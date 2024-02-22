ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໒໒ ກຸມພາ ໒໐໒໔
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານບລິງເກັນ ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີບຣາຊີລ ກ່ອນການເຈລະຈາ G20

ປະທານາທິບໍດີບຣາຊີລ ທ່ານ ລູອິສ ອິນາຊິໂອ ລູລາ ດາ ຊີລວາ, ຂວາ, ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ລະຫວ່າງການປະຊຸມທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ປລານາລໂຕ (Planalto presidential palace), ໃນເມືອງບຣາຊິເລຍ, ບຣາຊີລ, ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2024.
ປະທານາທິບໍດີບຣາຊີລ ທ່ານ ລູອິສ ອິນາຊິໂອ ລູລາ ດາ ຊີລວາ, ຂວາ, ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ລະຫວ່າງການປະຊຸມທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ປລານາລໂຕ (Planalto presidential palace), ໃນເມືອງບຣາຊິເລຍ, ບຣາຊີລ, ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2024.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ພົບປະກັນ ກັບປະທານາທິບໍດີ ລູອິສ ອິນາຊິໂອ ລູລາ ດາ ຊີລວາ (Luiz Inácio Lula da Silva) ທີ່ບຣາຊິລ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ອນການເຈລະຈາ ກັບຄູ່ຕໍາແໜ່ງ ຈາກກຸ່ມ G-20.

“ສະຫະລັດ ​ແລະ ບຣາຊີລ ກຳລັງ​ເຮັດ​ຫຼາຍ​ສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຮ່ວມ​ກັນ, ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໃນ​ລະດັບສອງ​ຝ່າຍ, ພາກ​ພື້ນ, ​ແລະລະດັບ​ໂລກ. ມັນເປັນການຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, " ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມໃນບຣາຊິເລຍ (Brasilia).

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະ​ຄອນຣີໂອ ເດ ຈາເນໂຣ (Rio de Janeiro), ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຈັດກອງປະຊຸມ ລະດັບລັດຖະ ມົນຕີຂອງກຸ່ມ G20. ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາ-ວຣັອຟ (Sergei Lavrov) ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​, ດັ່ງ​ນັ້ນ, ​ຈຶ່ງມີໂອກາດ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນແບບເຊິ່ງໜ້າ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້​ຍາກ​ ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ.

ທ່ານບລິງເກັນ ຍັງ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ປຶກສາ​ຫາລື ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພາລະກິດ​ສະໜັບສະໜູນ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ຢູ່ ເຮຕີ (Haiti) ກັບ​ບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື G20 ຢູ່​ນອກ ກອງ​ປະຊຸມ, ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງ ຕໍ່ການ​ຮຽກຮ້ອງ ​ຂອງ​ປະຊາຊົນຊາວ​ເຮ​ຕີ ເພື່ອຂໍຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ​ແລະ ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ.

ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມຂອງກຸ່ມ G20 ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂດ​ກາຊາ, ຢູ​ເຄຣນ.

ກຸ່ມ G20, ລວມມີ 19 ປະເທດລວມທັງກຸ່ມ G7, ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ສະຫະພາບອາຟຣິກາ, ເຊິ່ງກວມເອົາປະມານ 85 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ທົ່ວໂລກ, 75 ເປີເຊັນ ຂອງການຄ້າທົ່ວໂລກ ແລະ 2/3 ຂອງປະຊາກອນໂລກ.

ກຸ່ມ G7 ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ 7 ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຮັ່ງ​ມີ​ ແລະ​ມີ​ອໍາ​ນາດ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ​.

ອ່່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ ຜ່ານໂທລະພາບ

Back to top
XS
SM
MD
LG