ານກ່າວ. “ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການສູ້ລົບກັນ, ເຊິ່ງເປັນການດີ ຫາກມີການເຈລະຈາເພື່ອຊອກຫາທາງອອກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ນີ້ຄືໃນນາມຂອງ ASEAN.”
ທ່ານຮຸນ ເຊັນ ກ່າວວ່າ ກໍາປູເຈຍຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍເອງ ເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດຕ່າງໆໃນກຸ່ມ ASEAN.
ເກືອບ 100 ປະເທດຮ່ວມສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຍັດຕິດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາສະເໜີຕໍ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ລຸນຫຼັງທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການເຄື່ອນ ໄຫວທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ໃນຈໍານວນ 193 ປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ມີ 181 ປະເທດທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບຍັດຕິດັ່ງກ່າວ ໃນມື້ວັນພຸດແລ້ວນີ້. ມີ 141 ປະເທດ ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຍັດຕິ ໃນການປະນາມມົສກູ. ຫ້າປະເທດລວມມີ ຣັດເຊຍ ແລະພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນ ເບລາຣຸສ, ຊີເຣຍ, ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ເອຣິເທຣຍ ແມ່ນຄັດຄ້ານ ຕໍ່ຍັດຕິດັ່ງກ່າວ. ມີ 35 ປະເທດແມ່ນບໍ່ອອກ ສຽງ ລວມມີ ຈີນ ເຊິ່ງເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງກໍາປູເຈຍ, ອິນເດຍ ແລະປະເທດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ASEAN ຄື ຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ.
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