ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ກຳລັງວາງແຜນ ຈັດການພົບປະກັນທາງອອນລາຍ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນກໍລະກົດນີ້, ພາຍຫຼັງທີ່ຫົວໜ້ານັກການທູດຈາກ 2 ປະເທດ ທີ່ມີເສດຖະກິດນຳໜ້າໝູ່ຂອງໂລກໄດ້ພົບປະກັນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມຈີ 20 (G-20) ທີ່ເກາະບາຫຼີ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ ລະຫວ່າງປະທານາ ທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ປະທານປະເທດຈີນ, ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທາງການທູດທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການພົບປະກັນທີ່ດຳເນີນໄປ 5 ຊົ່ວ ໂມງໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງທີມງານທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ, ທ່ານຫວັງ ຢີ.
ກອງປະຊຸມແບບພົບກັນສອງຕໍ່ສອງເປັນເວລາ 20 ນາທີ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ກ່ອນໜ້ານີ້ລະຫວ່າງທ່ານບລິງເຄັນ ແລະຫວັງ ບໍ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງມີການສົນ ທະນາທີ່ຍາວນານລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກັບຈີນ ເຊິ່ງກວມເອົາຫົວຂໍ້ ຕ່າງໆ ລວມທັງສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ, ໄຕ້ຫວັນ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອແລ້ວ.
"ກ່ຽວກັບປະທານປະເທດ ສີ ແລະປະທານາທິບໍດີໄບເດັນນັ້ນ, ຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນວ່າ ພວກເພິ່ນຈະມີໂອກາດທີ່ໂອລົມກັນ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາ ທິດຂ້າງຫນ້າ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງເຄັນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ບາງກອກຂອງໄທ.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ແລະທ່ານສີ ສາມາດຈັດການປະຊຸມແບບນັ່ງ ພົບກັນເຊິ່ງໜ້າຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເພິ່ນໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ຫລືບໍ່, ທ່ານບລິງເຄັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າກ່ຽວກັບ "ສິ່ງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະດູໃບ ໄມ້ປົ່ງປີນີ້."
ໄທຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງຜູ້ນຳຂອງອົງການຮ່ວມມືເສດຖະກິດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຫຼື APEC ໃນວັນທີ 18-19 ເດືອນພະຈິກນີ້. ສ່ວນອິນໂດເນເຊຍ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມ G-20 ໃນວັນທີ 15-16 ພະຈິກນີ້.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຈີນໄດ້ບອກລັດຖະບານໄທວ່າ ທ່ານສີຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີພັນທະອັນອື່ນ. ທ່ານສີ ບໍ່ໄດ້ອອກຈາກປະ ເທດຈີນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນມາ.