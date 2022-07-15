ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫລື West Bank ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ບ່ອນທີ່ທ່ານມີກຳນົດຈະພົບປະກັບຜູ້ນຳປາແລສໄຕນ໌, ທ່ານມາມຸດ ອາບບາສ (Mahmoud Abbas).
ທ່ານໄບເດັນ ຄາດວ່າຈະປະກາດຊຸດເງິນຊ່ວຍເຫລືອທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບໂຮງຫມໍ ຕ່າງໆ ໃນເຂດເຈຣູຊາແລັມຕາເວັນອອກ, ອີງຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນຄະນະລັດຖະບານ.
ການປະກາດອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນແຜນນັ້ນ ຍັງລວມມີການສຸມໃສ່ການພັດທະນາເສດ ຖະກິດຂອງຊາວປາແລສໄຕນ໌ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບໄຮ້ສາຍ 4G ໃນເຂດກາຊາ ແລະ ເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານໄບເດັນ ບໍ່ໄດ້ນຳເອົາແຜນການໃໝ່ໃດໆ ມາໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາສັນຕິພາບລະຫວ່າງຊາວປາແລສໄຕນ໌ ແລະ ອິສຣາແອລ.
ຕໍ່ມາໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ທ່ານໄບເດັນໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ. ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປເຖິງທີ່ນັ້ນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ປະກາດໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເປີດເຂດໜ່ານຟ້າຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ “ເຮືອບິນທຸກຊະນິດ” ຊຶ່ງເປັນການຍຸຕິການຫ້າມຖ້ຽວບິນໄປຫາ ແລະອອກຈາກ ອິສຣາແອລ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານແຢ ລາປິດ (Yair Lapid). ຫຼັງຈາກການພົບປະກັນ ຜູ້ນຳທັງ ສອງ ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄົນຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຂອງພວກເພິ່ນ ທີ່ຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ອີຣ່ານ ກາຍເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດ ທາງນິວເຄຼຍໄດ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເພິ່ນກໍບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ໃນການສະກັດກັ້ນການພັດທະນານິວເຄຼຍຂອງອີຣ່ານ.
"ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ເຊື່ອວ່າ ວິທີການທາງການທູດແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ ບັນລຸຜົນຮັບອັນນີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ.
ສ່ວນທ່ານລາປິດກ່າວວ່າ "ສິ່ງດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອີຣ່ານຍຸຕິໄດ້" "ກໍແມ່ນ ການບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຖ້າພວກເຂົາສືບຕໍ່ພັດທະນາໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ, ໂລກເສລີ ກໍຈະໃຊ້ກໍາລັງ."