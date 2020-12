ນາຍົກ ອັງກິດ: ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ ຈັດວັນຄຣິສມາສ ຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້

ສູນກາງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຈອນສ ຮັອບກິນສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ມີກໍລະນີໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນທົ່ວໂລກ 76 ລ້ານ 3 ແສນກໍລະນີ.

ສະຫະລັດ ໄດ້ສືບນຳໜ້າໝູ່ໃນໂລກໃນຈຳນວນ 17 ລ້ານ 6 ແສນກໍລະນີ, ຕາມດ້ວຍ ອິນເດຍ 10 ລ້ານກໍລະນີ ແລະ ບຣາຊິລ 7 ລ້ານ 2 ແສນກໍລະນີ.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ແມ່ນຄາດວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເສດຖະກິດ COVID-19 ເກືອບ 1 ພັນຕື້ໂດລາ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວລວມມີ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຫວ່າງານ 300 ໂດລາ ແລະ ການຈ່າຍເງິນຊຸກຍູ້ໂດຍກົງ 600​ ໂດລາໃຫ້ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍຄົນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາ ມາດຈັດງານ ຄຣິສມາສ ດັ່ງທີ່ໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້,” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດມາດຕະການຫ້າມໃໝ່ສຳລັບນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ອັງກິດ, ບ່ອນທີ່ໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນ ໃໝ່ທີ່ໄດ້ກາຍພັນໄດ້ແຜ່ລາມ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີການກັກບໍລິເວນສຸກເສີນໃນປັດຈຸບັນນີ້, ດ້ວຍປະຊາຊົນຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນບ້ານ.

ທຸກຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃນພາກພື້ນແມ່ນມີການນົດທີ່ຈະປິດ ແລະ ປະຊາຊົນບໍ່ຄວນເດີນ ທາງເຂົ້າ ແລະ ອອກນະຄອນຫຼວງຂອງ ອັງກິດ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ອື່ນໆຂອງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ ອັງກິດ.

ປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ບັນທຶກການຕິດແປດໃໝ່ 1,097 ກໍລະນີໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເຊິ່ງເປັນວັນ ທີຫ້າລຽນຕິດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກຫຼາຍກວ່າ 1,000 ກໍລະນີໃໝ່.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳຄົນນຶ່ງຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວ່າ ການລະບາດຢູ່ຄຸກໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ ໄດ້ຕິດແປດນັກໂທດ 184 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານຄົນນຶ່ງ.

ເລີ່ມຕົ້ນວັນຈັນມື້ນີ້, ລັດ ວິກຕໍເຣຍ ແລະ ຄວີນສແລນ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນຈະຫ້າມຄົນທີ່ເດີນທາງມາຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ບ່ອນທີ່ກຸ່ມຜູ້ຕິດໄວຣັສ 70 ຄົນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຫາດຊາຍເຂດຊານເມືອງທາງພາກເໜືອຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງຕອນນີ້ໄດ້ຖືກກຳນົດກັກບໍລິເວນຢ່າງເຄັ່ງຄັດຈົນຮອດຄືນກ່ອນວັນ ຄຣິສມາສ.

ປະເທດ ໄທ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະກວດໂຣກຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນໃນຈັງຫວັດ ສະໝຸດ ສາຄອນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ຫຼັງຈາກມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ ລະວັນຫຼາຍກວ່າ 500 ກໍລະນີ.

