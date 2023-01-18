ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນເລື້ອງ ປະເທດເນເທີແລນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຫ້າມສົ່ງອອກຊິບ ໄປຈີນ ຂອງສະຫະລັດ

ໃນການພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນເທີແລນ ທ່ານມາກ ຣຸຕ (Mark Rutte) ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຊັກຊວນໃຫ້ເນເທີແລນສະໜັບສະໜຸນຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການສົ່ງອອກ ເທັກໂນໂລຈີ ໃນການຜະລິດ ຊິປ (chip) ໄປຈີນ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງຍຸດທະສາດໃນການແຂ່ງຂັນກັບປັກກິ່ງ ຂອງວໍຊິງຕັນ.
ໃນລະຫວ່າງການອອກມາປາກົດໂຕບໍ່ດົນ ຕໍ່ໜ້າບັນດານັກຂ່າວ ກ່ອນໜ້າທີ່ພວກເພິ່ນຈະເຂົ້າປະຊຸມ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ແລະທ່ານຣຸຕ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ “ວິທີເພື່ອຮັກສາເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ໃຫ້ເສລີ ແລະເປີດກວ້າງ” ເພື່ອ “ຮັບມືກັບຄວາມທ້າທ້າຍຕ່າງໆຂອງຈີນ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ເວົ້າແບບງ່າຍໆ ບໍລິສັດທັງຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ມາເຖິງເວລານີ້ ແມ່ນກ້າວໄປພ້ອມກັນໃນອັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ ແລະ ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາສຳລັບອະນາຄົດ. ສະນັ້ນໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ສາຍສຳພັນຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ການລຳລຽງໝັ້ນຄົງ ເພື່ອເສີມສ້າງການຮ່ວມມືຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.”
ໂຄສົກທຳນຽບຂ່າວ ທ່ານນາງແຄຣິນ ຊອງ-ປີແອຣ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະນະລັດຖະບານ ຈະສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ.
ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ກົດດັນພັນທະມິດ ຫຼື ຄູ່ພາຄີໃດໆ ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາປຶກສາຫາລືກັບພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະໃຫ້ພວກເຂົາ ຕັດສິນໃຈເອົາເອງ.”
ບໍລິສັດ ASML Holding NV ເປັນຜູ້ຜະລິດເຊມີຄອນດັກເຕີທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງໂລກ ສຳລັບລະບົບການພິມໃສ່ພື້ນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອການຜິລິດຊິບທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ໂດຍມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງແວລໂດເວັນ ເຮັດໃຫ້ເນເທີແລນ ເປັນປະເທດທີ່ສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຊິບໄປໃຫ້ປັກກິ່ງ ຂອງວໍຊິງຕັນ.
ກ່ອນໜ້າການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຣຸຕ ລັດຖະມົນຕີການຄ້າຂອງເນເທີແລນ ທ່ານນາງ ລີສຈ໌ ສະໄຣນີມາກເກີ (Liesje Schreinemacher) ໄດ້ກ່າວວ່າ ເນເທີແລນ ກຳລັງປຶກສາຫາລື ກັບບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບ ແລະເອເຊຍ ທີ່ເປັນພັນທະມິດ ແລະຈະບໍ່ຮັບເອົາຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ທີ່ກະຊວງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົນຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ ຢ່າງອັດໂຕໂນມັດ.
ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ “ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ກົດດັນພວກເຮົາມາເປັນເວລາສອງປີ ແລະດຽວນີ້ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງລົງນາມໃນເສັ້ນບ່ອນຈຸດໆຫັ້ນ. ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດ.”
ທ່ານຣຸຕ ບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍເຖິງເລື້ອງເຊມີຄອນດັກເຕີ ກ່ອນໜ້າຂອງການພົບປະກັບທ່ານໄບເດັນ ໂດຍເພັ່ງເລັງໃສ່ເລື້ອງການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນແທນ ບ່ອນທີ່ພັນທະມິດຂອງອົງການເນໂຕ້ ໄດ້ທຳງານຮ່ວມກັນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນກີຢິບ.