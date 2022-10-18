ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນເວົ້າວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຫລື ສ.ປ. ຈີນ ໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້ ແຕ່ ເຖິງແມ່ນ ຈະ “ມີການປາກົດອອກມາໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງດ້ານທີ່ເປັນປໍລະປັກກັນ” ກໍຕາມ ມັນກໍຍັງມີ “ດ້ານທີ່ຮ່ວມມືກັນໄດ້” ໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ເຊັ່ນການຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະການສົ່ງເສີມດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງໂລກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດລະດັລສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນສັນຍາຄືນໃໝ່ ຂອງສະຫະລັດຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ ໃນຂອບເຂດຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ທ່າມກາງການປ່ຽນແປງວິທີທາງຂອງຈີນ ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ.
ສ.ປ. ຈີນ ໄດ້ຖືວ່າສະຖານະການທີ່ມີຢູ່ທຸກວັນນີ້ ເປັນ "ສິ່ງທີ່ຍອມຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ" ແລະກໍາລັງຊອກຫາທາງ ທີ່ຈະນໍາເອົາດິນແດນປະຊາທິປະໄຕທີ່ປົກຄອງຕົນເອງແຫ່ງນັ້ນ ໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງປັກກິ່ງ "ໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄວຂຶ້ນຫຼາຍ" ແລະອາດຈະໃຊ້ກຳລັງບັງຄັບເອົາ, ອີງຕາມທ່ານບລິງເຄັນກ່າວ.
ຄຳປາໄສຂອງທ່ານມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກຄອມມີວນິສຈີນ ກຽມພ້ອມ ທີ່ຈະມອບໄລຍະດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເວລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີສາມໃຫ້ແກ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມີວນິສຈີນທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງໃນເດືອນນີ້.
"ດ້ານການແຂ່ງຂັນ (ຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ-ຈີນ) ແມ່ນຢູ່ ດ້ານໜ້າ ແລະເປັນຈຸດໃຈກາງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງເຄັນ ທີ່ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາກັບອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງຄອນໂດລີຊາ ໄຣສ໌ (Condoleezza Rice) ທີ່ເມືອງສແຕນຝອດລັດຄາລິຟໍເນຍ.
“ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນປະເທດຈີນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ. ມັນເປັນການກົດຂີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ມັນມີລັກສະນະຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ ມັນເຮັດໃຫ້ ເກີດສິ່ງທ້າ ທາຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາເອງ ພ້ອມທັງທ້າທາຍຕໍ່ຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງເຄັນ. ຍຸດທະສາດຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວໄດ້ລະບຸວ່າ ຈີນເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ຮ້າຍກາດສຳລັບສະຫະລັດ.
ແຕ່ທ່ານບລິງເຄັນກໍກ່າວຕື່ມວ່າ "ບັນຫາໃຫຍ່" ບາງຢ່າງເຊັ່ນ ສະພາບດິນຟ້າອາ ກາດແລະສາທາລະນະສຸກຂອງໂລກ ແມ່ນ "ຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂໄດ້ຫຼາຍກວ່າ" ຖ້າສະຫະລັດ ແລະຈີນ "ໃນຕົວຈິງແລ້ວບໍ່ເຂົ້າໄປໃຫ້ການຮ່ວມມືກັນ".
ຢູ່ທີ່ປັກກິ່ງ, ທ່ານສີໄດ້ວາງ 15 ຈຸດໃຫຍ່ ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ຜູ້ແທນພັກຄອມມີວນິສຈີນເກືອບຮອດ 2,300 ຄົນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະ "ປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະສະຖຽນລະພາບທາງສັງຄົມ" ຢ່າງເດັດດ່ຽວ, ເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາການທະຫານຂອງຈີນໃຫ້ທັນສະໄໝ ຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ການທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເຂົ້າເປັນອັນດຽວກັນ,” ຊຶ່ງທ່ານສີ ໝາຍເຖິງການນຳເອົາໄຕ້ຫວັນ ມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ສ.ປ. ຈີນ.