ການປະຕິເສດທີ່ຄາດວ່າຈະມີຕໍ່ໃຕ້ຫວັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄປສັງເກດການຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງອົງການອະນາໄມໂລກເປັນຄັ້ງທີສາມຕິດຕໍ່ກັນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງໂລກ ລວມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ຊ້າ. ແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານປະເທດທີ່ຊິນເຄີຍຕໍ່ການ ຖືກປະຕິເສດເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນພົບເສັ້ນທາງລັບຫລາຍທາງເພື່ອເອົາການເຕືອນໄພດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະຂໍ້ມູນທີ່ທັນກັບສະພາບການອັນອື່ນໆ ທີ່ຕົນຕ້ອງການໄດ້.
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ຫລື WHO ທີ່ມີສະມາຊິກຢູ່ 193 ປະເທດຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20-28 ພຶດສະພາຢູ່ນະຄອນເຈນີວາປີນີ້ນັ້ນ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ໃຫ້ໃຕ້ຫວັນເຂົ້າຮ່ວມນຳ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ສັງເກດການທາງການເມືອງກ່ຽວກັບເກາະແຫ່ງນັ້ນ. ຈີນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກປະເທດພັນທະມິດທາງການທູດ ຫລາຍກວ່າ 170 ປະເທດນັ້ນ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ແມ່ນຫ້າມໃຕ້ຫວັນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນອົງການສາກົນເຊັ່ນອົງການນີ້ ເພາະຈີນເຫັນວ່າ ເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງແຫ່ງນັ້ນເປັນຂອງຕົນຫລາຍກວ່າຈະເຫັນວ່າເປັນປະເທດນຶ່ງ ທີ່ມີສິດທາງການທູດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມອົງການຕ່າງໆໄດ້.
ໃຕ້ຫວັນທີ່ເປັນປະເທດທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ມີການຄຸ້ມຄອງດ້ານການດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ແພງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຕົນຕ້ອງການຈາກພັນທະມິດທາງການທູດຢູ່ໃນ WHO ແລະຈາກສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມການແພດເອກະຊົນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປສັງເກດການຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ບາງຄັ້ງຈະຊ້າແດ່ກໍຕາມ ແຕ່ຂໍ້ມູນຄວາມລັບນັ້ນ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຕ້ຫວັນສາມາດນຳທັນຄວາມໄວຂອງການເກີດບັນຫາໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດແປດຕ່າງໆ ນັ້ນທັນ.
ທ່ານ ໄບຣອັນ ແຈງ (Brian Chang) ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງສະມາຄົມການແພດຂອງໃຕ້ຫວັນທີ່ມີສະມາຊິກ 50,000 ບໍລິສັດ ກ່າວວ່າ "ໃຕ້ຫວັນໄດ້ຖືກກົດດັນຈາກຈີນມາເປັນເວລາດົນນານຫລາຍອີ່ຫລີ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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