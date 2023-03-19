ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະຂະຫຍາຍການກວດກາປະຫວັດ ກ່ຽວກັບ ການຊື້ປືນ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາໄດ້ປະກາດດຳລັດປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາອົງການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານກາງ ຂະຫຍາຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ການຄວບຄຸມປືນໂດຍສອງພັກການເມືອງທີ່ທ່ານໄດ້ເຊັນເມື່ອ 9 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍການກວດກາປະຫວັດສຳລັບຜູ້ຊື້ປືນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກົດລະບຽບເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ປົດອາວຸດຊົ່ວຄາວຈາກຄົນຜູ້ທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ. ຫົວໜ້ານັກຂ່າວປະຈຳທຳນຽບຂາວ ແພັດຊີ ວິດາຄຸສວາຣາ ມີລາຍງານນີ້, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເມື່ອສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ມືປືນຄົນນຶ່ງໄດ້ຍິງປືນໃສ່ຫ້ອງເຕັ້ນລຳໃນລະຫວ່າງການສະເຫຼີມສະຫຼອງກຸດຈີນ, ສັງຫານ 11 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກ 9 ຄົນ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ເປັນໂສກນາດຕະກຳທີ່ໄດ້ເຈາະທະລຸຈິດໃຈຂອງປະເທດນີ້, ຢູ່ທີ່ນີ້ໃນເມືອງ ມອນເຕຣີ ພາກ, ແຊນ ກາບຣີແອລ ວາເລ, ເຊິ່ງແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງຊຸມຊົນຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ.”
ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ທຳຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຈາກປືນ,
ອອກດຳລັດປະທານາທິບໍດີເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກົດໝາຍການຄວບຄຸມປືນສອງພັກການເມືອງທີ່ທ່ານໄດ້ເຊັນ 9 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍການກວດກາປະຫວັດສຳລັບຜູ້ຊື້ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 21 ປີ ແລະ ປາບປາມການລັກລອບຂົນສົ່ງປືນຂ້າມລັດ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ດຳລັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະຊີ້ນຳໄອຍະການສູງສຸດໃຫ້ທຳການດຳເນີນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້, ໃກ້ເທົ່າທີ່ຈະໃກ້ ເພື່ອທຳການກວດກາປະຫວັດທົ່ວໄປໂດຍປາສະຈາຮ່າງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດໃໝ່.”
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນການຄວບຄຸມປືນ ໄດ້ມີຄວາມຍິນດີກັບຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ໄບເດັນ.
ທ່ານ ມາກ ຄອລລິນສ໌, ຈາກການໂຄສະນາ ເບຣດີ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງຈາກປືນກ່າວວ່າ “ນີ້ຈະເອົາຄົນຈຳນວນຫຼາຍຜູ້ທີ່ຂາຍອາວຸດເພື່ອຜົນກຳໄລ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທຳການຕັດສິນໃຈນັ້ນ ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ຂາຍປືນ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າຢາກຈະກາຍເປັນຜູ້ຂາຍປືນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຂາຍປືນດ້ວຍການກວດກາປະຫວັດ.”
ກົດໝາຍຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພກວ່າເກົ່າ ທີ່ຖືກຮັບຜ່ານໃນປີກາຍນີ້ຍັງຖືກແຍກອອກຈາກທຶນຂອງລັດຖະບານກາງສຳລັບລັດຕ່າງໆເພື່ອສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ ທຸງແດງ ທີ່ປ້ອງກັນຜູ້ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍພາຍໃນຄອບຄົວຈາກການຊື້ອາວຸດປືນ ແລະ ສະໜອງທຶນລັດຖະບານກາງເພີ່ມເຕີມສຳລັບໂຄງການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບຈິດ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນກຳລັງຜັກດັນສຳລັບການດຳເນີນການຈາກລັດຖະສະພາຫຼາຍຂຶ້ນ, ລວມທັງການນຳໃຊ້ກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດ ກ່ຽວກັບ ການຫ້າມ ແລະ ກຳຈັດອາວຸດປືນທີ່ປົກປ້ອງອຸດສາຫະກຳອາວຸດປືນຈາກການຖືກຟ້ອງຮ້ອງ. ບັນດານັກສັງເກດການເວົ້າວ່າ ມັນເປັນສັນຍານຂອງການປ່ຽນແປງໃນການເມືອງປືນ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ແມັດ ລາຄອມບີ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເຄສ ເວັສເຕິນ ຣີເຊີຟ (Case Western Reserve) ກ່າວວ່າ “ການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພຂອງປືນເອງແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ດີຫຼາຍໃນການຜັກດັນບັນດາພັນທະມິດພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອທຳການດຳເນີນການ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານີ້. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າອີກອັນນຶ່ງແມ່ນກຳລັງເຮັດໃຫ້ອຳນາດຂອງສະມາຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດຫຼຸດໜ້ອຍລົງ, ເຊິ່ງມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຕາຢ້ານຕໍ່ບັນດານັກການເມືອງພັກເດໂມແຄຣັດຄືທີ່ມັນເຄີຍເປັນ.”
ດ້ວຍໂອກາດທີ່ເລັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດຮ່າງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດກ່ຽວກັບປືນເພີ່ມເຕີມພາຍໃຕ້ສະພາຕ່ຳທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນ, ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເວົ້າວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ຄວນທຳການດຳເນີນການປະທານາທິບໍດີເພີ່ມເຕີມ. ລວມມີການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຈັດການເພື່ອປະສານງານການຕອບໂຕ້ຂອງລັດຖະບານກາງຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຈາກປືນ ແລະ ຊີ້ນຳອົງການລັດຖະບານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມໃບອະນຸຍາດການໃຊ້ອາວຸດປືນລັດຖະບານກາງ ເພື່ອຖອນໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ກະທຳຜິດຊໍ້າ.
ສະຫະລັດ ມີກົດໝາຍການໃຊ້ປືນທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ ແລະ ມີປືນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ 390 ລ້ານກະບອກ ຫຼືປືນ 1.2 ອັນ ຕໍ່ຫົວຄົນ.