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ໝອກ​ຄວັນ ປົ​ກ​ຄຸມ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ທີ່​ມີ​ມົນ​ລະ​ພິດ ຫລາຍ​ອັນ​ດັບ​ໂລກ ຂອງອິນ​ເດຍ 

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃຊ້​ແພ​ອັດ​ດັງ​ຂອງ​ລາວ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ລາວ​ຍ່າງ​ຢູ່​ຖະ​ໜົນ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ໝອກ​ຄວັນ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ນິວ​ ເດ​ລີ, ອິນ​ເດຍ. 11 ພະ​ຈິກ, 2019. REUTERS/Adnan Abidi

ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ນິວ ເດ​ລີ, ປະ​ເທດ ອິນ​ເດຍ, ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໃນ​ເດືອນນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລະ​ດັບ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ໃນ​ອາ​ກາດ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງລະ​ດັບ​ທີ່​ອັນ​ຕະ​ລາຍ, ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ນຶ່ງ​ທີ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ຂອງ​ລະ​ດູ​ໜາວ ເມື່ອ​ລົມ​ທີ່​ພັດ​ຢູ່​ບ່ອນ​ເກົ່າ ແລະ ອຸ​ຫະ​ພູມ​ທີ່​ເຢັນ​ຂຶ້ນ ໄດ້​ກັກ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ເປັນ​ພິດ​ຢູ່​ເທິງ​ຕົວ​ເມືອງ​ນັ້ນ. ບັນ​ດາ​ແພດ​ໝໍ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ອາ​ກາດ​ທີ່​ເປີ​ເປື້ອນ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕໍ່​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ 20 ລ້ານ​ຄົນ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ອານ​ຈະ​ນາ ປາ​ສ​ຣິ​ຈາ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຈາກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຂອງ ອິນ​ເດຍ, ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາ​ຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ເມື່ອສະ​ຖານ​ທີ່ໆ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ຕຶກ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ນິວ​ ເດ​ລີ ໄດ້​ຫາຍ​ໄປ​ຢູ່​ເບື້ອງຫຼັງ​ຂອງ​ຄວັນ​ພິດ​ສີ​ຂີ້​ເຖົ່າ​ນັ້ນ, ທ່ານນາງ ນານ​ດີ​ນີ ກູ​ຮາ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສອງ​ສາມ​ອາ​ທິດ. ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ວັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ທີ່ຜົນ​ກວດ​ກາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຜູ້ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ເປັນໂຣກ​ຫອບ​ຫືດຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ.

ທ່ານ​ນາງ ນານ​ດີ​ນີ ກູ​ຮາ, ອະ​ດີດ​ອາ​ຈານ​ສອນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້​ເຄື່ອ​ງ​ຊ່ອຍ​ຫາຍ​ໃຈ ແລະ ຢາ​ສີດ​ດັງ​ແລ້ວ. ສະ​ນັ້ນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ເປັນ​ໄຂ້​ແຮງຫຼາຍ ຈົນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ໝໍ.”

ທ່ານ​ນາງ ກູ​ຮາ ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ບັນ​ດາ​ແພດ​ໝໍ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຄົນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ອອກ​ຈາກນະ​ຄອນຫຼວງ ນິວ ເດ​ລີ ໃນ​ລະ​ດູ​ໜາວ ເມື່ອ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ໝອກ​ພິດ​ນັ້ນ.

ດ​ຣ. ເອີ​ວິນ ຄູ​ມາ, ປະ​ທານ ສູນ​ກາງ​ເພື່ອ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ໜ້າ​ເອິກ, ທີ່​ໂຮງ​ໝໍ ທ່ານ ກັງ​ກາ ​ຣາມ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການບໍ່​ສາ​ມາດ​ຫາຍ​ໃຈ​ໄດ້, ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢ່າງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ​ຂອງ​ໂຣກ​ຫືດ, ໂຣກ​ປອດບວມ​ກະ​ທັນ​ຫັນ​ໃນ​ໝູ່​ເດັນ​ນ້ອຍ ແລະ ຜູ້​ເຖົ້າ​ຜູ້​ແກ່, ສາມ​ຢ່າງນີ້​ແມ່ນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ.”

ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ຕາມ​ມາ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາມ​ແມ່ນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຍິ່ງກວ່ານີ້.

ດ​ຣ. ເອີ​ວິນ ຄູ​ມາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ສູບ​ຢາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເມືອງ​ທີ່​ມີ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ນັ້ນ ເພາະ​ວ່າ ບໍ່​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສືບ​ຫາຍ​ໃຈ​ເອົາ​ຄວັນ​ຂອງ​ມົນ​ລະ​ພິດ ຫຼື ເຈົ້າ​ຈະ​ຫາຍ​ໃຈ​ເອົາ​ຄວັນ​ຢາ​ສູບ​ນັ້ນ, ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາຈະແມ່ນ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ. ທັງ​ສອງຢ່າງຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ໂຣກ​ປອດ ລວມ​ທັງ​ມະ​ເຮັງ​ປອດ.”

ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ໝອກ​ຄວັນ​ນັ້ນ, ລົດ​ເກືອບ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ແລ່ນ​ຖະ​ໜົນ​ເປັນ​ເວ​ລາ 12 ມື້ ໂດຍ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ລົດ​ທີ່​ມີ​ທະ​ບຽນ​ເລກ​ຄູ່ ແລະ ​ເລກ​ຄີກ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ທີ່​ຕ່າງ​ກັນ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ກ່າວ​ວ່າ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ອະ​ນາ​ໄມ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ນິ​ວ ເດ​ລີ ຕ້ອງ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່​ຖາ​ວອນ​ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ຕິດ​ຄ້າງ​ຂອ​ງ​ລົດ​ເກືອບ 9 ລ້ານ​ຄັນ​ໃນ​ຖະ​ໜົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໂດຍ​ການເພີ່ມ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ.

ທ່ານ ອາ​ນູ​ມີ​ຕາ ຣອຍ​ຈາວ​ດູ​ຣີ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ ສູນ​ກາງ​ເພື່ອ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ນິວ ເດ​ລີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພາກ​ສ່ວນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການໃໝ່ ເພາະ​ວ່າ​ການ​ອາ​ໄສ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ສ່ວນ​ຕົວ ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ລະ​ດັບ​ນັ້ນ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ ນິວ ເດ​ລີ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2010 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ການ​ປ່ອຍ​ຄວັນ​ພິດ​ຈາກ​ພາກ​ສ່ວນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 40 ເປີ​ເຊັນ.”

ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ບໍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້. ສະ​ນັ້ນ​ບັນ​ດາ​ແພດ​ໝໍ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຮູ້​ສຶກ ກ່ຽວ​ກັບ ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄວັນ​ພິດ​ທີ່​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ສຸດ​ໃນ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ນິວ ເດ​ລີ​, ຄື​ອະ​ນຸ​ພາກ​ນ້ອຍ​ໆທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ດັ່ງ​ກັບ PM 2.5.

ດ​ຣ. ເອີວິນ ຄູ​ມາ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ຈະລົມ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ກ່ຽວ​ກັບ ຕົວ​ເລກ. ຖ້າ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ບອກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ PM ແມ່ນ 400, PM ແມ່ນ 450, ມັນ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັນ​ປານ​ໃດ. ແຕ່​ຖ້າ​ເຈົ້າ​ບອກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວ່າ ເດັກ​ຍິງ​ທີ່ບໍ່​ສູບ​ຢາ ອາ​ຍຸ 28 ປີ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ເດ​ລີ ເປັນ​ມະ​ເຮັງ​ປອດ, ແລະ ນັ້ນ​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ຄວັນ​ພິດ​ໃນ​ອາ​ກາດ, ແລ້ວ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ນັ້ນ​ຄົນ​ກໍ​ຈະ​ຕື່ນ ແລະ ໃຫ້​ຄວາມເອົາ​ໃຈ​ໃສ່. ສະ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ໃຊ້​ຂໍ້​ຄວາມດ້ານສຸ​ຂະ​ພາບ ​ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ຮີບ​ດ່ວນ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ.

ຍ້ອນ​ແນວ​ນັ້ນ​ເດັກ​ນ້ອຍຫຼາຍ​ຄົນ, ຄື​ເດັກ​ອາ​ຍຸ 4 ປີ​ຄົນ​ນີ້, ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຊິງ​ຊ້າ​ໃນ​ຮົ່ມ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມາທົດ​ແທນ​ອັນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຕ່າງໆ.

ທ່າ​ນ​ນາງ ຊຸ​ດາ ມາ​ວາ ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ເຖົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ “ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ເຮັດ​ໄດ້ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ແມ່ນ​ພາ​ລາວ​ໄປຫຼິ້ນ​ໃນ​ຫ້າງ​ຊັບ​ພະ​ສິນ​ຄ້າ​ບາງ​ແຫ່ງ ຢູ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຂອງຫຼິ້ນ​ນັ້ນ. ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ລາວ​ຖືກ​ອາ​ກາດ​ຢູ່​ຂ້າງນອກ.”

ບາງ​ຄົນ​ຍັງ​ສ່ຽງ​ອອກ​ໄປ​ກາງ​ໝອກ​ຄວັນ​ທີ່​ໜາ​ແໜ້ນ ເພື່ອ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ໃນ​ວັນ​ພັກ.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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