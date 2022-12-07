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ວັນພຸດ, 07 ທັນວາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ຍົກ​ຍ້ອງ​ການ​ຜະ​ລິດ ໄມ​ໂຄ​ຣ​ຊິບ ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ໃນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໂຮງ​ງານ ເຊ​ມີ​ຄອນ​ດັກ​ເຕີ ໃນ​ລັດ ອາ​ຣິ​ໂຊ​ນາ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ທ່ຽວ​ຊົມ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ກໍ່​ສ້າງ​ສ​ຳ​ລັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຜະ​ລິດ ເຊ​ມີ​ຄອນ​ດັກ​ເຕີ ໄຕ້​ຫວັນ, ນະ​ຄອນ ຟີ​ນິກ​ສ໌, ລັດ ອາ​ຣິ​ໂຊ​ນາ, 6 ທັນ​ວາ 2022.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ ຟີ​ນິກ​ສ໌ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ລັດ ອາ​ຣິ​ໂຊ​ນາ ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຜະ​ລິດ​ເຊ​ມີ​ຄອນ​ດັກ​ເຕີ ຫຼື ໄມ​ໂຄ​ຣ​ຊິບ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ແມ່​ນ​ກຳ​ລັງ​ທຳ​ການ​ຜັກ​ດັນ ​ເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຜະ​ລິດ ໄມ​ໂຄ​ຣ​ຊິບ ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ດ້ວຍ​ເງິນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫຼາຍກວ່າ 50 ຕື້​ໂດ​ລາ ໃນ​ກົດ​ໝາຍ ຊິບ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສະ​ບັບ​ໃໝ່.

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໃນໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ໃໝ່​ທີ່​ຖືກ​ສ້າງ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ດ້ານ ໄມ​ໂຄ​ຣ​ຊິບ ຂອງ ໄຕ້​ຫວັນ TSMC ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສ້າງ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ແຫ່ງ​ທີ​ສອງ​ຂຶ້ນ ແລະ ຈະ​ຂະ​ຫາຍ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ສາມ​ເທົ່າ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ຟີ​ນິກ​ສ໌ ເປັນ 40 ຕື້​ໂດ​ລາ.

ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ມັນ​ແມ່ນ​ຂ່າວ​ດີ ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ TSMC ຄື​ບໍ​ລິ​ສັດ Apple.

ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ໄມ​ໂຄ​ຣ​ຊິບ​ ເຊ​ມີ​ຄອນ​ດັກ​ເຕີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ. ຊິບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ໃຫ້​ພະ​ລັງງານ ​ແກ້​ໂທ​ລະ​ສັບໄອ​ໂຟນ ແລະ ແມັກ​ບຸກ. ບໍ​ລິ​ສັດ Apple ຕ້ອງ​ໄດ້​ຊື້​ຊິບ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ທັງ​ໝົດ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ. ຕອນນີ້, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຕ່ອງ​ໂສ​ການ​ສະ​ໜອງ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ມາ​ບ້ານຫຼາຍ​ຂຶ້ນ. ມັນ​ອາດ​ເປັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ.”

ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ເຊ​ມີ​ຄອນ​ດັກ​ເຕີ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ມາ​ດົນ​ນານ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກັບ TSMC, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ໂຮງ​ຫຼໍ່​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ.

ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ເວ​ລາ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ພົບ​ວ່າຕົນ​ເອງ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຍາດ​ແຍ່ງ​ກັນ ​ສຳ​ລັບ ຊິບ ໃນ​ການ​ຂັດ​ຂ້ອງ ​ຂອງ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ສະ​ໜອງ​ສິນ​ຄ້າ​ ທີ່​ຖືກ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໂດຍ​ໂຣກ​ລະ​ບາດ ໂຄວິດ-19.

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້​ກັບ ຈີນ ໄດ້​ເພີ່ມ​ຮູ້​ສຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮີບ​ດ່ວນ. ຈີນໄດ້ ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ໄຕ້​ຫວັນ ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ດິນແດນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ແລະ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຫາ ຊິບ ຊັ້ນ​ດີ, ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ​ສຳ​ລັບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ໂທ​ລະ​ສັບ​ສະຫຼາດ, ລົດ​ຍົນ, ເຮືອ​ບິນ​ລົບ ແລະ ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງ​ໆ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ແມ່ນ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຜັກ​ດັນ ​ເພື່ອ​ຜະ​ລິດ​ຊິບທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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