ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ ຄອງໂກ ຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນໄດ້ລົ້ມປ່ວຍດ້ວຍໄວຣັສອີໂບ
ລາ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 368 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ມັນຍາກທີ່ຈະລະງັບ
ໄວຣັສດັ່ງກ່າວໄດ້ ເພາະວ່າມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ໃນພາກພື້ນນັ້ນ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມ
ກ້າວໜ້າດ້ານການແພດ ຮວມທັງຢາສັກ ວັກຊິນ.
ປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ ແມ່ນບ່ອນທີ່ໂຣກອີໂບລາໄດ້ຖືກ
ພົບເຫັນເປັນເທື່ອທຳອິດໃນປີ 1976, ເວລານັ້ນປະເທດດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ ແຊຣ (Zaire).
ພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມແມ່ນໍ້າອີໂບລາ ບ່ອນທີ່ໄວຣັສໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ. ໃນ
ລະຫວ່າງນັ້ນ ແລະ ປີ 2013 ບໍ່ໄດ້ມີການປິ່ນປົວ ຫຼືຢາວັກຊິນໃດໆ. ການແຜ່ລະບາດ
ໄດ້ມີຢູ່ທົ່ວຊຸມຊົນທີ່ຖືກກັກກວດໂຣກ.
ແນວໃດກໍຕາມ ພວກນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເລີ້ມການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ໄວຣັສນັ້ນ, ໄດ້
ພະຍາຍາມຄົ້ນຄິດວິທີທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ໃນການຮັບມືກັບສາຍພັນທີ່ຮ້າຍແຮງຕ່າງໆຂອງ
ມັນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໃນການຜະລິດຢາວັກຊິລເພື່ອຊ່ວຍຢຸດການ
ລະບາດຂອງໂຣກ ອີໂບລາ ທີ່ໄດ້ແຜ່ລາມໄປສາມປະເທດໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ
ລະຫວ່າງປີ 2013 ແລະ 2016. ຫຼາຍກວ່າ 11,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກລະບາດ
ດັ່ງກ່າວ.
ໃນເວລານັ້ນ ການປິ່ນປົວສາຍພັນຂອງໂຣກ ອີໂບລາ ຢູ່ໃນປະເທດ ແຊຣ ແມ່ນໄດ້
ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ. ມັນເປັນການຜະລິດທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະບໍ່ໄດ້ຜົນຕໍ່ສອງສາຍ
ພັນທີ່ຮ້າຍແຮງຄືໄວຣັສ ຊູດານ ແລະ ບຸນດີບູກຽວ.
ແຕ່ບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງນຶ່ງ. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜະລິດຢາຄັອກ
ເທວ ທີ່ຮ້ອງວ່າ MBP134 ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍພວກລີງທີ່ຕິດອີໂບລາສາມສາຍພັນນີ້ຫາຍ
ດີຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
ນອກເໜືອໄປກວ່ານັ້ນ ການປິ່ນປົວຕ້ອງການພຽງແຕ່ການສັກຢາເຂົ້າໃສ່ເສັ້ນເລືອດ
ດຳພຽງເທື່ອນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ດອກເຕີ ໂທມັສ ກາຍສເບີຣຕ໌ ທີ່ນຳພາການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກຊັສ
ສາຂາການແພດ ທີ່ເປັນພາກສ່ວນການຮ່ວມມືທາງສາທາລະນະ ແລະເອກກະຊົນ,
ພ້ອມກັບບໍລິສັດ Mapp Pharmaceuticals, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກອງທັບບົກ
ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະອົງການອະນາໄມສາທາລະນະ ການາດາ.
ຢູ່ໃນການສຳພາດກັບ ວີໂອເອ ທ່ານກາຍສເບີຣຕ໌ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການ
ສຳລັບການປິ່ນປົວວ່າ ມັນຈະໄດ້ຜົນກັບໂຣກ ອີໂບລາ ທຸກສາຍພັນ.
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