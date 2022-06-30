ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຂອບໃຈປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ສຳລັບການຍົກເລີກການຄັດຄ້ານຂອງທ່ານຕໍ່ການພະຍາຍາມຂອງ ສວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມອົງການ NATO, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ພັນທະມິດທາງທະຫານດັ່ງກ່າວຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ເຂົ້າໄປໃກ້ ຣັດເຊຍ ຍິ່ງກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ເອີດູອານ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມນຶ່ງຕໍ່ນຶ່ງຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ NATO ໃນນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂອບໃຈທ່ານເປັນພິເສດສຳລັບສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດໃນການຈັດການສະຖານະການ ກ່ຽວກັບ ຟິນແລນ ແລະ ສວີເດັນ. ທ່ານເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍ.”
ໃນການຕອບກັບ, ດ້ວຍການກ່າວຜ່ານນາຍແປພາສະນັ້ນ, ທ່ານ ເອີດູອານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການບຸກເບີກຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານີ້ແມ່ນຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນແງ່ຂອງການສ້າງຄວາມແຂງແກ່ນໃຫ້ NATO ໃນອະນາຄົດ, ແລະ ມັນກໍຈະເປັນການປະກອບສ່ວນທີ່ເປັນແງ່ບວກຫຼາຍຕໍ່ຂັ້ນຕອນລະຫວ່າງ ຢູເຄຣນ ກັບ ຣັດເຊຍ.”
ປະເທດ ເທີກີ, ຟິນແລນ ແລະ ສວີເດັນ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຊັນບັນທຶກເພື່ອການຮ່ວມມືຕອບໂຕ້ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ທີ່ວ່າສອງປະເທດໃນພາກເໜືອຂອງຢູໂຣບດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອປາບປາມພັກກຳມະກອນຊາວ ເຄີດ , ເຊິ່ງຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍ ເທີກີ, ສະພາບຢູໂຣບ, ສະຫະລັດ ແລະ ອື່ນໆ.
ຟິນແລນ ແລະ ສວີເດັນ ຍັງໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະບໍ່ສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວ ກູເລນິສ, ທີ່ນຳພາໂດຍນັກສອນສາສະໜາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ທ່ານ ເຟັດທູລາ ກູເລັນ, ເຊິ່ງ ເທີກີ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ສຳລັບການພະຍາຍາມກໍ່ລັດຖະປະຫານທີ່ລົ້ມແຫຼວໃນປີ 2016 ແລະ ບັນຫາພາຍໃນປະເທດອື່ນໆ.
ລັດຖະບານ ແຮລຊິງກິ ແລະ ສຕັອກໂຮມ ຍັງໄດ້ສິ້ນສຸດການສະໜັບສະໜູນກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ ໜ່ວຍປ້ອງກັນປະຊາຊົນຊາວເຄີດ ໃນປະເທດ ຊີເຣຍ, ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະລັດ ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສວີເດັນ ກໍໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະສິ້ນສຸດການຫ້າມສົ່ງອາວຸດຕໍ່ ເທີກີ ທີ່ຢ້ອນກັບຄືນໄປຫາການບຸກລຸກຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ຊີເຣຍ ເມື່ອປີ 2019.
ດ້ວຍ ເທີກີ ຖອນການຄັດຄ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອົງການ NATO ໄດ້ເຊື້ອເຊີນ ຟິນແລນ ແລະ ສວີເດັນ ເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້.