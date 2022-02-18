ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງນ້ອຍທີ່ຜະລິດເຫຼັກແລະມີອຸດສາຫະກຳຫລຸດລົງໃນລັດໂອຮາຍໂອ ເພື່ອປະກາດແຜນການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍພັນຕື້ໂດລາ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສູງສຸດຂອງທ່ານ ເພື່ອປະກາດໂຄງການລິເລີ່ມ 1 ຕື້ໂດລາສຳລັບອະນາໄມ ແລະການຟື້ນຟູສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ແລະໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈຂອງຜູ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ໃນລັດທີ່ສຳຄັນ ແຫ່ງນັ້ນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງດຸເດືອດ.
"ມື້ນີ້, ພວກເຮົາປະກາດການລົງທຶນ 1 ຕື້ - 1 ຕື້ໂດລາ - ຈາກຮ່າງກົດໝາຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທີ່ກ່າວຕໍ່ແຂກ ທີ່ຖືກເຊີນ ປະມານ 60 ຄົນ, ລວມທັງສະມາຊິກສະພາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະພວກຜູ້ນໍາແຮງງານຢູ່ໃນບ່ອນຈອດເຮືອໃນເມືອງລໍເຣນ (Lorain) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມທະເລສາບ, ລັດໂອຮາຍໂອ.
ທ່ານໄບເດັນເວົ້າວ່າ "ມັນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຟື້ນຟູທະເລສາບໃຫຍ່ ຫລື Great Lakes ຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງມັນ. ພວກເຮົາ ຈະເລັ່ງການອະນາໄມຈຸດຕ່າງໆ ໃນທົ່ວ 6 ລັດໃນເຂດອ່າງ Great Lakes ນັບແຕ່ເມືອງເດິລູດ, ລັດມິນເນໂຊຕາ, ມີວວອກກີ, ລັດວິສຄອນຊິນ, ແກຣີ, ລັດອິເດຍນາ, ໄປຈົນເຖິງເມືອງບັບຟະໂລ, ລັດນິວຢອກ, ແລະທຸກບ່ອນທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ.”
ລໍເຣນເປັນເມືອງທີ່ມີປະຊາກອນປະມານ 65,000 ຄົນ ທີ່ມີຖະໜົນສາຍຫຼັກ ທີ່ເປ່ເພ ແລ່ນເຂົ້າໄປເຖິງທະເລສາບເອີຣີ. ຕົວເມືອງນີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກການຫຼຸດລົງຂອງການຜະລິດອຸດສະຫະກຳຂອງອາເມຣິກາ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີກ່ອນທ່ານໄບເດັນທັງສອງຄົນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງຜະລິດເຫຼັກທີ່ເມື່ອກ່ອນເຄີຍຮຸ່ງເຮືອງແຫ່ງນັ້ນ ເພື່ອສະແດງຜົນງານຂອງພວກເພິ່ນ ແລະໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈຂອງຜູ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ. ເຂດນີ້ຂອງ ອາເມຣິກາ ມີຄວາມສໍາຄັນພິເສດໃນປີນີ້, ຍ້ອນວ່າລັດໂອຮາຍໂອທີ່ມີການຍາດແຍ່ງກັນໜັກ ຈະມີການບໍານານຂອງສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ, ທ່ານຣອບ ພອດແມນ (Rob Portman).
ຫຼື, ດັ່ງທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນເວລາທ່ານໄປຢ້ຽມ ຢາມເມືອງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນນັ້ນ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ເພື່ອເຮັດການໂຮມຊຸມ ນຸມຄັ້ງທຳອິດ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານເຊົາເປັນປະທານາທິບໍດີແລ້ວ: "ປີຫນ້າ, ຄື້ນສີແດງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຈະເລີ້ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ນີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນຢູ່ທີ່ເດີ່ນຈັດງານຂອງຄາວຕີລໍເຣນ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງແວລລິງຕັນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັນນັ້ນ. "ພວກເຮົາຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳແກ່ຄອບຄົວ ໃນລັດໂອຮາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີການຈ້າງງານທີ່ຍຸຕິທຳ ສຳລັບຄົນງານໃນລັດໂອຮາຍໂອ, ແລະມີໂຮງງານຜະລິດສິນຄ້າຫລາຍຂຶ້ນ ທີ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ພິມປະໂຫຍກ ທີ່ສວຍງາມ, ສວຍງາມຫລາຍ ທີ່ບອກວ່າ 'Made in the U.S.A.' ຊຶ່ງແປວ່າ ຜະລິດຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ."
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