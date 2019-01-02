ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຊາວບຣາຊີລ ໄດ້ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ແລະປະທານາທິບໍດີ
ຄົນໃໝ່ພ້ອມກັນ. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສະແດງ
ຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ຂອງບຣາຊີລ, ທ່ານ ແຈຣ໌ ໂບລຊອນນາໂຣ ແລະ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສາບານໂຕຂອງເພິ່ນຢູ່ນະຄອນຫລວງບຣາຊີເລຍຂອງປະເທດ
ນັ້ນ. ຊລາຕິກາ ໂຮກ, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ລາຍງານມາວ່າ ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່
ນີ້ ສັນຍາວ່າ ຈະຕ້ານການກໍ່ອາດຊະຍາກຳ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະ
ປັບປຸງເສດຖະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້
ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສຽງຮ້ອງໂຮ ແລະບັ້ງໄຟດອກ ໄດ້ກະຈາຍໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າ ຢູ່ໃນເຂດແຄມຫາດຊາຍ ໂກປາຄາບານາ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງນະຄອນຣີໂອ ເດີຊາແນໂຣ ໃນຕອນທ່ຽງຄືນ ໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນພິທີສາບານໂຕຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນຕຶກລັດຖະສະພາ ຢູ່ນະຄອນບຣາຊີເລຍ.
ທ່ານ ແຈຣ໌ ໂບລຊອນນາໂຣ, ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ກ່າວເປັນພາສາ ປອກຕຸຍການວ່າ
"ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສັນຍາວ່າ ຈະຮັກສາ, ປົກປ້ອງ ແລະປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນ, ນັບຖືກົດໝາຍ, ສົ່ງເສີມຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໄປ, ແລະຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມຊອບທຳ ແລະເອກະລາດຂອງບຣາຊີລໄວ້ ໃຫ້ຍືນຍົງ.”
ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ໃນພິທີເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ໂບລຊອນນາໂຣ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກັນຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຈະ “ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດ ຮູ້ເມື່ອຍ ເພື່ອໃຫ້ບຣາຊີລ ໄປເຖິງຈຸດທີ່ໝາຍຂອງຕົນ.” ພວກນັກວິເຄາະເຫດການເວົ້າວ່າ ທ່ານມີພາລະກິດ ອັນຫຍຸ້ງຍາກລໍຖ້າທ່ານຢູ່. ເສດຖະກິດຂອງບຣາຊີລ ໄດ້ຫລຸດລົງມາເປັນເວລານານສົມຄວນ ໂດຍທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະການກໍ່ອາດຊະຍາກຳແບບຮຸນແຮງ ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ທ່ານ ຈອນ ສີຕີລີເດສ໌ (John Sitilides), ທີ່ປຶກສາຂອງບໍລິສັດ Trilogy ເວົ້າວ່າ
"ເອີ, ແນ່ນອນວ່າ ທ່ານຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ທີ່ແຂງແກ່ນຫລາຍ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຫລຸດລະບຽບການລົງ, ການຫັນໃຫ້ເປັນເອກະຊົນ, ໄປສູ່ການປະຕິຮູບຫລາຍໆອັນ ເພື່ອຈະເອົາປະເທດກ້າວໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ."
ຄວາມກ້າວໜ້າທາງເສດຖະກິດຂອງບຣາຊີລ ຈະເປັນການທົດສອບຢ່າງໃຫຍ່ສຳລັບຜົນ
ສຳເລັດຂອງທ່ານ ໂບລຊອນນາໂຣ, ອີງຕາມທ່ານ ຈອນ ສີຕີລີເດສ໌, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ
ເສດຖະກິດຂອງໂລກ.
ທ່ານ ສີຕີລີເດສ໌ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ "ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວບຣາຊີລຕົກຕ່ຳມາເປັນເວລາຕັ້ງຫລາຍປີ, ໂດຍສະເພາະໃນ 10 ປີຜ່ານມານີ້ ເມື່ອມີຄວາມຫວັງທັງໝົດນີ້ ວ່າ ບຣາຊີລຈະກາຍເປັນກຳລັງທີ່ນຳໜ້າໃນກຸ່ມ BRICS ຊຶ່ງລວມມີ ບຣາຊີລ, ຣັດເຊຍ, ອິນເດຍ, ຈີນ ແລະອາຟຣິກາໃຕ້ນັ້ນ. ແລະສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ພັງທະລາຍລົງ."
ແຕ່ວ່າ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັນວ່າ ນັກການເມືອງທີ່ອຽງຂວາ, ອະດີດຮ້ອຍເອກທະຫານ,
ແລະຄົນທີ່ນິຍົມຜະເດັດການຂອງທະຫານຂອງບຣາຊີລ ໃນອະດີດທ່ານນີ້ ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ເສລີພາບຖືກຈໍາກັດລົງກໍເປັນໄດ້.
ທ່ານ ໂບລຊອນນາໂຣ ກ່າວເປັນພາສາປອກຕຸຍການວ່າ
"ພວກເຮົາຈະຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີຂອງປະຊາຊົນ, ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່
ຄອບຄົວ, ໃຫ້ຄວາມນັບຖືແກ່ສາດສະໜາຕ່າງໆ ແລະປະເພນີຄຣິສຕຽນ
ແບບຈຸດຽວ ຂອງພວກເຮົາ, ຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເພດ ໃນຂະນະ
ທີ່ຮັກສາຄ່ານິຍົມດ້ານຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໄວ້. ບຣາຊີລ ຈະກາຍເປັນປະ
ເທດທີ່ປາດສະຈາກສາຍໂສ້ໜີບຮັດທາງດ້ານອຸດົມການຕ່າງໆອີກເທື່ອນຶ່ງ."
ພວກໄປລົງຄະແນນສຽງ ມີທ່າທີຕອບໂຕ້ ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນກ່ຽວກັບທ່ານ ໂບລຊອນນາ
ໂຣ ແຕ່ວ່າບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີທີ່ສຸດ.
ທ່ານ ຕີອາໂກ ອາລເວສ໌ (Tiago Alves) ນັກສິນລະປິນໃນການວາດພາບໂດຍ
ໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ເວົ້າວ່າ
"ບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈວ່າຂ້ອຍໄດ້ປ່ອນບັດເອົາເພິ່ນຫລືບໍ່ ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຫວັງໄວ້ກໍຄື
ເພິ່ນເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ - ກໍບໍ່ແມ່ນແຕ່ຂ້ອຍດອກ ໃຫ້ຄົນ
ບຣາຊີລຕົກຕະລຶງໄດ້."
ທ່ານ ໂບລຊອນນາໂຣ ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຈາກແນວຄວາມຄິດແບບກາງໆແຕ່ອຽງຂວາ. ທ່ານ ມີແຊລ ເທມເມີ (Michel Temer) ທີ່ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ
ທ້າມກາງການກ່າວຫາວ່າສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ທ່ານ ເທມເມີ ຂຶ້ນກຳອຳນາດແທນທ່ານ
ນາງ ດີລມາ ຣຸຊແຊັຟ ທີ່ອຽງຊ້າຍ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານນາງ ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
ໃນປີ 2016 ຍ້ອນລະເມີດກົດໝາຍດ້ານງົບປະມານ. ຜູ້ກຳອຳນາດກ່ອນທ່ານນາງ
ຄືທ່ານ ລູລາ ດາ ຊີລວາ (Lula da Silva) ໄດ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ໃນຂໍ້ຫາວ່າທຳການ
ຟອກເງິນ. ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໂບລຊອນນາໂຣ ສ່ວນໃຫຍ່ຖືກມອງເບິ່ງວ່າ ເປັນ
ການລົງໂທດຂອງພວກປ່ອນບັດຕໍ່ການສໍ້ລາດບັງຫລວງຢູ່ໃນລັດຖະບານໂດຍ
ພວກສັງກັດໃນບັນດາພັກໃຫຍ່ຂອງປະເທດ ທີ່ມີມາຫລາຍໆປີແລ້ວນັ້ນ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
Brazilians on Tuesday inaugurated a new year and a new president. U.S. President Donald Trump congratulated Brazil's new leader, Jair Bolsonaro, and Secretary of State Mike Pompeo attended the swearing-in ceremony in the nation's capital, Brasilia. VOA's Zlatica Hoke reports the new president vows to fight crime and corruption and improve the economy.]]
Cheers and fireworks went up in Rio de Janeiro's famous Copacabana beach at midnight, just hours before the swearing-in ceremony began in the Congress building in Brasilia.
Jair Bolsonaro, Brazil's New President said (in Portuguese)
"I promise to maintain, defend and carry out the constitution, respect the laws, promote the general welfare of the Brazilian people, and sustain the union, integrity and independence of Brazil."
In his inauguration speech, Bolsonaro called for a fight against corruption and promised to "work tirelessly so that Brazil reaches its destiny." Analysts say he has a challenging task ahead of him. The Brazilian economy has been in decline for some time, with corruption and violent crime on the rise.
John Sitilides, Trilogy Advisors said "Well, he's certainly going to give it his best shot, and we're talking about very strong new economic policies towards deregulation, towards privatization, towards a whole series of reforms to try to move the country in a proper direction."
Brazil's economic progress is going to be the major test for Bolsonaro's success, according to John Sitilides, an expert on the global economy.
John Sitilides, Trilogy Advisors said "It's failed the people of Brazil for so many years, especially the last 10 years when there was all of this hope of Brazil being a leading force as one of the BRICS countries. And that's utterly collapsed."
But there are concerns that the right-wing politician, a former army captain and admirer of Brazil's past military dictatorship, could roll back on freedoms.
Jair Bolsonaro, Brazil's New President said (in Portuguese)
"We will unite the people, value the family, respect religions and our Judeo-Christian traditions, fight the ideology of gender, while preserving our values. Brazil will once again become a country free of ideological chains."
Voters have conflicting reactions about Bolsonaro, but some say they are hoping for the best.
Tiago Alves, graphic artist (in Portuguese said "No matter if I voted for him or not, what I hope is that he gives his best and surprises me — not only myself, but all Brazilians."
Bolsonaro took over the presidency from a center-right. Michel Temer, who leaves the office amid corruption accusations. Temer succeeded leftist Dilma Rousseff after she was impeached in 2016 for budget law violations. Her predecessor, Lula da Silva, has been imprisoned on money laundering charges. Bolsonaro's victory is largely seen as voters' punishment for years of corruption in the governments headed by mainstream parties.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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