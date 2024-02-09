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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄະນະກໍາມະການພິເສດ: ທ່ານໄບເດັນ ມີຄວາມ 'ຕັ້ງໃຈ' ເປີດເຜີຍເນື້ອ​ໄນເອກະສານ, ແຕ່ບໍ່ມີການ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ຫາ

ສ່ວນນຶ່ງຂອງສະພາພິເສດ ສໍາລັບບົດລາຍງານຂອງ ທ່ານໂຣເບີດ ເຮີ ກ່ຽວກັບການກວດສອບການຈັດການເອກະສານເປັນໝວດໝູ່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 8 ກຸມພາ 2024. (U.S. Justice Department via Reuters)
ສ່ວນນຶ່ງຂອງສະພາພິເສດ ສໍາລັບບົດລາຍງານຂອງ ທ່ານໂຣເບີດ ເຮີ ກ່ຽວກັບການກວດສອບການຈັດການເອກະສານເປັນໝວດໝູ່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 8 ກຸມພາ 2024. (U.S. Justice Department via Reuters)

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ມີຄວາມ "ຕັ້ງໃຈ" ທີ່ໄດ້ເກັບຮັກສາ ແລະເປີດ ເຜີຍເອກະສານລະດັບສູງ ໃນເວລາທີ່ທ່ານເປັນພົນລະເມືອງທຳ​ມະ​ດາ, ລວມ ທັງເອກະສານທີ່ລະອຽດອ່ອນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການທະຫານ ແລະນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ໃນອັຟການິສຖານ ພ້ອມທັງບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.

ນັ້ນ, ແມ່ນລາຍ​ງານ​ຂອງ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ທາງ​ອາຍາ ​ຕໍ່ທ່ານ​ ຫຼື​ ບຸກຄົນອື່ນ​ໃດ.

ບົດລາຍງານຈາກ​ໄອ​ຍະ​ການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ເຮີ (Robert Hur) ທີ່ເປີດ ເຜີຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະເມີນວິກິດການ ທີ່ຮ້າຍແຮງສໍາລັບການຈັດການກ່ຽວກັບປັດໄຈ ທີ່ລະອຽດອ່ອນ ຂອງລັດຖະບານ ທ່ານໄບເດັນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານບໍ່ຄວນຖືກກ່າວຫາໃນຄວາມ​ຜິດນີ້.

ຮູບພາບນີ້, ປະກອບໃນບົດລາຍງານຈາກຄະນະກໍາມະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ເຮີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນເມືອງວີລມິງຕັນ, ລັດເດລາແວ, ວັນທີ 20 ມັງກອນ 2023, ໃະລະຫວ່າງການຊອກຄົ້ນໂດຍອົງການ FBI. (Justice Department via AP)
ຮູບພາບນີ້, ປະກອບໃນບົດລາຍງານຈາກຄະນະກໍາມະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ເຮີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນເມືອງວີລມິງຕັນ, ລັດເດລາແວ, ວັນທີ 20 ມັງກອນ 2023, ໃະລະຫວ່າງການຊອກຄົ້ນໂດຍອົງການ FBI. (Justice Department via AP)

For radio: WASHINGTON (AP) — President Joe Biden "willfully" retained and disclosed highly classified materials when he was a private citizen, including documents about military and foreign policy in Afghanistan and other sensitive national security matters. That's according to a Justice Department report that nonetheless says no criminal charges are warranted for him or anyone else. The report from special counsel Robert Hur, released Thursday, represents a harshly critical assessment of Biden's handling of sensitive government materials, but also details the reasons why he should not be charged with the crime.

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