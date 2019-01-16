ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ທ່ານນາງ ເທຣີຊາ ເມ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນ
ສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສຳລັບລັດຖະບານ ທີ່ກຳລັງປົກຄອງ ປະເທດຢູ່ໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້, ດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກສະພາ, ລວມທັງຜູ້ຄັດຄ້ານຫຼາຍ ກວ່າ 100
ຄົນຈາກພັກອະນຸລັກນິຍົມຂອງທ່ານນາງເອງ, ໄດ້ປະຕິເສດການຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກ
ລົງ ເບຣັກຊິດ ທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນຢ່າງສູງນັ້ນ.
ການຜ່າຍແພ້ຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນຄັ້ງໃຫຍ່ໃຫ້ການແຍກຕົວອອກ
ຈາກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຂອງອັງກິດ ທີ່ມີກຳນົດໃນວັນທີ 29 ມີນານີ້.
ການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງປະຫວັດສາດ ທີ່ມີການລໍຄອຍເປັນຢ່າງສູງຂອງສະພາຕ່ຳ
ກ່ຽວກັບ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາໃນການໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຮຸນແຮງດົນເຖິງສອງປີ
ກັບບັນດາຜູ້ນຳ ຢູໂຣບ ເພື່ອຂໍ້ສະຫຼຸບນັ້ນ, ຕອນນີ້ໄດ້ຢຸດໂຄງການ ເບຣັກຊິດ ທັງໝົດ,
ພ້ອມກັບຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຕອບ ກ່ຽວກັບວ່າ ອັງກິດ ຈະອອກຈາກ
ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຕອນໃດ, ເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດແບບໃດ ແລະ ແມ່ນກະທັງວ່າເຂົາເຈົ້າ
ຍັງຈະເຮັດຢູ່ບໍ?
ມີສະມາຊິກສະພາພຽງ 202 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາງ ເມ
ແລະ 432 ຄົນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາງ. ການຜ່າຍແພ້ດັ່ງ
ກ່າວໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາໃນ 1924, ເມື່ອອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ແຣມເຊ ແມັກດໍໂນລ ໄດ້ເສຍໄຊ ໃນການລົງຄະແນນສຽງ 166 ຄະແນນ, ທີ່ໄດ້ໃຫ້
ລັດຖະບານຂອງທ່ານຖືກຍຸບແລະ ຈັດການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເສຍໄຊ.
ຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງ, ທ່ານນາງ ເມ ໄດ້ຕຳໜິວ່າ “ການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄດ້
ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຫຍັງ” ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ສະພາຕ່ຳຈະເຮັດ ເພື່ອທີ່ຈະຕົກລົງ ເມື່ອ
ເວົ້າເຖິງ ເບຣັກຊິດ. ທ່ານ ເຈເຮມີ ຄໍບິນ, ຜູ້ນຳຂອງພັກແຮງງານ ເຊິ່ງແມ່ນພັກຝ່າຍ
ຄ້ານທີ່ສຳຄັນນັ້ນ, ໄດ້ປະກາດຢ່າງກະທັນຫັນວ່າ ທ່ານໄດ້ສະເໜີມະຕິບໍ່ໄດ້ວາງໃຈ
ລັດຖະບານ, ເຊິ່ງຖ້າທ່ານນາງ ເມ ປາໄຊ, ມັນກໍຈະມີການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ. ນັກວິ
ເຄາະຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ ທ່ານນາງຈະຊະນະການລົງມະຕິໄວ້ວາງ
ໃຈລັດຖະບານ, ເຊິ່ງຈະຖືກນຳຂຶ້ນມາອະພິປາຍກັນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ການຜ່າຍແພ້ຂອງທ່ານນາງ ເມ ກ່ຽວກັບ ແຜນການເບຣັກຊິກ ຈະເປັນການໃຫ້ກຳ
ລັງໃຈເພີ່ມເຕີມ ຕໍ່ການໂຄສານາຫາສຽງ ທີ່ຂະຫຍາຍອອກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະ
ພາຕ່ຳ, ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນການຢາກໃຫ້ອັງກິດ ຢູ່ໃນສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຄົນ
ອື່ນໆໃນປະເທດສຳລັບການລົງປະຊາມະຕິຄັ້ງທີສອງ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບັນດາ
ນັກວິເຄາະ. ຜູ້ສະໜັບສະໜູນການຢາກໃຫ້ອັງກິດຢູ່ໃນ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທັງ
ຫຼາຍຫວັງວ່າ ການລົງປະຊາມະຕິອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຈະຕ່າວປີ້ນການລົງຄະແນນສຽງ
ເບຣັກຊິດ ໃນປີ 2016, ເຊິ່ງຜູ້ຢາກໃຫ້ຖອນຕົວອອກນັ້ນ ໄດ້ຊະນະຢ່າງຫວຸດຫວິດ.
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