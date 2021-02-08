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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ ຍົກເລີກການລົງໂທດຕໍ່ອີຣ່ານ

ປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ກ່າວຄໍາປາໄສຢູ່ທີ່ທໍານຽບຂາວໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ, 2021 (ພາບຖ່າຍໂດຍ REUTERS/Kevin Lamarque)

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຍົກເລີກການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ອີຣ່ານ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ເຕຫະຣານຈະຕັດການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມລົງ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາສາກົນປີ 2015 ເພື່ອແນໃສ່ ສະກັດກັ້ນການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄຼຍ ຂອງປະເທດດັ່ງ ກ່າວ.

ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກໃຫ້ສະຫະລັດເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍານິວເຄຼຍກັບອີຣ່ານທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາໄດ້ຖອນສະຫະລັດອອກນັ້ນ.

ແຕ່ເມື່ອຖືກຖາມໂດຍກົງຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບໂທລະພາບ CBS ທີ່ອອກອາກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ວ່າ ສະຫະລັດຈະຍົກເລີກການລົງໂທດກ່ອນເພື່ອໃຫ້ອີຣ່ານກັບຄືນມາສູ່ການເຈລະຈາຫລືບໍ່ນັ້ນ, ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຕອບແບບງ່າຍວ່າ “ບໍ່” ເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານໄດ້ງຶກຫົວສະແດງຄວາມເຫັນດີ ກັບຜູ້ຈັດລາຍການໂນຣາ ໂອດອນແນລ (Norah O’Donnell) ຂອງໂທລະພາບ CBS ທີ່ເວົ້າວ່າ ທຳອິດເຕຫະຣ່ານຕ້ອງຢຸດການກັ່ນທາດຢູຣານຽມ ທີ່ສູງກ່ວາລະດັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ວ່ານັ້ນກ່ອນ.

ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອີຣ່ານກັ່ນທາດຢູຣານຽມໃນລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 3.67 ເປີເຊັນ. ແຕ່ວ່ານັບແຕ່ກາງປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ, ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຜັກດັນການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມໃຫ້ສູງຂຶ້ນສູ່ລະດັບ 4.5 ເປີເຊັນ, ແລະຈາກນັ້ນໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ແມ່ນຂຶ້ນເຖິງ 20 ເປີເຊັນ - ໃນລະດັບທີ່ປະເທດນັ້ນໄດ້ບັນລຸ ກ່ອນມີຂໍ້ຕົກລົງກັນ.

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າດຽວນີ້ ເຕຫະຣ່ານມີທາດຢູເຣນຽມທີ່ມີລະດັບຕໍ່າສະສົມໄວ້ພຽງພໍ ສຳລັບຜະລິດອາວຸດນິວເຄຼຍຢ່າງໜ້ອຍສອງລູກ, ຖ້າປະເທດນີ້ເລືອກທີ່ຈະດຳເນີນການຜະລິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານ, ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນແຕ່ໃດມາ ຕໍ່ບັນດາລັດຖະບານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ມີຄວາມສົງໄສມາແຕ່ດົນນານມາແລ້ວນັ້ນວ່າ ໂຄງການນິວເຄຼຍຂອງຕົນ ແມ່ນມີຈຸດປະ ສົງ ໃນທາງສັນຕິ.

ຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງອີຣ່ານ, ທ່ານອາຢາໂຕລາ ອາລີ ຄາເມນີ (Ayatollah Ali Khamenei) ກ່າວຢູ່ໃນໂທລະພາບຂອງລັດວ່າ ຖ້າສະຫະລັດຢາກ “ໃຫ້ອີຣ່ານກັບຄືນໄປຫາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ, ສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກ ທຸກມາດຕະ ການລົງໂທດໃນທາງປະຕິບັດເສຍກ່ອນ, ຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຈະທໍາການກວດສອບ ແລະກວດເບິ່ງວ່າ ການລົງໂທດໄດ້ຖືກຍົກເລີກຢ່າງຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່, ແລ້ວພວກເຮົາຈຶ່ງຈະກັບໄປຫາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້."

ຄຳປາໄສຜ່ານທາງໂທລະພາບ ຂອງທ່ານຄາເມນີ ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີພິທີສາບານຕົວ ເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານໄບເດັນໃນວັນທີ 20 ມັງກອນເປັນຕົ້ນມາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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