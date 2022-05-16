ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານ ດມິໂຕຣ ຄູເລບາ ໃນນະຄອນຫຼວງເບີລິນປະເທດ ເຢຍຣະມັນ, ບ່ອນທີ່ທັງສອງທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການສົ່ງອອກອາຫານຂອງຢູເຄຣນຈະໄປຮອດຜູ້ບໍລິໂພກໃນອາຟຣິກາ ແລະ ເອເຊຍ.
ທັງສອງທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງອົງການ NATO, ເຊິ່ງຖືກຮຽກຂຶ້ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການຢູ່ພື້ນດິນໃນຢູເຄຣນ ແລະ ເພື່ອປະສານຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະ ອາວຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງຕໍ່ຣັດເຊຍ.
ການບຸກລຸກເຕັມອັດຕາຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄາອາຫານສູງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງຄວາມອຶດຫິວໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງໂລກ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈາກກຸ່ມເຈັດປະເທດໄດ້ປະຊຸມກັນໃນປະເທດເຢຍຣະມັນ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຣັດເຊຍ ຢຸດການກີດກັນທ່າເຮືອ ໃນທະເລດຳຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອເປີດການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດ, ຝຸ່ນ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເປັນຢ່າງສູງຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງອົງການ NATO ກໍຍັງມີແຜນທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ນຳ ຟິນແລນ ທີ່ຈະຂໍສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມອົງການ NATO ໂດຍປະສະຈາກການເລື່ອນເວລາ. ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສະໜັບສະໜູນການສະໝັກຂອງຟິນແລນ ແລະ ສວີເດັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມມັນທະມິດດ້ານຄວາມປອດໄພຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເຕືອນປະທານາທິບໍດີຂອງຟິນແລນ ທ່ານຊາວລີ ນີນິສໂຕໃນການລົມໂທລະສັບທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍຟິນແລນວ່າ ການພະຍາຍາມໃດໆໂດຍລັດຖະບານ ແຮລຊິງກີ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມອົງການ NATO ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ. ບັນດາຜູ້ນຳຂອງຟິນແລນໄດ້ອ້າງການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າ, ໃນເມື່ອຟິນແລນ ແລະ ຣັດເຊຍ ມີເຂດຊາຍແດນຕິດກັນ 1,300 ກິໂລແມັດ.
ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບປະເທດຟິນແລນ ແລະ ສວີເດັນ ເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດດັ່ງກ່າວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສະຫະລັດເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຊີ້ແຈງຄຳເຫັນຂອງເທີກີ.