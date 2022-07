ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກວດ​ມີ​ຜົນ​ເປັນ​ບວກ ​ຕິດ​ໂຄວິດ-19 ແຕ່ກໍມີ “​ອາ​ການທີ່​ບໍ່

​ຮ້າຍ​ແຮງ” ອີງ​ຕາມ​ການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານ​ນີ້.

ຢູ່​ໃນ​ຖ​ະ​ແຫລງ​ການ ໂຄ​ສົກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ ທ່ານ​ນາງກາ​ຣິນ ຊັງ-ເປັຍ (Karine Jean-Piere) ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ອັດ​ຕາ ແລະສັກ​ຢາ​ເພີ້ມສອງເທື່ອ ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ອາ​ຍຸ 79 ປີ ໄດ້​ເລີ້ມ​ໃຊ້ຢາປ້ອງ​ກັນ ​ຕ້ານເຊື້ອໄວ​ຣັ​ສ Paxlovid ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຈາກ​ບ່ອນ​ພັກ​ຢູ່ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ.

ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງທວິດ​ເຕີ້ວ່າ “ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສະ​ບາຍ​ດີ​ທີ່​ສຸດ. ຂອບ​ໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ທ່າ​ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຕ​ທ່ານ​ມີ​ວຽກ” ​ແຕ່​ໄດ້​ໂທ​ຫາບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສ​ະ​ພາລັດ​ເພັນຊີ​ລ​ວາ​ເນຍ ​ແລະ​ເຈົ້າ​ຄອງ​ກຳ​ແພງ​ນະ​ຄອນ​ສະ​ແກ​ຣນ​ຕັນ ​“ເພື່ອ​ສົ່ງ​ຄວາມ​ເສຍ​ໃຈ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນພິ​ທີ​ມື້​ນີ້” ຢູ່​ທີ່​ລັດ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງສະ​ຫະ​ລັດ. ((https://twitter.com/POTUS/status/1550153237021564943?s=20&t=EFjRkgBZClSGuWG0a3y-yg))



ຕໍ່​ມາ ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ວິດີ​ໂດ ຂອງ​ທ່ານໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ຢືນ​ຢູ່ນອກ​ລະ​ບຽງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ໃຫ້​ຄວາມໝັ້ນ​ໃຈ ​ແກ່​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນວ່າ ອາ​ການ​ຂອງ​ທ່ານບໍ່​ຮ້າຍ​ແຮງ.

​ ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເພີ່ງ​ພໍ​ໃຈໃນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ເປັນ​ຫ່ວງ. ​“ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສະ​ບາຍ​ດີເສັດ​ສິ້ນ​ວຽກ​ງານ​ຫລາຍ​ຢ່າງ. ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ແລ້ວ. ​ແລະ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ຂອບ​ໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ. ແລະ​ຈົ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ. ​ມັນຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ຫ​ຍັງ.”

ຢູ່​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ ດ​ຣ. ອາ​ຊິ​ສ ຈາ (Ashish Jha) ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ມືກັບ​ເຊື້ອໄວ​ຣັ​ສໂຄ​ໂຣ​ນາປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ຈະ​ບໍ່​ສະ​ບາຍ​ຢ່າງຮ້າຍ​ແຮງ​ນັ້ນ​ ແມ່ນ “ຂ້ອນຂ້າງ​ຕ່ຳ” ​ເພາະ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຕັມ​ຊຸດ ແລະ​ສັກ​ຢາເພີ້ມ​ເຖິງ​ສອງ​ເທື່ອ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈະ​ຮູ້​ພາຍ​ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້​ວ່າ ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ຕິດ​ເຊື້ອ ​ ໂອ​ໄມ​ຄ​ຣອນ​ (omicron) ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ BA.5 ທີ່ແຜ່​ລະ​ບາດໄປທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ປະ​ມານ 100,000 ກໍ​ລະ​ນີ ຂອງ​ເຊື້ອໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ ແຜ່​ລະ​ບາດ​ໃນແ​ຕ່ລະ​ມື້ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

U.S. President Joe Biden has tested positive for COVID-19 but is only “experiencing very mild symptoms,” the White House announced Thurday.

In a statement, White House press secretary Karine Jean-Pierre said the fully vaccinated and twice boosted Biden, 79, has begun taking the anti-viral drug Paxlovid and is working from the White House residence rather than the Oval Office.

Biden tweeted, “Folks, I'm doing great. Thanks for your concern.” He said he is “keeping busy,” but had called two Pennsylvania lawmakers and the Scranton mayor “to send my regrets for missing our event today” in the northeastern state.

Later, the White House posted a video of him while he was standing outside on a portico as he assured Americans that his symptoms were not severe.



“I really appreciate your inquiries and concerns,” he said. “But I’m doing well, getting a lot of work done. Going to continue to get it done. And in the meantime, thanks for your concern. And keep the faith. It’s going to be okay.”



At a news briefing, Dr. Ashish Jha, the White House coronavirus response coordinator, said the possibility that Biden will get seriously ill is “dramatically lower” because he is fully vaccinated and twice boosted. He said that officials should know within a few days whether Biden contracted the highly contagious omicron subvariant BA.5 that is racing through the country.



About 100,000 new coronavirus cases are being reported every day in the United States.