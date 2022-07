ອັງກິດໃກ້ທີ່ຈະເລືອກເອົານາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຫລັງຈາກ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດທ່ານນາງລິສ ທັຣສ (Liz Truss) ແລະອະດີດຫົວໜ້າກະຊວງການເງິນ ທ່ານຣີຊີ ຊູນາກ (Rishi Sunak) ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນຈຸຫລ້າສຸດໂດຍບັນດາສະມາຊິພັກນິຍົມແນວທາງເດີມ. ລັດຖະມົນຕີການຄ້າ ທ່ານນາງເພັນນີ ມໍດອນ (Penny Mordaunt) ໄດ້ສິ້ນສຸດການແຂ່ງຂັນເປັນຄົນທີສາມ ໃນການລົງຄະແນນສຽງແທນ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ (Boris Johnson)

ທັງທ່ານນາງທຣັສ ແລະ ທ່ານຊູນາກ ໄດ້ຫລິ້ນບົດບາດສຳຄັນ ຢູ່ໃນຫ້ອງການສາທາລະນະໃນຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້. ທ່ານນາງທັຣສ ໄດ້ນຳພາອັງກິດຕອບໂຕ້ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຊູນາກ ໄດ້ຊ່ວຍນຳພາເສດຖະກິດຂອງອັງກິດ ລະຫວ່າງໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ນຶ່ງໃນເຂົາເຈົ້າສອງຄົນຈະເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ແທນທ່ານຈອນສັນ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາຈະມາເຖິງນີ້ ຫລັງຈາກທ່ານຖືກບັງຄັບໃຫ້ລາອອກ ທ່າມກາງການຂ່າວນອງນັນຫຼາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ບ່ອນທຳລາຍການນຳພາປະເທດຂອງທ່ານ.

ທ່ານຈອນສັນ ໄດ້ຍື່ນໃບລາອອກຂອງທ່ານໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດ ຫລັງຈາກພັກຂອງທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າຂ່າວນອນນັງຂອງທ່ານ ໄດ້ເປັນຜົນກະທົບຂັດແຍ້ງຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການນຳພາປະເທດ.

ທ່ານຈອນສັນ ໄດ້ປາກົດໂຕຂອງທ່ານເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ກອງປະຊຸມສະພາໃນວັນພຸດວານນີ້ ແລະໄດ້ຮັບການຕົບມືເປັນກຽດຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາຫລັງຈາກການລາອອກຂອງທ່ານ.

drew closer to selecting a new prime minister Wednesday after Foreign Secretary Liz Truss and former Treasury chief Rishi Sunak were chosen as finalists by Conservative party lawmakers. Trade Minister Penny Mordaunt finished out of the running in third place in the voting to replace Boris Johnson.



Both Truss and Sunak have played key roles in public office in recent years. Truss has guided Britain’s response to Russia’s invasion of Ukraine, while Sunak helped lead Britain’s economy during much of the coronavirus pandemic.



One of them will replace Johnson as prime minister come September 5, after he was forced to resign amid several scandals that undermined his leadership of the country.



Johnson gave notice of his resignation in early July after his party decided the scandals had adversely affected his ability to lead the country.

Johnson appeared in his final parliamentary meeting Wednesday and received a round of applause from Parliament members following his exit.