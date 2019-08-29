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ນາ​ຍົກ ອັງ​ກິດ ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ກະ​ກຽມ ​ກໍ່​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ ເບ​ຣັກ​ຊິດ

ຜູ້​ຄັດ​ຄ້ານ ເບ​ຣັກ​ຊິດ ໄກວ​ທຸງ ແລະ ຖື​ປ້າຍ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ໃຈ​ກາງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ອັງ​ກິດ. 28 ສິ​ງ​ຫາ, 2019.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັງ​ກິດ ທ່ານ ບໍ​ຣິ​ສ ຈອນ​ສັນ ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ ກ່ຽວ​ກັບ ການກໍ່​ໃຫ້​
ເກີດຄວາມບໍ່ເຫັນດີທາງລັດຖະທຳມະນູນໃນວັນພຸດວານນີ້, ດ້ວຍການຂໍໃຫ້ກະສັດ
ຂອງປະເທດ, ພະລາຊິນີ ເອລິຊາເບັດ, ໃຫ້ປິດສະພາແຫ່ງຊາດຊົ່ວຄາວເປັນເວລານຶ່ງ
ເດືອນ, ເປັນການສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານ
ແລະ ສະມາຊິກສະພາຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ຈະຂັດຂວາງແຜນການ ເບຣັກຊິດ ຂອງ
ທ່ານເພື່ອແຍກອອກຈາກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ.

ພະ​ລາ​ຊິ​ນີ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ການ​ຂໍ​ຮ້ອງດັ່ງ​ກ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໄດ້​ນັ່ງ​ລົມ
ກັບເພີ່ນ.

ກົນ​ລະ​ຍຸ​ດ​ທີ່​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ຕື່ມ​ອີກ​ໃນ​ບັນ​ຫາ ເບ​ຣັກ​ຊິດ
ທີ່ດຳເນີນມາດົນນານ ທີ່ຕະຫຼອດມາໄດ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງໃນການເຮັດໃຫ້ລະບຽບລັດຖະ
ທຳະນູນຂອງປະເທດອ່ອນແອລົງນັ້ນ, ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມໂມໂຫຈາກບັນດາຜູ້
ນຳທີ່ສະໜັບສະໜູນ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ພັກຝ່າຍຄ້ານ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ
ຈອນສັນ ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ລັດຖະປະຫານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ” ດ້ວຍ
ການພະຍາຍາມທີ່ຈະກຳຈັດອຳນາດໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ການໂຕ້ຖຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການ​ປິດ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊົ່ວ​ຄາວ, ເຊິ່ງ​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ດັ່ງ​ກັບ​ການ​ປິດ​ໄໝ​ກອງ​ປະ​ຊຸມນັ້ນ,
ປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນການກະທຳຢ່າງເປັນທາງການຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ເຊິ່ງສະພາ
ນິຕິບັນຍັດຈະຖືກຍົກເລີກເປັນເວລາສອງສາມວັນ, ທົ່ວໄປແລ້ວຈະແມ່ນໃນລະດູໃບໄມ້
ຫຼົ່ນຂອງ ອັງກິດ, ກ່ອນທີ່ລັດຖະບານຈະກຳນົດລະບຽບແຜນການໃໝ່ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໃນຄຳປາໄສທີ່ກ່າວໂດຍພະລາຊິນີ.

ການ​ປິດ​ສະ​ໄໝ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຂອງຂວັນ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ ແຕ່​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ໂດຍ​ຕາມ​
ການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ.

ໃນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່ບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ຍິນ​ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍ​ສັດ​ຕະ​ວັດ ​ຈາກ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ທ່ານ
ຈອນ ເບີໂຄ, ຜູ້ທີ່ຄອບຄອງບ່ອນນັ່ງຂອງປະທານຄົນປັດຈຸບັນນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ອອກມາ
ໂຈມຕີທ່ານ ບໍຣິສ ຢ່າງຮຸນແຮງ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ຕໍ່​ຂະ​ບວນ​ການ​ປະ​ຊາ​ທິ​
ປະໄຕ ແລະ ສິດທິຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ດັ່ງທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ເລືອກມາ
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ, “ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ມັນ​ເປັນ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ເກີນ​ຈິງ, ມັນ​ເຫັນ​ໄດ້​ຊັດ​
ຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງການປິດສະໄໝກອງປະຊຸມໃນຕອນນີ້ຈະເປັນການ
ຢຸດສະພາແຫ່ງຊາດບໍ່ໃຫ້ໂຕ້ຖຽງ ກ່ຽວກັບ ເບຣັກຊິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໃນການຈັດແຈງທິດທາງສຳລັບປະເທດ.”

ການ​ປິດ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຍັງ​ຈະ​ດຶງ​ດູ​ດ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ່າງໆ​ ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ຝ່າຍ​
ຄ້ານ, ລວມທັງທ່ານ ນິໂຄລາ ສເຕີເຈິນ, ລັດຖະມົນຕີຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ ສກັອດ
ແລນ, ສຳລັບທ່ານ ຈອນສັນ ທີ່ຈະຕົກລົງຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງກະທັນຫັນ ແທນທີ່ຈະເປັນ
ການພະຍາຍາມບັນລຸເປົ້າໝາຍ ເບຣັກຊິດ ດ້ວຍກົນໄກທາງການເມືອງ. ທ່ານ ເຕີເຈິນ
ໄດ້ປຽບທຽບການປິດສະໄໝກອງປະຊຸມໃສ່ການກະທຳຂອງ “ຜູ້ນຳຜະເດັດການ” ແລະ
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະອະທິບາຍການກະທຳນັ້ນດັ່ງກັບ “ການກໍ່ລັດຖະ
ປະຫານ” ໂດຍຝ່າຍບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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