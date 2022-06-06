ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ປະເຊີນກັບການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ 

ລັດຖະບານຫົວອະນຸລັກນິຍົມຂອງສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ ຈະຈັດການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເຊິ່ງສາມາດຂັບໄລ່ທ່ານອອກຈາກການເປັນຜູ້ນໍາຂອງສະຫະຣາຊະອານາຈັກ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພັກ ທ່ານ ແກຣມ ເບຣດີ (Graham Brady) ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບຈົດໝາຍພຽງພໍຈາກສະມາຊິກສະພາ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງທັນທີ ໃນການເປັນຜູ້ນໍາຂອງທ່ານ ຈອນສັນ. ມັນຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກສະມາຊິກສະພາ ທໍຣີ (Tory) 54 ຄົນ ຫຼື 15 ເປີເຊັນຂອງກຸ່ມພັກໃນສະພາຕ່ຳຂຽນຈົດໝາຍເຖິງ ທ່ານ ເບຣດດີ (Brady).
“ການເລີ້ມຕົ້ນ 15 ເປີເຊັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜ່ານແລ້ວ,” ທ່ານ ແບຣດດີ ກ່າວ. ທ່ານກ່າວວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງອາດຈະຈັດຂຶ້ນແບບເປັນບຸກຄົນຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ຂອງຕອນແລງວັນຈັນນີ້.
ຖ້າທ່ານ ຈອນສັນ ຜ່າຍແພ້ໃນການລົງຄະແນນສຽງໃນບັນດາສະມາຊິກສະພາຫົວອະນຸລັກນິຍົມ 359 ຄົນ, ທ່ານ ຈອນສັນ ຈະຖືກແທນທີ່ໃນຖານະການເປັນຜູ້ນໍາຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດ ປະເຊີນກັບຄັດຄ້ານອີກຄັ້ງນຶ່ງເປັນເວລາ 1 ປີ.
ທ່ານ ຈອນສັນ ໄດ້ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະທຳການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ຍ້ອນຂ່າວນອງນັນເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ກ່ຽວກັບ ຈັນຍາບັນ, ເຊິ່ງໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດກົດລະບຽບຂອງພັກຕ່າງໆໃນອາຄານລັດຖະບານ ໃນຊ່ວງການປິດເມືອງຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ການລາຍງານຂອງນັກສືບສວນເມື່ອທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ກາຍມາເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າເປັນ “ປະຕູພັກ” ໄດ້ໂຈມຕີວັດທະນະທຳຂອງການລະເມີດກົດລະບຽບຢູ່ໃນສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການໝາຍເລກ 10 ຖະໜົນ Downing.
ຜູ້ສືບສວນຝ່າຍບໍລິການພົນລະເຮືອນ ທ່ານນາງ ຊູ ເກຣ (Sue Gray) ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງງານລ້ຽງທີ່ມີຂອງມຶນເມົາຈັດໂດຍສະມາຊິກພະນັກງານຫ້ອງການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນປີ 2020 ແລະ 2021, ເມື່ອຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວອັງກິດ ສາມາດພົບປະກັນໃນງານສັງສັນທາງສັງຄົມ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ໄປຢ້ຽມຢາມຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ກໍາລັງເສຍຊີວິດ. ທ່ານນາງ ເກຣ ກ່າວວ່າ “ຫົວໜ້າລະດັບສູງຂອງທີມ” ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ “ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະການຕັດສິນໃຈ.” ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ “ທ່ານມີຄວາມຖະໜອມທ່ອມຕົນ” ແລະຍິນດີ “ຮັບຜິດຊອບເຕັມທີ່” ແຕ່ໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອງ “ເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ” ແລະເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດທີ່ຊຸດໂຊມຂອງສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະສົງຄາມຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ.
ແຕ່ສະມາຊິກອະນຸລັກນິຍົມຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ທ່ານ ຈອນສັນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາທີ່ມີພອນສະຫວັນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊະນະສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2019 ນັ້ນ, ບັດນີ້ ເປັນຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
ຖ້າທ່ານ ຈອນສັນ ຫາກຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ, ມັນຈະກໍ່ໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນເອົາຜູ້ນໍາຫົວອານຸລັກນິຍົມ, ເຊິ່ງບັນດາລັດຖະມົນຕີທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໆຄົນ ມີທ່າທີວ່າຈະລົງສະໝັກງນການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ.
ສະມາຊິກສະພາຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທ່ານໂຣເຈີ ເກລ (Roger Gale), ຜູ້ວິຈານ ທ່ານ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີທາງເລືອກທີ່ດີຫຼາຍຈຳນວນນຶ່ງສໍາລັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຂາດທາງເລືອກໃດເລີຍ.”
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ BBC ວ່າ “ໃນມຸມມອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ໃນແຕ່ລະຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ດີກວ່າຜູ້ທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.”