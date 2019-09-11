ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ ທ່ານໄດ້ປົດທ່ານຈອນ ໂບລຕັນ (John Bolton), ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ, ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ “ທ່ານບໍ່ເຫັນພ້ອມຢ່າງແຮງ ກັບ” ຄຳສະເໜີດ້ານນະໂຍບາຍຫລາຍໆອັນ ຂອງທ່ານໂບລຕັນ. Patsy Widakuswara, ນັກຂ່າວວີໂອເອປະຈຳທຳນຽບຂາວມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານຈອນ ໂບລຕັນ (John Bolton), ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຄິດວ່າຈະໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນຕອນບ່າຍວັນອັງຄານວານນີ້
ເພື່ອໄປສົນທະນາກ່ຽວກັບມາດຕະການລົງໂທດທີ່ແນໃສ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ, ໂດຍຢືນ ຢູ່ຄຽງຂ້າງຂອງທ່ານສຕີເວັນ ມນຸສຈິນ (Steven Mnuchin), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ (Mike Pompeo), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວກ່າວວ່າ: "ຄຳສັ່ງປະຕິບັດງານໃນມື້ນີ້ ທີ່ອອກມາໂດຍປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງສະຫະລັດ."
ແຕ່ວ່າ ເພິ່ນຜັດຖືກປະທານາທິບໍດີທຣຳ ປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງໂດຍຜ່ານທາງ ທວີດເຕີເສຍກ່ອນ ບໍ່ຮອດສອງຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກນັ້ນ.
ທ່ານໂບລຕັນຕອບກັບຄືນໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ສະເໜີຂໍລາອອກກ່ອນໜ້າທີ່ທ່ານຈະຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ການລົງຈາກຕຳແໜ່ງແບບກະທັນຫັນຂອງທ່ານ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ການເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບກຸ່ມຕາລີບານຢູ່ໃນຄ້າຍແຄ້ມເດວິດ ຖືກຍົກເລີກແລ້ວ.
ການເຈລະຈາທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຈະມີການສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການຖອນທະຫານສະຫະລັດ ອອກຈາກອັຟການິສຖານ. ມີລາຍງານວ່າ ທ່ານໂບລຕັນບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ.
ອາຈານທອດ ແບລທ໌ (Todd Belt), ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈອດຈ໌ ວໍຊິງຕັນ (George Washington) ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
"ເບິ່ງຄືວ່າ ບັນຫາບາງອັນ ໃນທີ່ສຸດກໍກັບກາຍເປັນເລື້ອງທີ່ຂັດກັນບາງຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານຈອນ ໂບລຕັນ (John Bolton) ໃນເວລາຕໍ່ມາ, ຫລັງຈາກ ທ່ານທຣຳໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າຈະບໍ່ພົບກັບກຸ່ມຕາລີບານແລ້ວ."
ນອກນັ້ນ ມັນຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຕອນທີ່ປະທານາທິບໍດີກຳລັງດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດກັບປະເທດທີ່ເປັນປໍລະປັກຈຳນວນນຶ່ງ ຊຶ່ງລວມມີເກົາຫລີເໜືອ ແລະອີຣ່ານ.
ທ່ານ ອາເລັກສ໌ ແວັດແທນກາ (Alex Vatanka), ນັກຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນສູງຢູ່ສະຖາບັນຕາເວັນອອກກາງກ່າວວ່າ:
"ທ່ານຈອນ ໂບລຕັນ (John Bolton) ຫາທາງໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ເລື້ອງປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງມາແຕ່ດົນແລ້ວ, ຊຶ່ງເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ແລ້ວວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢ່າງໃຫຍ່ສຳລັບສາທາລະນະລັດອິສລາມແຫ່ງນັ້ນ. ການທີ່ທ່ານອອກໄປ ແລະການປ່ຽນລະບອບການປົກຄອງອາດຈະຕົກອອກຈາກບັນຊີຂອງເລື້ອງທີ່ຈະນຳມາພິຈາລະນາໄດ້, ສິ່ງນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການພົບປະກັນລະຫວ່າງເຕຫະຣ່ານກັບວໍຊິງຕັນ ມີໂອກາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.”
ທ່ານຈອນ ໂບລຕັນ (John Bolton) ຖືກມອງວ່າເປັນ "ຜູ້ມັກໃຊ້ວິທີການທະຫານ", ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຫາທາງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ອຳນາດທາງທະຫານຂອງອາເມຣິກາ. ທ່ານມັກຂັດແຍ້ງກັນກັບທ່ານທຣຳ ຜູ້ທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ຖ້ອຍຄຳທີ່ຮຸນແຮງ ແຕ່ກໍບໍ່ມັກໃຫ້ທະຫານ ໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຕ່າງປະເທດ.
ການປົດທ່ານໂບລຕັນອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ມີຂຶ້ນພາຍຫລັງທ່າອ່ຽງທີ່ສູງຂຶ້ນ ຂອງການອອກໄປຂອງທີມງານດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ.
ອາຈານທອດ ແບລທ໌ (Todd Belt) ໃຫ້ຄຳເຫັນເພີ້ມອີກວ່າ:
"ປະເທດພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາບໍ່ມັກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢູ່ໃນທຳນອງນີ້ ແລະກໍບໍ່ມັກການອອກຈາກຕຳແໜ່ງໄປຂອງຄົນໃນຄະນະລັດຖະບານນີ້ເຊັ່ນກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ຄະນະລັດຖະບານເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນ ແລະເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຫັນວ່າມັນເປັນແບບນັ້ນ ຢູ່ໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີນີ້."
ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ (Mike Pompeo), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ການລົງຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໂບລຕັນບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສືບຕໍ່ວຽກງານນີ້ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້: "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດດອກວ່າ ຈະມີຜູ້ນຳປະເທດໃດໃນໂລກໜ້າຈະຄິດເອົາເອງວ່າ ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຈະປ່ຽນໄປຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ຍ້ອນວ່າ ມີຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຢູ່ໃນກຸ່ມພວກເຮົາອອກໄປ."
ທ່ານຈອນ ໂບລຕັນ (John Bolton) ແມ່ນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຜູ້ທີ 3 ທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ບໍ່ຮອດ 3 ປີ. ຜູ້ທີ່ຈະມາກຳຕຳແໜ່ງແທນທ່ານມີກຳນົດວ່າຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນອາທິດໜ້ານີ້.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ ຢູ່ລຸ່ມນີ້:
U.S. President Donald Trump announced on Tuesday that he had fired his national security adviser John Bolton, saying that he "disagreed strongly with many" of Bolton's policy suggestions. White House Correspondent Patsy Widakuswara has the story.
National Security Adviser John Bolton was supposed to be in this Tuesday afternoon briefing to discuss sanctions to combat terrorism, alongside Treasury Secretary Steven Mnuchin and Secretary of State Mike Pompeo.
Mike Pompeo, Secretary of State:
"Today's executive order by President Trump adds further muscle to U.S. counterterrorism efforts."
But he was fired by President Trump, less than two hours prior, via twitter.
Bolton pushed back, saying he offered to resign before he was fired.
His sudden departure came on the heels of canceled Camp David peace talks with the Taliban.
Those talks were to discuss the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan. Bolton was reportedly against making that deal.
Todd Belt, George Washington University
"It looks like some of the problems ended up with some of the disagreements that happened with John Bolton subsequently, after he ((Trump)) decided not to do the meeting with the Taliban."
It also came at a time when the president is pursuing diplomatic efforts with a number of adversaries, including North Korea and Iran.
Alex Vatanka, Middle East Institute:
"John Bolton for a long time was advocating for regime change, which is the biggest concern obviously of the Islamic Republic. With him being gone and regime change probably being taken off the table, this creates a space for potential dialogue between Tehran and Washington."
John Bolton is seen as a "hawk", a strong advocate for American military power. He often clashed with Trump, who despite his aggressive rhetoric, is averse to foreign military involvement.
Bolton's firing follows the high turnover trend in the president's foreign policy and national security team.
Todd Belt, George Washington University
"Our allies don't like that sort of uncertainty and turnover in the administration either. They want the administration to speak with one voice and they want it to speak consistently, and they're just not getting that from this presidential administration."
Secretary of State Mike Pompeo insisted Bolton's departure does not impact continuity.
Mike Pompeo, Secretary of State
"I don't think any leader around the world should make any assumption that because one of us departs, that President Trump's foreign policy will change in a material way."
John Bolton is the third national security adviser that Trump has ousted in less than three years. His replacement is scheduled to be appointed next week.