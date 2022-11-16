ທ່ານໄບເດັນ ແລະ ທ່ານສີ ພົບປະກັນ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-20 ທີ່ເກາະບາຫຼີ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ພົບປະກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ຢູ່ທີ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງກຸ່ມ G-20 ໃນເກາະບາຫຼີ, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າພາບຈັດໂດຍປະທານາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານໂຈໂກ ວິໂດໂດ. ຫົວໜ້ານັກຂ່າວ VOA ປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ແພັດຊີ ວິດາກຸສວາຣາ ໄດ້ເດີນທາງໄປກັບປະທານາທິບໍດີ ແລະມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຢູ່ທີ່ເກາະຕາກອາກາດບາຫຼີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ສູງ ຂອງປະເທດມະຫາອໍານາດ. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານປະເທດ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ, ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນ.
ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນສູງ, ຜູ້ນໍາຂອງທັງສອງປະເທດ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການຄວບຄຸມຄວາມແຕກຕ່າງ, ແລະໄດ້ຫຼີກເວັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຂັດແຍ້ງກັນ.
ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ, ປະທານປະເທດຈີນ ກ່າວເປັນພາສາຈີນກາງວ່າ:
“ພວກເຮົາ, ໃນຖານະເປັນຜູ້ນໍາຂອງປະເທດຈີນ ແລະສະຫະລັດ, ຄວນວາງບົດບາດໃນການຊີ້ນໍາ ແລະກໍານົດທິດທາງ ເພື່ອມອງຫາແນວທາງທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວໃນຄວາມພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນການປະຊຸມທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ, ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນທີ່ເປັນເກາະປົກຄອງຕົນເອງລົງ, ເຊິ່ງຈີນ ພິຈາລະນາວ່າ ເປັນແຂວງນຶ່ງຂອງຈີນທີ່ແຍກອອກຈາກຕົນ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ຈີນ ຈະພາຍາຍາມຮຸກຮານໄຕ້ຫວັນໃນເວລາອີກບໍ່ດົນນີ້, ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຢາກໃຫ້ເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່ໄຕ້ຫວັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງອັນໃດເລີຍ. ມັນຍັງຢູ່ໃນສະຖານະການແບບເກົ່າທີ່ພວກເຮົາມີມາ, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກເຫັນບັນຫາຂ້າມຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ.”
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ຖ້າປັກກິ່ງຫາກບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມເກົາຫຼີເໜືອໄດ້, ສະຫະ ລັດຈະດຳເນີນການເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອປົກປ້ອງບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງຕົນຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານໄບເດັນ ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີໂຈໂກ ວິໂດໂດ, ເຊິ່ງເປັນປະທານຈັດການປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G-20, ອັນເປັນການເຕົ້າໂຮມຂອງບັນດາຜູ້ນໍາ 20 ປະເທດທີ່ມີລະບົບເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ:
“ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກພວກທ່ານໄປແລ້ວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຊິກັບຄືນເມືອປະເທດ.”
ການເວົ້າຢອກແບບເພື່ອນມິດ ຄືການປະຕິເສດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການທູດເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ໄປໆມາໆ ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ແລະຈາກາຕາ.
ໃນຕອນຕົ້ນໆ, ຜູ້ນໍາຂອງບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ເວັ້ນແຕ່ວ່າອິນໂດເນເຊຍຈະບໍ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນເຂົ້າຮ່ວມ, ແຕ່ການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ ກໍຄືການເຊື້ອເຊີນປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີແທນໃຫ້ມາຮ່ວມ ທັງໆທີ່ຢູເຄຣນ ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ G-20, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານເຊເລັນສກີ ຈຶ່ງມີກຳນົດເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຜ່ານທາງອອນລາຍ ໃນຂະນະທີ່ມົສກູ ໄດ້ສົ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອຟ ເຂົ້າຮ່ວມແທນ.
ສົງຄາມຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ແລະຜົນກະທົບຂອງສົງຄາມຕໍ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ ແລະພະລັງງານຂອງໂລກ ຈະເປັນຫົວຂໍ້ອັນສໍາຄັນໃນການສົນ ທະນາຫາລື ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G-20 ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນອັງ ຄານວານນີ້.
U.S. President Joe Biden met with Chinese leader Xi Jinping Monday, on the sidelines of the G-20 Summit in Bali, hosted by Indonesian President Joko Widodo. White House Bureau Chief Patsy Widakuswara is traveling with the president and brings this report.
The resort island Bali, Indonesia, is the setting for the highly anticipated summit of the superpowers. U.S. President Joe Biden and Xi Jinping, his Chinese counterpart.
Amid heightened tensions, both leaders stressed the need to manage differences and avoid conflict.
Xi Jinping, Chinese President, Mandarin
"We, as the leaders of China and the United States, should play a role in guiding and setting the directions so as to find the correct direction for the development of the relations between our two countries."
In the meeting that lasted over three hours, Biden said he sought to lower tensions over Taiwan, a self-ruled island Beijing considers its breakaway province.
President Joe Biden
“I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan, and I made it clear that our policy on Taiwan has not changed at all. It’s the same exact position we've had. I made it clear that we want to see cross-strait issues peacefully resolved.”
Biden said if Beijing is not able to rein in North Korea, the U.S. would move to further protect its allies in the region.
Earlier Monday, Biden met President Joko Widodo, host of the G-20 summit, a gathering of leaders of the world's 20 largest economies.
President Joe Biden
"As I told you, Mr. President, I don't think I'm going home."
The friendly banter belies months of intense diplomatic back and forth between Washington and Jakarta.
Initially Western leaders threatened a boycott unless Indonesia excluded Russian President Vladimir Putin. The compromise was to invite President Volodymyr Zelenskyy, despite Ukraine not being a G-20 member. Zelenskyy is scheduled to participate virtually, while Moscow is sending foreign minister Sergey Lavrov.
The war in Ukraine and its impact on global food and energy security will be high on the agenda, at the G-20 summit that begins Tuesday.