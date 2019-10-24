ບັນດາຜູ້ນຳ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ແມ່ນກຳລັງຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ເວລາອີກຄັ້ງນຶ່ງໃຫ້ການອອກຈາກກຸ່ມຂອງ ອັງກິດ, ຫຼັງຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນ ອັງກິດ ໄດ້ກີດກັ້ນແຜນການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ທີ່ຈະອອກຈາກກຸ່ມ ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ. ການຕັດສິນໃຈຂອງ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະອອກມາໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ຫຼັງຈາກການສັນຍາທີ່ຈະອອກຈາກກຸ່ມຕາມຂີດເຂັ້ນຕາຍ “ເຮັດ ຫຼື ຕາຍ” ກ່ອນໜ້ານີ້, ໃນຕອນ ນີ້ທ່ານ ຈອນສັນ ເບິ່ງຄືຈະມີຄວາມເດັດດ່ຽວ ໃນການພະຍາຍາມຈັດການເລືອກຕັ້ງ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກການເມືອງໃນວັນພຸດວານນີ້, ທ່ານໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານຍັງຫວັງທີ່ຈະອອກຈາກກຸ່ມຕາມຂີດເສັ້ນຕາຍວັນ ຮາໂລວີນ.
ທ່ານ ຈອນສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ຢາກເລື່ອນເວລາ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກເລື່ອນມັນອອກໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າມີເຈຕະນາທີ່ຈະກົດດັນຕໍ່ໄປ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານວ່າ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງສິ່ງທີ່ເພື່ອນໃນ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຂອງພວກເຮົາຕັດສິນຕາງໜ້າໃຫ້ພວກເຮົາ.”
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຖືກກົດໝາຍບັງຄັບໃຫ້ຂໍ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ສຳລັບການຕໍ່ເວລາ, ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະບໍ່ຢາກເຮັດກໍຕາມ, ຫລັງຈາກບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບຮອງຂໍ້ຕົກລົງ Brexit ຂອງທ່ານໃນສະພາແຫ່ງຊາດເມື່ອວັນເສົາແລ້ວນີ້.
ຜູ້ນຳອັງກິດ ຕໍ່ມາໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເລັ່ງຮັບຮອງກົດໝາຍຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນກ່ອນວັນເສັ້ນຕາຍ. ໃນເວລາການເຫັນດີກັນກັບຂໍ້ຕົກລົງຕາມຫຼັກເກນນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ຕາຕະລາງເວລານີ້ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ໂຈແອລ ໂກຣການ, ນັກວິເຄາະລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ມິດໂດເຊັກສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ໄດ້ຂໍໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຕັດສິນພາຍໃນສາມວັນ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງລຸ້ນຄົນ.”
ສະນັ້ນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ອັງກິດ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າການຕັດສິນໃຈຂອງ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ, ຄືກັບຜູ້ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ ຈອນສັນ, ທ່ານນາງ ເທີຣີຊາ ເມ ໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ການຕໍ່ເວລາຮອດເດືອນຕຸລານີ້.
ປະທານສະພາ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທ່ານ ດໍໂນລ ທັສ ໄດ້ແນະນຳວ່າ ໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເປັນຜູ້ຮັບຮອງເອົາການຕໍ່ເວລາສາມເດືອນ ຈົນຮອດທ້າຍເດືອນມັງກອນປີ 2020 ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ຈອນສັນ. ນີ້ຈະເປັນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການຕໍ່ເວລາທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້”, ເຊິ່ງສາມາດຫຍໍ້ລົງໄດ້ຖ້າຂໍ້ຕົກລົງ Brexit ຫາກຖືກຮັບຮອງເອົາໃນ ລອນດອນ.
ຖ້ານັ້ນແມ່ນຂໍ້ສະເໜີຂອງ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ, ທ່ານ ຈອນສັນ ໄດ້ລະບຸວ່າທ່ານຈະຜັກດັນໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດ.
ທ່ານ ໂກຣການ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ແຕ່ທ່ານບໍ່ມີອຳນາດທີ່ຈະເຮັດມັນ. ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ຫຼື ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວສຳລັບການເລືອກຕັ້ງອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວເປັນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາຕ່ຳ ຈັດການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປກ່ອນກຳນົດ. ຄວາມສາມາດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບທຸກສິ່ງນີ້, ແນວໃດກໍຕາມ, ຄືກັບດຽວນີ້, ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ແມ່ນກຳລັງຖອນຕົວ ອີງຕາມການບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2019.
ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ບໍ່ຢາກຖືກຖິ້ມໂທດໃສ່ສຳລັບ Brexit ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ, ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຄືວ່າໃນທີ່ສຸດ ຈະຕົກລົງໃຫ້ການຕໍ່ເວລາອອກໄປອີກ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງ ອາກາຕາ ກອສຕິນສກາ-ຈາກູໂບສກາ ຈາກກຸ່ມສູນກາງການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍສຳລັບ ຢູໂຣບ.