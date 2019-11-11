ປະທານາທິບໍດີ ໂບລີເວຍ ທ່ານອີໂວ ໂມຣາເລສ ໄດ້ປະກາດ ການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຜ່ານທາງໂທລະພາບ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກ ມີການປະທ້ວງມາໄດ້ຫຼາຍອາທິດແລ້ວ ຍ້ອນເລື້ອງ “ຄວາມຜິດປົກກະຕິ” ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນວັນອາທິດ ທ່ານໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ຫຼັງຈາກອົງການຈັດຕັ້ງບັນດາລັດອາເມຣິກັນ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ OAS ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນຂອງການກວດສອບ ໃນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນວັນທີ 20 ເດືອນຕຸລາ ຜ່ານມາ ຊຶ່ງທ່ານໂມຣາເລສ ໄດ້ຊະນະຢ່າງວຸດວິດ. ອົງການ OAS ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ໃນເກືອບທຸກດ້ານ ທີ່ຕົນໄດ້ກວດເບິ່ງຄືນນັ້ນ.
ແຕ່ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງໂບລີເວຍ ນາຍພົນ ວີລ້ຽມສ໌ ຄາລີມານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຈັດການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ນາຍພົນ ຄາລີມານ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຫຼັງຈາກໄດ້ວິເຄາະສະຖານະການກ່ຽວກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງພາຍໃນແລ້ວ ພວກເຮົາຈຶ່ງຂໍໃຫ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລາອອກ ໂດຍທີ່ຈະອຳນວຍໃຫ້ມີ ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະສະຖຽນລະພາບ ທີ່ຈະຮັກສາໄວ້ໄດ້ ເພື່ອຄວາມຈົບງານຂອງໂບລີເວຍ ຂອງພວກເຮົາ.”
ການປະກາດດັ່ງກ່າວໂດຍ ນາຍພົນ ຄາລີມານ ແລະ ອົງການ OAS ນັ້ນ ນຳໄປສູ່ການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ຫຼາຍຄົນ ພ້ອມກັນກັບ ຫົວໜ້າ ສານເລືອກຕັ້ງສູງສຸດນຳດ້ວຍ.
ສະຫະລັດ ກໍໄດ້ປິຕິຍິນດີນຳການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຈັດການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃໝ່.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພ່ອມພຽວ ກ່າວວ່າໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງທວີດເຕີ ວ່າ “ສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມສ່ວນການກວດພົບເຫັນ ໃນບົດລາຍງານທີ່ເປັນທາງການຂອງອົງການ OAS ທີ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ໃນໂບລີເວຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕຢ່າງແທ້ຈິງເປັນໄປຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງປະຊາຊົນ. ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງລະບົບການເລືອກຕັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາ.”
ທ່ານໂມຣາແລສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ມາໄດ້ 4 ສະໄໝແລ້ວນັ້ນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ເອີ້ນການປະທ້ວງກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງທ່ານນັ້ນ ວ່າ ເປັນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ.
ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງມາຍາວນານ ບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ທ່ານຈະລົງແຂ່ງຂັນອີກຄັ້ງນຶ່ງຫຼືບໍ່ ໃນການເລືອກຕັ້ງໃໝ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ບັນດາຜູ້ດາຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານໂມຣາເລສ ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຜູ້ນຳຂອງອາເມຣິກາລາຕິນ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງມາຍາວນານ ໄດ້ເຂົ້າການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍຕ້ອງການ 10 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງ ເພື່ອທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການຫລີກລ່ຽງ ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຊີຂາດ ແລະຮັບປະກັນການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ສະໄໝທີສີ່.
ຜົນການນັບຄະແນນພຽງບາງສ່ວນ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ທ່ານໂມຣາແລສ ຈະປະເຊີນກັບການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຊີ້ຂາດ ໃນເດືອນທັນວາ ກັບຄູ່ແຂ່ງຂອງງທ່ານ ກໍຄືອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຄາຣໂລສ ເມສາ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ບໍ່ເຖິງ 24 ຊົ່ວໂມງ ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ຕົວເລກໃໝ່ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈຳນວນສຽງທີ່ໄດ້ນັບໄປແລ້ວ 95 ເປີເຊັນ ໂດຍທີ່ທ່ານໂມຣາເລສ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ ພຽງ 0.7 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງບໍ່ຮອດ 10 ເປີເຊັນທີ່ຕ້ອງການນັ້ນ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຝ່າຍຄ້ານ ຈົ່ມວ່າ ມີການສໍ້ໂກງ ແລະໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຢ່າງຮຸນແຮງໃນຫຼາຍຫົວເມືອງ.