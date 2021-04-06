ບຣູນາຍ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມ ASEAN ເພື່ອປຶກສາຫາລື ສະຖານະການຢູ່ໃນມຽນມາ

ບຣູນາຍ ເປັນຜູ້ນຳໃນປັດຈຸບັນຂອງສະມາຄົມບັນດາປະເທດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ASEAN ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳຂອງພາກພື້ນນີ້ ພົບປະກັນເພື່ອປຶກສາຫາລືສະຖານະການຢູ່ໃນມຽນ ບ່ອນທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ເພື່ອປາບປາມການປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງທະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ.
ໃນຖະແຫລງການຮ່ວມກັບມາເລເຊຍນັ້ນ ບຣູນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ທັງສອງປະເທດ ໄດ້ຂໍໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະ “ກຽມ ພ້ອມບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນສຳລັບກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕ້າ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ.”
ຖະແຫລງການນັ້ນ ມີມາພາຍຫຼັງຈາກການພົບປະກັນລະຫວ່າງ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີຂອງມາເລເຊຍ ທ່ານມູຢີດດິນ ຢາສຊິນ ແລະຊູລາຕານ ຂອງບຣູນາຍ ທ່ານຮາສຊານາລ ໂບລເຄຍ (Hassanal Bolkiah).
ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ນຳພາຄວາມພະຍາຍາມນັ້ນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກທັງ ຫຼາຍຂອງອາຊຽນ ຊຶ່ງໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ມຽນມາກໍເປັນສະມາຊິກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈລະຈາຫາຂໍ້ແກ້ໄຂ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີນະໂຍບາຍທີ່ຍາວນານຂອງການບໍ່ເຂົ້າໄປສະແດງຄວາມເຫັນໃນເລື້ອງບັນຫາພາຍໃນຂອງກັນແລະກັນ ກໍຕາມ.
ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂອງມະຫາຊົນ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ເກີດການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ຊຶ່ງໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກມາຂອງຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ພ້ອມກັນກັບ ປະທານາທິບໍດີ ວິນ ມິນ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຄົນອື່ນທັງຫຼາຍຂອງລັດຖະບານ.
ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍກຳລັງ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 557 ເສຍຊີວິດ ແລະອີກຫຼາຍກວ່າ 2,750 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ພວກປະທ້ວງກໍຍັງຄົງຝ່າຝືນທ່າມກາງການປະເຊີນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະໄດ້ພົບວິທີທາງທີ່ສ້າງສັນເພື່ອສືບຕໍ່ທຳການປະທ້ວງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ເມື່ອຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ໃນການສະແດງທ່າທີທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານສື່ສັງຄົມນັ້ນ ພວກຄົນໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງໃນຫຼາຍເຂດຂອງຫົວເມືອງໃຫຍ່ ຢາງກຸ້ງ ແລະພາກັນເລີ້ມຕົ້ນການຕົບມື.
ການສະແດງທ່າທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ “ອົງການຕິດອາວຸດຂອງຊົນເຜົ່າທີ່ຄັດຄ້ານລັດຖະບານ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທະຫານໃນຕະຫຼອດໄລຍະວັນທ້າຍສັບປະດາ ໄດ້ອອກໝາຍຈັບສຳລັບພວກດາລາທີ່ມີຊື່ສຽງ 60 ຄົນ - ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຜູ້ທີ່ພາກັນໄປຫລົບລີ້- ຊຶ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສະໜັບສະໜຸນການປະທ້ວງ.
ໜັງສືພິມ Global New Light of Myanmar ໄດ້ພິມອອກເຜີຍແຜ່ບັນຊີລາຍຊື່ ທີ່ປະກອບດ້ວຍບັນດານັກສະແດງ ນັກດົນຕີ ແລະບັນດາຜູ້ທີ່ມີ “ອິດທິພົນ” ທາງສື່ສັງຄົມ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ “ເຜີຍແຜ່ຂ່າວທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງປະເທດ.” ພວກເຂົ້າອາດຈະປະເຊີນກັບໂທດຈຳຄຸກເຖິງ 3 ປີ.