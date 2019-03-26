ບັນດາສະມາຊິກສະພາອັງກິດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຄວບຄຸມ
ການຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື Brexit ຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານນາງ
ເທຣີຊາ ເມ ທີ່ພະຍາຍາມຊອກຫາຊ່ອງທາງ ທີ່ຍອມຮັບໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ ທັງ ສະຫະ
ລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ການລົງຄະແນນສຽງຂອງສະພາ ແມ່ນມີ 329 ຕໍ່ 302 ສຽງ, ຮວມທັງລັດຖະມົນຕີ
ຂອງລັດຖະບານ 3 ທ່ານ ຊຶ່ງໄດ້ລາອອກ ຍ້ອນພວກທ່ານ ບໍ່ສາມາດລົງຄະແນນ
ໃນການສະໜັບສະໜູນເລື້ອງດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງເມ ໄດ້ເອີ້ນການເອົາບາດກ້າວ ຂອງລັດຖະສະພານີ້ວ່າ
“ເປັນອັນຕະລາຍ, ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນສຳລັບອະນາຄົດ"
ແຕ່ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ “ເບິ່ງສະຖານະການຕາມທີ່ເປັນຈິງ.”
ການລົງຄະແນນສຽງຂອງລັດຖະສະພາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າເລີ້ມຕັ້ງແຕ່
ວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ໄປ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຈະພິຈາລະນາຫຼາຍໆເລື້ອງ ໃນການລົງ
ຄະແນນສຽງ ທີ່ພວກທ່ານຫວັງວ່າ ຈະເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກທຸກຝ່າຍ ສຳລັບ ສະຫະ
ລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ທີ່ຈະຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເມ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ຊຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ອະນາຄົດຂອງລັດຖະບານ
ທ່ານນາງ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ໜ້າສົງໄສ.
ທາງເລືອກຕ່າງໆອາດຈະຮວມທັງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ການຖອນຕົວອອກຈາກອີຢູ ແບບຄອ່ຍ
ເປັນຄ່ອຍໄປ, ພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ວ່າ ສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ຈະຍັງມີ
ສາຍພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອີຢູ, ຫຼືບໍ່ ກໍລົ້ມເລີກ Brexit ທັງໝົດເລີຍ
ແລະຢູ່ກັບສະຫະພັນຢູໂຣບເໝືອນເດີມ.
ຊາວອັງກິດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນການລົງປະຊາມະຕິ ເມື່ອປີ 2016 ໃຫ້ຖອນ
ຕົວອອກຈາກອີຢູ ພາຍໃນ ວັນທີ 29 ມີນາ ຂອງປີນີ້.
ແຕ່ວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແລະປະຊາຊົນທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດອັງກິດ ໄດ້ມີຄວາມຄິດ
ອີກຢ່າງນຶ່ງ ກ່ຽວກັບການຖອນຕົວອອກຈາກອີຢູນີ້ ອັນເປັນຂັ້ນການໃນການແຍກທາງ
ທີ່ສະຫຼັບສັບຊ້ອນແລະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີຄວາມສົນລະວົນຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະເປັນຜົນ
ເນື່ອງມາຈາກການຖອນຕົວອອກຈາກອີຢູນີ້.
ອີຢູ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເລື່ອນການຖອນຕົວອອກຈາກອີຢູ ດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະປັດຈຸບັນນີ້
ໃຫ້ໂອກາດແກ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງເມ ຈົນເຖິງວັນທີ 12 ເມສາ ທີ່ວ່າ
ຕົນມີແຜນການຢ່າງໃດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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