ສະພາຂອງອັງກິດບໍ່ຍອມຮັບເອົາແຜນການໃນການຈັດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບໍຣິສ ຈັອນສັນ (Boris Johnson) ອີກເປັນຄັ້ງທີສອງ ໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະທັບມ້າງສະພາບທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາຂອງການຖອນອັງກິດອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື Brexit.
ທ່ານ ຈອນສັນ ພະຍາຍາມຫາສຽງສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງດ່ວນຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ ໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສຽງສ່ວນຫລາຍໃນສະພາ ເພື່ອໃຫ້ຮັບເອົາແຜນການຖອນອັງກິດອອກຈາກອີຢູ ຫລື Brexit ຂອງທ່ານກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອີຢູ (EU) ຂອງຜູ້ນຳທະວີບຢູໂຣບຈະຈັດຂຶ້ນ.
ພາຍຫລັງທີ່ມີການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ແລ້ວ ທ່ານ ຈອນສັນ ກໍໄດ້ງົດການປະຕິບັດງານຂອງສະພາທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນນັ້ນ ເປັນເວລາ 5 ອາທິດຕາມແຜນຂອງທ່ານ ຈົນກວ່າຈະຮອດເວລາທີ່ຣາຊີນີອັງກິດກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳປີຂອງພະອົງ ຕໍ່ສະພາຊຶ່ງຈະວາງແຜນການດ້ານນິຕິບັນຍັດຂອງລັດຖະບານອອກສຳລັບປີຕໍ່ໄປ.
ການປະຕິເສດຂອງສະພາຕໍ່ເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໃໝ່ ແມ່ນມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກພະຣາຊີນີເອລີຊາເບັດ (Elizabeth) ຂອງອັງກິດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີນິຕິກຳທີ່ຫາທາງສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ທ່ານຈອນສັນຖອນອັງກິດອອກຈາກອີຢູຫລື Brexit ໂດຍປາດສະຈາກຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ, ຊຶ່ງເປັນແຜນການຂອງທ່ານທີ່ຈະຖອນປະເທດອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ໃນການແຍກຕົວອອກທີ່ວ່ານັ້ນ.
ທ່ານ ຈອນສັນ ຢືນຢັດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຖອນອັງກິດອອກຈາກອີຢູ ຫລື Brexit ຈະເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາຈະມາເຖິງນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີກົດໝາຍໃໝ່ ທີ່ສະພາໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ມີການຖອນປະເທດອອກຈາກອີຢູແບບນັ້ນໄດ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ລັດຖະບານຈະບໍ່ໃຫ້ມີການຊັກຊ້າໃນເລື້ອງເບຣັກຊິດ (Brexit) ຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄຳຕັດສິນອັນສຳຄັນຂອງການລົງປະຊາມະຕິ ຖືກຮັດຄໍຕາຍຢ່າງຊ້າໆ ໂດຍການປ່ອຍໃຫ້ລອຍຢູ່ ແລະເປັນອຳມະພາດໄປ."
ທ່ານ ຈອນ ເບີຄາວ (John Bercow) ປະທານສະພາຕ່ຳ ເປັນຜູ້ນຶ່ງ ນອນຢູ່ໃນຈຳນວນຄົນຫລາຍຄົນທີ່ອອກສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ການປິດສະພາໄວ້ຊົ່ວຄາວຂອງທ່ານຈອນສັນ.
ທ່ານ ເບີຄາວ (Bercow) ເວົ້າວ່າ "ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງທຳມະດາ. ມັນບໍ່ແມ່ນ ເລື້ອງແບບມາດຕະຖານ. ມັນເປັນເລື້ອງ ທີ່ມີມາເປັນເວລາຍາວນານທີ່ສຸດອັນ ນຶ່ງ ໄດ້ຫລາຍທົດສະວັດມາແລ້ວ ແລະມັນຕາງໜ້າໃຫ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແກ່ຈິດໃຈຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຄົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍຢູ່ຂ້ອງນອກສະພາອີກ, ເປັນການກະທຳທີ່ເປັນຄຳສັ່ງຕັດສິນໃນດ້ານບໍລິຫານ."
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງເຫລືອທາງເລືອກຢູ່ໜ້ອຍລົງ ໃນການເອົາອັງກິດອອກຈາກອີຢູ ຫລື Brexit ພາຍໃນເດືອນຕຸລາຈະມາເຖິງນີ້ ຊຶ່ງລວມມີການຊັກຊວນໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳຂອງອີຢູໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນເດືອນຕຸລານີ້ ຫລືບໍ່ ກໍເຮັດໃຫ້ພວກສະມາຊິກສະພາໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ການເອົາປະເທດອອກຈາກອີຢູໂດຍປາດສະຈາກຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ.