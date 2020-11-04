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ນໍ້າຖ້ວມໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຮັດໃຫ້ ລະບົບບໍລິການດ້ານສາທາ ລະນະສຸກເສຍຫາຍໜັກ

ສະພາບນໍ້າຖ້ວມເມືອງເຊໂປນ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນເດືອນຕຸລາ 2020

ໄພນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຮັດໃຫ້ລະບົບບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກເກີດການ ເສຍຫາຍໄປເປັນສ່ວນໃຫຍ່ອັນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ໂຣກພາຍຫລັງນໍ້າບົກແຫ້ງ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານມາສະເໜີຈາກບາງກອກ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນເສຍຫາຍຂອງໄພນໍ້າຖ້ວມຕໍ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານແສງດາວ ສີວິໄລ, ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສະຫວັນນະເຂດຖະແຫລງວ່າໄພ ນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກເກີດການເສຍຫາຍໄປເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະເປັນການຍາກທີ່ຈະຟຶື້ນຟູໃຫ້ກັບຄືນມາໃຊ້ການໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິພາຍໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນ ຈຶ່ງນັບເປັນສະພາບການທີ່ປະຊາຊົນໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມສູງສູງຕໍ່ໂຣກໄພຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ພາຍຫລັງຈາກນໍ້າໄດ້ບົກແຫ້ງລົງແລ້ວນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານແສງດາວ ຢືນຢັນວ່າ:

“ເມືອງທີ່ມັນກະທົບໜັກຫລະແມ່ນ ເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງວີລະບຸຣີ, ເມືອງພິນ ແລະກໍຍັງ ເມືອງນອງເນາະ ແລະບັນຫາທີ່ກະທົບຫັ້ນຫລະແມ່ນນໍ້າຖ້ວມສຸກສາລາ ທີ່ວ່າມັນເອົາເຄື່ອງ ອຸປະກອນການແພດ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຫັ້ນອອກບໍ່ທັນ ເພາະວ່ານໍ້າມາໄວ ນອກຈາກສຸກສາລາທີ່ຖືກຖ້ວມແລ້ວຫລະແມ່ນ ຈໍານວນນໍ້າສ້າງກະຖືກຖ້ວມ 71 ໜ່ວຍ, ນໍ້າບາດານນີ້ຖືກ ຖ້ວມ 1,171 ໜ່ວຍ ແລະຈໍານວນວິດຖ່າຍນີ້ 3,114 ໜ່ວຍ ນອກຈາກນັ້ນ ແມ່ນກ໋ອກນໍ້າປະມານ 570 ໜ່ວຍ.”

ໂດຍໄພນ້ຳຖ້ວມໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັບແຕ່ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງເກີດຈາກພາຍຸຝົນ 2 ໜ່ວຍຕິດຕໍ່ກັນທັງນີ້ ໂດຍຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນຜົນກະທົບໃນຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທາງການແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະເມີນວ່າ ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍກວ່າ 1,350 ຕື້ກີບສຳລັບການຟື້ນຟູການຜະລິດແລະສ້ອມແປພື້ນຖານໂຄງຫລ່າງຕ່າງໆ ທີ່ເກີດການເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້.

ສ່ວນທ່ານວາລີຍະ ສີຈັນທອງທິບ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດຢືນຢັນວ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ທາງການແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕ້ອງຫລຸດຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນປີ 2020 ລົງຈາກລະດັບ 9.5 ເປີເຊັນ ມາເປັນບໍ່ເກີນ 3.2 ເປີເຊັນ ທຽບກັບປີ 2019 ທີ່ເສດຖະກິດແຂວງສະຫວັນນະເຂດຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 9 ເປີເຊັນນັ້ນ ຫາກແຕ່ວ່າ ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 3.2 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2020 ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ເພາະຈະຕ້ອງໃຊ້ທຶນຫຼາຍກວ່າ 1,645 ຕື້ກີບ ໃນຂະນະທີ່ທາງການແຂວງສະຫວັນນະເຂດຄາດວ່າ ຈະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລົງທຶນໄດ້ພຽງ 42 ກວ່າຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະຕ້ອງເພິ່ງພາການລົງທຶນ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຫລັກ ຈຶ່ງຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຈິງ.

ທາງດ້ານທ່ານສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງແຂວງສະຫວັນນະເຂດກໍຍອມຮັບວ່າ ການຂະຫຍາຍ ຕົວທາງເສດຖະກິດທີ່ຕ່ຳກວ່າຄາດໝາຍ ຍັງໄດ້ກະທົບຕໍ່ການຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດດ້ວຍ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຕ່ຳກວ່າ ແຜນການໃນປີ 2019 ທີ່ເສດຖະກິດຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 9.5 ເປີເຊັນ ຂະນະທີ່ແຜນການວາງໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 9.5 ເປີເຊັນ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມແລະສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງຈີນກັບສະຫະລັດອາເມຣິກາ ອັນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP ສະເລ່ຍເປັນລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ທີ່ລະດັບ 2,126 ໃນຂະນະທີ່ແຜນການວາງໄວ້ທີ່ລະດັບ 2,188 ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.

ສ່ວນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ກໍສາມາດລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນໄດ້ 952 ຄອບຄົວກັບປະກາດໃຫ້ 9 ບ້ານຫລຸດພົ້ນຈາກບັນຫາຍາກຈົນ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 7,084 ຄອບຄົວໃນ 94 ບ້ານທີ່ຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງ.

ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາດເພື່ອການພັທທະນາ (UNDP) ໃນລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການທີ່ລາວປະເຊີນກັບໄພທຳມະຊາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຍາກຈົນປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກປະຊາຊົນລາວ 632,909 ຄົນທີ່ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຄິດເປັນ 9 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ 153,184 ຄົນ ກັບກຸ່ມທີ່ອາໄສຢູ່ຊົນນະບົດ 479,729 ຄົນ ແລະປາກົດວ່າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີຈຳນວນປະຊາຊົນຍາກຈົນຫລາຍທີ່ສຸດໃນລາວ ກໍຄືເກີນກວ່າ 230,000 ຄົນອີກດ້ວຍ.

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີທັງໝົດສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ ດ້ວຍຕົວເອງ ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສອງລັດທາງພາກໃຕ້ ຕາມຄວາມຄາດໝາຍ ຄື ລັດອາລາບາມາ ທີ່ມີ 9 ຄະແນນ ແລະອາແກນຊໍ ທີ່ມີ 6 ຄະແນນ ລວມເຂົ້າກັບຄະແນນທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເປັນ 41 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕື່ມອີກສອງລັດ ດາໂກຕາໃຕ້ ທີ່ມີຄະແນນຜູ້ແທນ 11 ຄະແນນ ແລະເທັນເນສຊີ ມີ 3 ຄະແນນຜູ້ແທນ ລວມທັງໝົດທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ 55 ຄະແນນ ສ່ວນທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ລັດໂຄໂລຣາໂດ ທີ່ມີຄະແນນຜູ້ແທນ 9 ຄະແນນ ລວມແລ້ວ ທ່ານໄບເດັນ ມີທັງໝົດ 82 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ.

ມາເຖິງເວລານີ້ ວີໂອເອ ຂໍຢຸດການບລອກ ແລະຈະກັບຄືນມາລາຍງານຕື່ມອີກ ໃນເວລາຕອນບ່າຍ ປະມານ 4 ໂມງ ກະລຸນາຕິດຕາມ

10:02

ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ລັດນິວຢອກ ນິວເຈີຊີ ແລະເຂດນະຄອນຫຼວງ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຜູ້ແທນ ຈາກທັງສາມລັດລວມທັງໝົດ 36 ຄະແນນ ບວກເຂົ້າກັບຄະແນນທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເປັນ 73 ຄະແນນ ຊຶ່ງກາຍທ່ານທຣຳ 47 ຄະແນນແລ້ວ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງອີກຫຼາຍລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ສະນັ້ນແລ້ວການຕັດສິນຜູ້ຊະນະ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້.

09:47

ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນຂອງລັດແມຣີແລນ 10 ຄະແນນ ແລະຍັງຄົງເປັນລັດທີ່ສະໜັບສະໜູນພັກເດໂມແຄຣັດ ຕະຫຼອດມາ ລວມແລ້ວ ມີຢູ່ 27 ຄະແນນ ແຊງໜ້າທ່ານທຣຳ ໄປແລ້ວນຶງຄະແນນ. ອີງຕາມການເລືອກຕັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ລັດຢູ່ທາງພາກໃຕ້ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະສະໜັບສະໜຸນພັກຣີພັບບລີກັນຢ່າງໜຽວແໜ້ນ ເຊັ່ນລັດເທັກຊັສ ຫລຸຍເຊຍນາ ມິສຊິສຊິບປີ ອາລາບາມາ ຈໍເຈຍ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ແລະເໜືອ ເທນເນັສຊີ້ ແລະເວີຈີເນຍຕາເວັນຕົກ.

08:51

ລັດເດລາແວ ຕົກເປັນຂອງທາ່ນໄບເດັນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນຕື່ມອີກ 3 ຄະແນນ ລວມແລ້ວ ມີຢູ່ 17 ຄະແນນ ສ່ວນລັດໂອກລາໂຮມາ ເປັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ໂດຍໄດ້ຮັບ 7 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນຕື່ມ ເປັນ 26 ຄະແນນແລ້ວ ລັດໂອກລາໂຮມາ ເປັນລັດທີ່ສະໜັບສະໜູນ ພັກຣີພັບບລີກັນ ມາຕະຫຼອດຕັ້ງແຕ່ປີ 1992 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ສ່ວນລັດເດລາແວ ກໍເປັນລັດທີ່ສະໜັບສະໜູນພັກເດໂມແຄຣັດ ຕະຫຼອດມາເຊັ່ນກັນ.

08:29

ຄະແນນສຽງຈາກລັດແມດຊາຈູເສັດສ໌ ໄດ້ອອກມາແລ້ວ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ 11 ຄະແນນ ລວມແລ້ວ ທ່ານໄບເດັນ ມີຢູ່ 14 ຄະແນນ ຈາກລັດເວີມອນນຳ ແລະທ່ານທຣຳ ຍັງມີຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຢູ່ຄືເກົ່າ 19 ຄະແນນຈາກລັດອິນເດຍນາ ແລະ ເຄັນທັກກີ. ຫຼາຍລັດກໍຈະປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ໃນເວລາ 9 ໂມງແລງຕາມເວລາ ໃນສະຫະລັດ. ຫຼາຍລັດຢູ່ພາກຕາເວັນອອກໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງແລ້ວ ໃນຕອນ 8 ໂມງແລງ ແລະກຳລັງນັບຄະແນນສຽງ ເນື່ອງຈາກໄດ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ແລະສົ່ງບັດເລືອກຕັ້ງຜ່ານທາງໄປສະນີນັ້ນ ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ໄດ້ພາກັນອອກມາໃຊ້ສິດອອກສຽງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ ທີ 3 ພະຈິກ ຢ່າງມະຫາສານ ໂດຍໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິການເລືອກຕັ້ງທັງໝົດທີ່ຜ່ານມາ.

08:13
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ

3 ລັດໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ຄື ລັດເວີມອນ ອິນເດຍນາ ແລະເຄັນທັກກີ ແລະຄະແນນສຽງໄດ້ຖືກນັບອອກມາແລ້ວ ຄື ດັ່ງນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງລັດອິນເດຍນາ 11 ຄະແນນ ແລະລັດເຄັນທັກກີ 8 ຄະແນນ ລວມແລ້ວ ທ່ານມີຄະແນນຢູ່ 19 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ສ່ວນ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ 3 ຄະແນນ ຈາກລັດເວີມອນ ຊຶ່ງເປັນລັດທຳອິດທີ່ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງກ່ອນໝູ່. ລັດອິນເດຍນາ ແລະເຄັນທັກກີ ສ່ວນໃຫຍ່ສະໜັບສະໜູນພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະລັດເວີມອນ ສະໜັບສະໜຸນພັກເດໂມແຄຣັດຕະຫຼອດມາ.

07:46

ການໂຄສະນາຫາສຽງໄດ້ມ້ວຍທ້າຍລົງໃນມື້ສຸດທ້າຍ ຂອງວັນເລືອກຕັ້ງ ທີ 3 ພະຈິກ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຄູ່ແຂ່ງ ອະດີດຮອງ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຕ່າງກໍໄປຫາສຽງຢູ່ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໂຄສະນາຫາສຽງຈົນນາທີສຸດທ້າຍ ໃນວັນເລືອກຕັ້ງ ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໂຄສະນາຫາສຽງຈົນນາທີສຸດທ້າຍ ໃນວັນເລືອກຕັ້ງ ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໂຄສະນາຫາສຽງຈົນເຖິງນາທີສຸດທ້າຍເຊັ່ນກັນ ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໂຄສະນາຫາສຽງຈົນເຖິງນາທີສຸດທ້າຍເຊັ່ນກັນ ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ

01:07 3.11.2020
TRUMP AND BIDEN
TRUMP AND BIDEN

ຕິດຕາມລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020 ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ ນີ້ ເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາ ໃນເມືອງລາວ

00:53 3.11.2020
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ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ

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