ທ່ານ ໄບເດັນ ຢາກເອົາ ສະຫະລັດ ກັບຄືນເຂົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງ ນິວເຄລຍ ອີຣ່ານ

ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກໃຫ້ ສະຫະລັດ ກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ກັບ ອີຣ່ານ ປີ 2015, ຖ້າລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ກໍຢາກຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມເຊັ່ນກັນ. ນັກຂ່າວການທູດຂອງ ວີໂອເອ ຊິນດີ ເຊນ ລາຍງານຈາກນະ ຄອນ ຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ວ່າບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດຈະມີການປ່ຽນທິດທາງຈາກການກົດດັນສູງສຸດຂອງລັດຖະບານ ທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ການວາງ ມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດ ຖະກິດຕໍ່ ອີຣ່ານ, ແຕ່ການກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເປັນເລື່ອງງ່າຍ. ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.



ການລອບສັງຫານນັກວິທິຍາສາດນິວເຄລຍລະດັບສູງຂອງ ອີຣ່ານ, ທ່ານ ໂມ ເຊັນ ຟາຄຣີຊາເດ ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກຕາເວັນອອກກາງມີຄວາມຮຸນ ແຮງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ນະໂຍບາຍ ທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ປະເທດ ອີຣ່ານ. ຜູ້ທີ່ຄາດ ວ່າຈະຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເວົ້າວ່າທ່ານຢາກເອົາ ສະຫະລັດ ກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ອີຣ່ານ ຖ້າລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ຈະຕອບແທນດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ທຳການຖອນຕົວຈາກ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃຊ້ “ການກົດດັນສູງສຸດ” ຕໍ່ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ທີ່ເປັນເສົາຫຼັກທີ່ສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍ ສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ, ດ້ວຍການເອີ້ນການທູດຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໂອບາມາ ກັບ ເຕຫະຣ່ານ ວ່າ “ການເອົາໃຈ.”

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ “ດ້ວຍການ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບັນດາພັນທະມິດໃນອ່າວເປີເຊຍ, ການປະຕິບັດການກົດດັນ ສູງສຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ແຍກປ່ຽວ ອີຣ່ານ ໃນທາງການທູດ, ທາງທະຫານ ແລະ ເສດຖະກິດ. ຕອນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ 77 ຢ່າງ, ແນເປົ້າໃສ່ເກືອບ 1500 ບຸກຄົນ ແລະ ໜ່ວຍງານ.”

ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານມີຄວາມຕິດແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມມີປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດການກົດດັນສູງສຸດນັ້ນ.

ທ່ານ ເຈມສ໌ ຄາຣາຟາໂນ ຈາກມູນນິທິ ເຮີຣິເທຈ໌ (Heritage Foundation) ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະ ເຈົ້າຄິດວ່າມັນມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍ ໃນການຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ເຮັດໜ້າ ທີ່ແທນໃນການເປັນຜູ້ກໍ່ກວນໃນພາກພື້ນ.”

ທ່ານນາງ ທຣີຕາ ພາຊີ, ຈາກສະຖາບັນ ຄວິນຊີ ເພື່ອການປົກຄອງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່າວວ່າ “ນະໂຍບາຍນັ້ນໄດ້ເປັນໄພຫາຍະນະເມື່ອໄຕ່ຕອງທຸກຢ່າງແລ້ວເພາະວ່າມັນໄດ້ສ້າງຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ອີຣ່ານ, ມັນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ອີ ຣ່ານ ໃນຂົງເຂດໃດແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວເລີຍ, ໂຄງການນິວເຄລຍແມ່ນໄດ້ກ້າວໜ້າ.”

ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ທີມທ່ານ ໄບເດັນ ທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນໄວໆນີ້ ຈະມີບູລິມະສິດສູງສຸດທີ່ຮີບດ້ວຍຫຼາຍຢ່າງ, ນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດ COVID-19 ແລະ ວ່າ ອີຣ່ານ ຈະຢູ່ໃນລາຍການ, ແຕ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະບໍ່ຢູ່ລະດັບສູງສຸດ.

ທ່ານ ເຮັນຣີ ໂຣມ ຈາກກຸ່ມ Eurasia ກ່າວວ່າ “ໃນ ວໍຊິງຕັນ ທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອີຣ່ານ ຕ້ອງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທາງການເມືອງທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ. ແລະ ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະມີຄຳຖາມທີ່ດີທີ່ຈະຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ທີມຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ຈະຢາກຂະຫຍາຍອິດທິພົນທາງການເມືອງໃນລັດຖະບານໃນ ທັນທີຫຼືບໍ່.”

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣ່ານ ທ່ານ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ໃນເດືອນນີ້ໄດ້ ເອີ້ນລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ວ່າ “ລະບອບການປົກຄອງອັນຕະພານ” ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າຖ້າທຳນຽບຂາວຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປ່ຽນແປງທິດທາງ ແລະ ໃຫ້ກຽດຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ້ງເດີມຂອງ ອາເມຣິກາ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນິວ ເຄລຍນັ້ນ, ເຕຫະຣ່ານ ກໍຈະປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຕັມທີ່ເຊັ່ນກັນ.

President-elect Joe Biden says he wants the United States to return to the 2015 Iran nuclear deal - if Tehran also resumes compliance. VOA’s Diplomatic Correspondent Cindy Saine reports from Washington that experts say they expect a shift away from the Trump administration's maximum pressure campaign of crippling economic sanctions on Iran, but a U.S. return to the nuclear deal will not be easy.

The assassination of Iran’s top nuclear scientist, Mohsen Fakhrizadeh in late November increased tensions in the Middle East and threatens to complicate U.S. policy towards Iran. President-elect Joe Biden says he would like to return the U.S. to the 2015 Iran nuclear deal -if Tehran returns to compliance.

Secretary of State Mike Pompeo has made withdrawing from the pact and applying “maximum pressure” on Tehran the cornerstone of U.S. policy towards the Middle East, labeling the Obama administration’s diplomacy with Tehran “appeasement.”

“With the help of our Gulf allies, our maximum pressure campaign isolated Iran diplomatically, militarily and economically. We have now leveled 77 rounds of sanctions, targeting close to 1500 individuals and entities.”

Experts differ on how effective the maximum pressure campaign has been.

“I think it's been very effective at limiting the ability of the regime to fund surrogates to be a disruptive actor in the region…”

“That policy has been a complete disaster at the end of the day because while it has been tremendously painful for the Iranians, it has not changed Iran's foreign policy in any area in the slightest bit, the nuclear program has advanced …”

Experts say the incoming Biden team will have a number of urgent priorities, first among them dealing with the COVID-19 pandemic, and that Iran will be on the list, but likely not at the top.

“…In Washington anything related to Iran requires a really big political lift. And so, I think there's a reasonable question to ask about whether a Biden team will want to expend that political capital right away in the administration.”

Iranian Foreign Minister Javad Zarif this month called the Trump administration "a rogue regime" and said if the Biden White House decides to change course and honor America's original commitment to the nuclear deal, Tehran will also fully comply.