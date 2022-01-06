ທ່ານໄບເດັນ ຈະກ່າວຖະແຫລງ ກ່ຽວກັບວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີ ຂອງການໂຈມຕີຕໍ່ລັດຖະສະພາ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະໃຊ້ວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີທຳອິດ ຂອງການກໍ່ຈະລາຈົນ ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ ເພື່ອໂອ້ລົມຢ່າງກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງເຫດການທີ່ຕື່ນຕົກໃຈຄັ້ງນັ້ນ ແລະເພື່ອວາງຄວາມຮັບຜິດຊອບແກ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ອີງຕາມການກ່າວຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກີ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄາດໝາຍວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນດຽວຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ສຳ ລັບຄວາມວຸ້ນວາຍແລະການຄາດຕະກຳທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ.”
ທ່ານນາງຊາກີ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ແລະທ່ານຈະໂຕ້ແຍ້ງຢ່າງໜັກແໜ້ນກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ເລື້ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໃນຄວາມພະ ຍາຍາມທີ່ຈະຫຼອກລວງປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ແລະພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນຂອງຕົນເອງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ພະຍາຍາມຫັນຄວາມສົນໃຈໃນບົດບາດຕໍ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໄປຈາກຕົນເອງ. ສະນັ້ນແລ້ວ ແນ່ນອນ ທ່ານຈະກ່າວເຖິງຊ່ວງເວລານັ້ນ ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດຂອງການໂອນອຳນາດຢ່າງສັນຕິ ຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດເພື່ອປົກປ້ອງປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາເອງ ແລະ ເປັນການມອງໄປຂ້າງໜ້າ ແຕ່ທ່ານຍັງຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບບົດບາດ ທີ່ປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນມີ.”
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ຈະກ່າວໃຫ້ຄວາມເຫັນພ້ອມກັນກັບທ່ານໄບເດັນໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້. ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ຈະລະບຸຊື່ຂອງທ່ານທຣຳ ໃນລະຫວ່າງກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ລັດຖະສະພາ ຫຼືບໍ່ນັ້ນ ທ່ານນາງຊາກີ ກໍໄດ້ປະຕິເສດ.
ທ່ານນາງກໍໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກໍຈະເຫັນ ພວກເຮົາກຳລັງສະຫລຸບບົດຄຳປາໄສຢູ່. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ປະຊາຊົນຈະຮູ້ຈັກວ່າ ຜູ້ໃດ ທີ່ທ່ານໝາຍເຖິງ.”
ໃນວັນພຸດວານນີ້ເຊັ່ນກັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານແມຣິກ ກາຣແລນ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ບັນດາໄອຍະການຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈະຕາມລ່າຫາພວກກະທີ່ທຳຜິດ “ໃນທຸກລະດັບ” ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການກໍ່ຈະລາຈົນ.
ທ່ານບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ຂອງບຸກຄົນໃດໆ ຜູ້ທີ່ອາດຈະປະເຊີນກັບການຖືກດຳເນີນຄະດີ ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈະບໍ່ມີກົດລະບຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບພວກທີ່ມີອຳນາດ ແລະພວກທີ່ບໍ່ມີອຳນາດເລີຍ.”
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