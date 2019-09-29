ເຮືອທີ່ນຳພາຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ຈະເດີນທາງໄປ ຢູໂຣບ ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນໄດ້ຫຼົ້ມຢູ່
ທະເລເມດີເທີເຣນຽນ, ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດ ລີເບຍ ໃນວັນເສົາວານນີ້, ອີງຕາມ
ການກ່າວຂອງອົງການອົບພະຍົບ ສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ແລະ ຕຳຫຼວດຍາມ
ຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມສະໜັບສະໜູນອິດສະຫຼະໄດ້ກ່າວວ່າ
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ 56 ຄົນຢູ່ເຮືອອີກລຳນຶ່ງ “ແມ່ນກຳລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ” ໃນທະ
ເລນັ້ນ.
ໂຄສົກຕຳຫຼວດຍາມຊາຍຝັ່ງ ທ່ານ ອາຢຸບ ກາສຊິມ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າ
ເຮືອໄດ້ຫຼົ້ມຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງເມືອງ ມິສຣາຕາ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ,
ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ ທຣິໂປລີ 187 ກິໂລແມັດ.
ອົງການ UNHCR ໄດ້ກ່າວວ່າ ການພະຍາຍາມກູ້ໄພໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍຂອງ
ວັນເສົາວານນີ້, ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດ
ເຈັບ.
ກຸ່ມ ອາລາມ ໂຟນ (Alarm Phone) ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມສະໜັບສະໜູນອິດສະຫຼະ ສຳລັບ
ຄົນຜູ້ທີ່ເດີນທາງຂ້າມທະເລເມດີເທີເຣນຽນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອລຳທີສອງຂອງພວກຍົກ
ຍ້າຍຖິ່ນຖານແມ່ນກຳລັງເດືອດຮ້ອນ, ພ້ອມກັບ “ປະມານ 56 ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.”
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໂທລະສັບຈາກຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ເທິງເຮືອ, ຜູ້ທີ່
ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດ ລີເບຍ ສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍເວົ້າ
ວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໂທຫາເພື່ອຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຢ້ານຕາຍ.”
ອົງການ ອາລາມ ໂຟນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງເດືອດຮ້ອນຢູ່ໃນທະເລ ໂດຍບໍ່ມີ
ສັນຍານຂອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ຕອນນີ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນທະເລດົນກວ່າ 60 ຊົ່ວໂມງ
ແລ້ວ.”
ປະເທດ ລີເບຍ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດເດີນທາງທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປ ຢູ
ໂຣບ ຫຼັງຈາກການໂຄ່ນລົ້ມ ແລະ ເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ນຳຜະເດັດການທ່ານ ມວມມາ
ກາດາຟີ ໃນປີ 2011, ເມື່ອປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງອາຟຣິການັ້ນ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມວຸ້ນວາຍ, ໂດຍກຸ່ມທະຫານບ້ານຕິດອາວຸດໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍ ແລະ ອຳນາດສູນ
ກາງໄດ້ລົ້ມລະລາຍ.
ໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຕຳຫຼວດຍາມຊາຍຝັ່ງ
ແລະ ກອງກຳລັງ ລີເບຍ ອື່ນໆ ເພື່ອພະຍາຍາມຢຸດການເດີນທາງຂ້າມທະເລທີ່ອັນ
ຕະລາຍນັ້ນ.
ກຸ່ມສິດທິມະນຸດເວົ້າວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດຂອງກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ໂຫດຮ້າຍ ຫຼື ຖືກຂັງໃນສູນຄຸມຂັງທີ່ສົກກະ
ປົກ ທີ່ຂາດອາຫານ ແລະ ນ້ຳຢ່າງພຽງພໍ.
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢ່າງໜ້ອຍ 6,000 ຄົນຈາກປະເທດ ເອຣິເທຣຍ, ເອທິໂອເປຍ, ໂຊ
ມາເລຍ, ຊູດານ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ຖືກຂັງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຄຸມຂັງຢູ່ປະເທດ ລີເບຍ
ທີ່ດຳເນີນການໂດຍກຸ່ມທະຫານບ້ານ ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການທໍລະມານ ແລະ
ການລ່ວງລະເມີດອື່ນໆ.