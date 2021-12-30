ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນແຕ່ງຕັ້ງທູດພິເສດທາງດ້ານສິດທິມະນຸດສໍາລັບເກົາຫຼີເໜືອ, ເຊິ່ງເປັນ ຕໍາແໜ່ງທີ່ຫວ່າງມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ ປີ 2017 ນັ້ນ.
ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດໃນເກົາຫຼີເໜືອປະຈໍາປີ 2004 ມີຄຳສັ່ງແນະນຳໃຫ້ປະ ທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນນຶ່ງສຳລັບເຮັດບົດບາດນີ້, ເຊິ່ງຂຶ້ນຢູ່ ກັບການຮັບຮອງເອົາຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງຄົງຫວ່າງຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ ໄບເດັນຈະໄດ້ຍົກລະດັບຂອງເລື້ອງສິດທິມະນຸດໃຫ້ສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກກໍຕາມ.
ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນທ່ານ ຄືທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນບັນຫາການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼັງຈາກມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງ ທໍາອິດຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ສິງກະໂປກັບຜູ້ນໍາເກົາຫຼີເໜືອ: ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນ ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ.
ອົງການຂ່າວ VOA ພະແນກພາສາເກົາຫຼີໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງກະຊວງການ ຕ່າງປະເທດຕັ້ງຫລາຍຄັ້ງ, ລວມເຖິງໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ອີກ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວ.
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີການປະກາດຈາກທາງຄະນະລັດຖະບານ ຫຼື ຂໍ້ມູນໃໝ່ໃດໆ ໃນເວລານີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດທີ່ກ່າວຜ່ານທາງ ອີເມລ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບສະຖານະ ການດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື DPRK ແລະສະຫະລັດກໍມີ ຄວາມ ມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເອົາເລື້ອງສິດທິມະນຸດມາເປັນໃຈກາງດ້ານນະໂຍບາຍການ ຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ.” ເກົາຫຼີເໜືອມີຊື່ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ປະຊາທິປະໄຕເກົາຫຼີ.
ທ່ານຟິລ ໂຣເບີຣ໌ທຊັນ (Phil Robertson), ຮອງຫົວໜ້າພະແນກເອເຊຍໃນອົງການ Human Right Watch ກ່າວວ່າ “ສໍາລັບຄະນະລັດຖະບານທີ່ກ່າວ ອ້າງວ່າມີຄວາມສົນໃຈຫລາຍເປັນພິເສດກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນໂລກນີ້ແລ້ວ” ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງ “ດໍາເນີນການໃນທັນທີທັນໃດ ໃນເລື້ອງແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອດຳລົງຕໍາແໜ່ງທີ່ສໍາຄັນນີ້.”
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