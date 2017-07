ໄຟໄໝ້ປ່າ ໃນລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ເກີດຂຶ້ນ ຖ້າມກາງ ອຸນຫະພູມ ສູງທຳລາຍ ສະຖະຕິ

ບັນດານັກດັບເພີງ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບໄຟໄໝ້ປ່າໃນທົ່ວລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊາຍຝັ່ງກໍ້າຕາ

ເວັນຕົກຂອງ ສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີ່ລັດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ປະເຊີນກັບອຸນຫະພູມສູງທຳລາຍ

ສະຖິຕິເຊັ່ນກັນ.

ອຸນຫະພູມສູງ 35 ອົງສາແຊລຊຽດສໃນນະຄອນ Los Angeles, ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລັດ

ຄາລິຟໍເນຍ ໃນວັນເສົາວານນີ້, ໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິ 131 ປີ ທີ່ຖືກຕັ້ງໄວ້ໃນປີ 1886.

ອົງການບໍລິການພະຍາກອນອາກາດແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ ຄື້ນຄວາມຮ້ອນແມ່ນຜົນຂອງ

“ລະບົບຄວາມກົດດັນສູງເກີດຂຶ້ນໃນທະເລຊາຍພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້.”

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໄຟໄໝ້ປ່າກວ້າງ 7,689 ເຮັກຕາໃນພາກເໜືອຂອງເມືອງ

Santa Barbara ແມ່ນພຽງ 10 ເປີເຊັນທີ່ຖືກຄວາມຄຸມໄວ້ໄດ້.

ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງໄຟໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກການຟື້ນຕົວຄືນຈາກ

ໄພແຫ້ງແລ້ງຂອງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານ Jerry Brown ໄດ້ປະກາດການສິ້ນສຸດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ 5 ປີຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ທ່ານຍັງຄົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ

ນໍ້າ ແລະ ຫ້າມສະຖານທີ່ຕ່າງໆບໍ່ໃຫ້ຫົດນໍ້າ.

ທ່ານ Brown ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການອະນຸລັກຕ້ອງຄົງໄວ້ເປັນວິຖີຊີວິດ.”

Firefighters are battling wildfires across the U.S. west coast state of California, as the state also experiences record-breaking temperatures.



Saturday's 35 degree (Celsius) high temperature in Los Angeles, in southern California, broke a 131-year record set in 1886.



The National Weather Service said the heat wave is result of a "strong upper-level high-pressure system centered over the desert southwest."



Officials say a 7,689 hectare wildfire in northern Santa Barbara County is only ten percent contained.



The high temperatures and the outbreak of the fires follows California's recent recovery from a drought.



In April, Governor Jerry Brown announced the official end of the five-year drought, but he kept in place water reporting requirements and bans on various watering practices.



"Conservation must remain a way of life," Brown said.