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ທ່ານ ບ​ລິ​ງ​ເຄັນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສີ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ປັກ​ກິ່ງ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ​ ຈິ່ນ​ຜິງ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ປັກ​ກິ່ງ, ຈີນ, 19 ມິ​ຖຸ​ນາ 2023.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນ​ຜິງ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ນັກ​ການ​ທູດ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ​ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ “ເປີດ​ເຜີຍ ແລະ ມີ​ໝາກ​ຜົນ​.”

ການ​ພົບ​ປະ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ​ສອງ ແລະ ວັນ​ສຸດທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປັກ​ກິ່ງ​ ທີ່​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ໝັ້ນ​ຄົ​ງ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ມະ​ຫະ​ອຳ​ນາດ​ນັ້ນ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດທ່ານ ແມັດ​ທິວ ມິ​ລ​ເລີ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ​ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ແລະ ທ່ານ ຫວັງ “ໄດ້​ແກ້​ໄຂຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ​ສອງ​ຝ່າຍ ແລະ ທົ່ວ​ໂລກ” ພ້ອມ​ກັບ “ໂອ​ກາດ​ຕ່າງ​ໆທີ່​ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຂ້າມ​ຊາດ​ຮ່ວມ​ກັນ.”

ທ່ານ ມິ​ລ​ເລີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ການ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຢ່າ​ງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ລະ​ຫວ່າງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ສ​ປ ຈີນ ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ສື່​ສານ​ທີ່​ເປີດ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນວ່າການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຈະ​ບໍ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ. ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໄດ້​ກ່າ​ວ​ຢ້ຳ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຊ້​ການ​ທູດ​ເພື່ອ​ຍົກ​ບັນ​ຫາຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ​ຂຶ້ນ​ມາ ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ແລະ ຄຸນ​ຄ່າ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ.”

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ຈີນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ ທ່ານ ຫວັງ ໄດ້​ບອກ​ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ວ່າ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນັ້ນ​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ ຈີນ, ແລະ ວ່າ​ມັນ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ “ຕ່າວ​ປີ້ນ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ທີ່​ເປັນ​ແງ່​ລົບ.”

ທ່ານ ຫວັງ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ສິ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ​ຕໍ່​ກັນ​ແລະ​ກັນ.

ກ່ຽວ​ກັບ​ໄຕ້​ຫວັນ​ນັ້ນ, ທ່ານ ຫວັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ຕ້ອງ​ຄັດ​ຄ້ານ​ເອ​ກະ​ລາດ​ຂອງ ໄຕ້​ຫວັນ ແລະ ວ່າ ຈີນ ບໍ່​ມີ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ນີ​ປະ​ນອມ ກ່ຽວ​ກັບ ບັນ​ຫາ​ນັ້ນ.

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຕ່າງໆ, ເຊິ່ງ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ 2 ຊົ່ວ​ໂມງ, ໄດ້​ແກ່​ຍາວ​ໄປ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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