ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຳ​ນຽບ​ຂາວກ່າວວ່າ ການ​ສົ່ງ​ກຳ​ປັ່ນ ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນໄປ ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ ເຕືອນ ອີ​ຣ່ານ

ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່​ານ ຈອນ ໂບ​ລ​ຕັນ ໃຫ້ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ ຢູ່ນອກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ. 1 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ສົ່ງ​ຂະ​ບວນກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນໂຈມ​ຕີ ແລະ ໜ່ວຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​
ກິດຖິ້ມລະເບີດໄປເຂດຕາເວັນອອກກາງ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ສິ່ງທີ່ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມ
ປອດໄພແຫ່ງຊາດທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນ “ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ສັນ
ຍານຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຄຳເຕືອນຕ່າງໆ” ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ອີຣ່ານ.

ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ທ່ານ ໂບ​ລ​ຕັນ ​ກ່າວ​
ວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນ ເພື່ອ “ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ແນ່
ນອນເຖິງລະບອບການປົກຄອງ ອີຣ່ານ ທີ່ວ່າຖ້າມີການໂຈມຕີໃດໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ສະຫະລັດ ຫຼື ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ, ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ປະເຊີນກັບການໃຊ້ກຳລັງ
ຢ່າງບໍ່ລົດລະ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຕື່ມ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ “ບໍ່​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ກັບ​ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​
ຄອງ ອີຣ່ານ, ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ກຽມພ້ອມຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີທຸກ
ຄັ້ງ, ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນໂດຍພວກຕົວແທນ, ກອງກຳລັງຕິດອາວຸດ ພິທັກປະຕິບັດອິສລາມ
ຫຼື ກອງກຳລັງ ອີຣ່ານ ທົ່ວໄປ.”

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ.

ນອກ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ USS Abraham Lincoln ແລ້ວ, ກຸ່ມ​ໂຈມ​ຕີ​ຍັງ​ລວມ
ມີ ເຮືອບິນຮົບ, ເຮລິຄັອບເຕີ, ກຳປັ່ນພິຄາດ ແລະ ທະຫານຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຄົນ ຕອນ
ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າເຮືອ ສະຫະລັດ ໄປໃນຕົ້ນເດືອນເມສານີ້.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ, ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການລົມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​
ນັກຂ່າວທີ່ເດີນທາງໄປ ຢູໂຣບ ກັບທ່ານນັ້ນ, ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບ ສິ່ງ
ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສະຫະລັດ ຕັດສິນໃຈ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາມາດົນພໍສົມ
ຄວນແລ້ວ ແລະ ວ່າລັດຖະບານ “ມີເຫດຜົນທີ່ດີ” ທີ່ຢາກຈະສື່ສານກັບ ອີຣ່ານ ໃຫ້ກະ
ຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກະທຳຂອງ ອີຣ່ານ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ອີ​ຣ່ານ ບໍ່ໄດ້​ຕອບ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ທັນ​ທີທັນ​ໃດ ຕໍ່​ການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​
ທ່ານ ໂບລຕັນ.

ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ ຈາ​ວາດ ຊາ​ຣິ​ຟ
ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ໂບລຕັນ ແລະ ຄົນອື່ນໆ, ລວມທັງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ
ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ວ່າ “ວາງແຜນມຸ່ງຮ້າຍ.”

ທ່ານ ຊາ​ຣິ​ຟ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ​ຂ່າວ CBS ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ມຸ່ງ
ຮ້າຍໃດໆເກີດຂຶ້ນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG