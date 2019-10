ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ ທ່ານ​ຈອນ ເບີ​ຄາວ ໄດ້​ກີດກັນ​ສະ​ພາຕ່ຳ ບໍ່​ໃຫ້​ຈັດການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຫຼື ເບ​ຣັກ​ຊິດ ຊຶ່ງ​ເປັນຄວາມ​ປະ​ລາ​ໄຊ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດສຳ​ລັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ບໍ​ຣິ​ສ ຈອນ​ສັນ ໃນ​ຄວາມ​ພ​ະ​ຍາ​ຍາມ ທີ່​ຈະ​ຖອນ​ອັງ​ກິດ ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ອັງ​ກິດ ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ຕໍ່​ແຜນ​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ຈາກສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຂອງ​ທ່ານ​ຈອນ​ສັນ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ​ມາ ແລະ ທ່ານ​ເບີ​ຄາວ ໄດ້​ກ່າວ ເຖິງການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຈັດການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສ​ຽງ​ໃໝ່​ນັ້ນ ວ່າ “ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ອະ​ພິ​ປາຍ​ກັນ​ໃນ​ມື້ນີ້ ຊຶ່ງມັນ​ເປັນ​ການເຮັດ​ຊ້ຳ​ອີກ ແລະ​ກໍ​ຈະບໍ່​ມີ​ລະ​ບຽບ ຖ້າ​ເຮັດ​ແບບນັ້ນ.”

ທ່ານ​ຈອນ​ສັນ ເມື່ອ​ສັບ​ປະ​ດາ​ແລ້ວນີ້ ໄດ້​ເຈ​ລະ​ຈາຕົກ​ລົງ ​ໃນ​ເລື້ອງ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເບ​ຣັກ​ຊິດ ​ກັບ 27 ປະ​ເທດອື່ນໆ ໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ ຫາກ​ແຕ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ເພື່ອ​ເລື່ອນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນັ້ນ ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ​ການ​ລະ​ບຸລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕ່າງໆ​ອອກ​ມາເສຍ​ກ່ອນ ຂອງ​ການ​ແຍກ​ຕົວຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ ຈະ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ຫຼັງ​ຈາກທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ທະ​ວີບນີ້ ​ມາ​ໄດ້ 46 ປີແລ້ວ.

ທ່ານ​ຈອນ​ສັນ​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ ມາດ​ຕະ​ການ​ ສຳ​ລັບ​ເບ​ຣັກຊິດ ທີ່​ສຳ​ຄັນຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ໂດຍ​ມີ​ການ​ອະ​ພິ​ປາຍ ແລະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ຕື່ມ​ອີກ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້. ແຕ່​ຝ່າຍ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່ເບ​ຣັກຊິດ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈອນ​ສັນລົ້ມ​ແຫຼວ ດ້ວຍ​ການ​ດັດແກ້​ບາງ​ຢ່າງ ເພື່ອທີ່ຝ່າຍ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ເບ​ຣັ​ກຊິດ ຍອມ​ຮັບ​ເອົາ​ບໍ່​ໄດ້.

ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ ຈະ​ມີ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຫຼືບໍ່ ຫຼື​ວ່າ ມີ​ເວ​ລາ ທີ່​ຈະປະ​ກາດ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ ກ່ອນ​ໜ້າ​ແຜນ​ການ​ແຍກ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ສ​ະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ຕຸ​ລາ ນີ້.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ອັງ​ກິດ ກຳ​ລັງ​ຊັ່ງ​ຊາ​ເບິ່ງວ່າ ຈະ​ອອກ​ໄປ​ໂດຍ​ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຫຼືບໍ່ ຫຼືອອກ​ໄປ​ໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ຫຼື​ວ່າ ຈັດການ​ລົງ​ປະ​ຊາ​ມະ​ຕິ ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ. ພວກລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳເບ​ຣັກຊິດ ຢ່າງ​ຫວຸດຫວິດ ໃນ​ການ​ລົງ​ປະ​ຊາ​ມະ​ຕິ ໃນ​ປີ 2016 ນັບ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາ ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຮ່າງ​ແຜນ​ການ​ແຍກ​ຕົວ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ໄດ້ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ.

ອະ​ດີດນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອັງ​ກິດ ທ່ານ​ນາງ ເທີ​ຣີ​ຊາ ເມ ໄດ້​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຈອນ​ສັນ ເຂົ້າ​ມາ​ແທນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ສະ​ພາ ໄດ້​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ເບ​ຣັກຊິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ຕັ້ງ 3 ຄັ້ງ.

ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍອີກ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບເບ​ຣັກຊິດ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຈອນ​ສັນ ໄດ້​ສົ່ງ​ໜັງ​ສື​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ໄປ​ໃຫ້​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ເພື່ອ​ຂໍ​ໃຫ້​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ຂອ​ງເບ​ຣັກຊິດ ອອກ​ໄປ​ຈົນ​ເຖິງວັນ​ທີ 31 ມັງ​ກອນ ແຕ່ບໍ່​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ໜັງ​ສືນັ້ນ. ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໜັງ​ສື​ອີກ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ນາມ ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃດໆ.

British Parliament Speaker John Bercow on Monday blocked the House of Commons from holding a new vote on Brexit, the latest setback for Prime Minister Boris Johnson in his effort to have Britain divorce itself from the European Union.



British lawmakers had failed to support Johnson's exit plan Saturday and Bercow said the attempt to hold a new vote "will not be debated today as it would be repetitive and disorderly to do so."



Johnson last week struck a Brexit deal with the 27 other EU countries, but the lawmakers voted to delay their backing for the agreement until legislation is approved spelling out the terms of Britain's split from the EU after 46 years of membership in the continent's coalition.



Johnson plans to introduce the government's key Brexit measure later Monday, with more debate and votes on Tuesday. But Brexit opponents say they will try to derail Johnson's plan with amendments that Brexit supporters would find unacceptable.



It is unclear whether the government has the votes or time to enact the legislation before Britain's planned departure from the EU on October 31.



British lawmakers are debating whether to leave with a deal with the other EU countries, without a deal or hold another referendum. British voters narrowly favored Brexit in a 2016 referendum, but British leaders have failed since then to draft an exit plan with the EU that also could clear the House of Commons.



Former Prime Minister Theresa May resigned in Johnson's favor after parliament three times defeated her Brexit proposals.



As required under another Brexit-related law, Johnson sent a note to the EU asking for a Brexit delay until January 31, but did not sign it. He sent another signed note as well saying he opposes any delay.