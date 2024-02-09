ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ມີຄວາມ "ຕັ້ງໃຈ" ທີ່ໄດ້ເກັບຮັກສາ ແລະເປີດ ເຜີຍເອກະສານລະດັບສູງ ໃນເວລາທີ່ທ່ານເປັນພົນລະເມືອງທຳມະດາ, ລວມ ທັງເອກະສານທີ່ລະອຽດອ່ອນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການທະຫານ ແລະນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ໃນອັຟການິສຖານ ພ້ອມທັງບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ນັ້ນ, ແມ່ນລາຍງານຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳທີ່ກ່າວວ່າ ແນວໃດກໍຕາມຍັງບໍ່ມີຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ ຕໍ່ທ່ານ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນໃດ.
ບົດລາຍງານຈາກໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ເຮີ (Robert Hur) ທີ່ເປີດ ເຜີຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະເມີນວິກິດການ ທີ່ຮ້າຍແຮງສໍາລັບການຈັດການກ່ຽວກັບປັດໄຈ ທີ່ລະອຽດອ່ອນ ຂອງລັດຖະບານ ທ່ານໄບເດັນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານບໍ່ຄວນຖືກກ່າວຫາໃນຄວາມຜິດນີ້.
For radio: WASHINGTON (AP) — President Joe Biden "willfully" retained and disclosed highly classified materials when he was a private citizen, including documents about military and foreign policy in Afghanistan and other sensitive national security matters. That's according to a Justice Department report that nonetheless says no criminal charges are warranted for him or anyone else. The report from special counsel Robert Hur, released Thursday, represents a harshly critical assessment of Biden's handling of sensitive government materials, but also details the reasons why he should not be charged with the crime.
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