ໃນ​ຄຳປາ​ໄສຕໍ່ສະ​ພາ ແລະ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບ​ເດັນ ​ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ປະນາມ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຢູ​ເຄນຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ຣັດ​ເຊຍ, ທ່ານວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ​ປູ​ຕິນ ​ແລະ​ໄດ້ໂຮມເອົາ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຕໍ່ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວຈາກ​ທັງສອງ​ພັກ. ທ່ານ​ກ່າວ​ເຖິງ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນທີ່​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຟື້ນ​ຕົວ​ໄດ້​ຍາກຈາກກາ​ນ​ລະ​ບາດ​ຢ່າງ​ໜັກ​ຂອງ​ພະ​ຍາດແລະ​ໄດ້​ວາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍທີ່​ຢາກ​ເຮັດ​ກ່ຽວ​ກັບ “ຄວາມ​ສ​າ​ມັກ​ຄີ​” ທີ່​ທ່ານ​ເວົ້າວ່າ ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະຫນັບສະຫນູນ ຈາກ​ທັງສອງພັກ ໃນສະພາ. Patsy Widakuswara ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການຜູ້​ສື່​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອທີ່​ທຳນຽບຂາວ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ​ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

"ທ່ານ​ນາງປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."



ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນໄດ້ກ່າວຄຳ​ປາ​ໄສຕໍ່ສະ​ພາ ແລະ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນຄຳປາ​ໄສຄັ້ງທີ 2 ຂອງທ່ານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາຮ່ວມ ຫລັງຈາກໄດ້ຖ​ະແຫລງໃນເດືອນເມສາຜ່ານ​ມານັ້ນ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ຂອງ​ຄຳປາ​ໄສຕໍ່ສະ​ພາ ແລະ​ປະ​ເທດ​ຊາດຕາມ​ປະ​ເພ​ນີແລ້ວຈະ​ແນ​ໃສ່ເລື້ອງພາຍ​ໃນປະ​ເທດກໍ​ຕາມ ... ແຕ່​ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ປະທານາທິບໍ ດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວ​ດິ​ເມຍ ​ປູ​ຕິນ ໄດ້ສັ່ງ​ໃຫ້ກໍາລັງນິວເຄລຍຂອງຕົນ ມາ​ຢູ່​ໃນທ່າກຽມພ້ອມສູງພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ທ່ານ​ໄດ້ອອກ​ຄໍາສັ່ງໃຫ້ບຸກລຸກຢູເຄຣນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານໄບ​ເດັນ ຈຶ່ງໄດ້ເລັງ​ໄປ​ໃສ່​ການບຸກລຸກຂອງທ່ານ​ປູ​ຕິນທັນ​ທີ ​ໃນນາທີທໍາອິດຂອງການກ່າວ​ຄຳປາ​ໄສຂອງທ່ານນັ້ນ​ໂລດ.

ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບ​ເດັນກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

"ລາວຄິດວ່າ​ພວກຕາເວັນຕົກແລະເນ​ໂຕ້ຈະບໍ່ຕອບໂຕ້ຄືນ. ລາວຄິດວ່າລາວຈະ ສາມາດແບ່ງແຍກພວກເຮົາຢູ່ໃນ​ເຮືອນ,​ ຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງນີ້ ໃນປະ​ເທດຊາດ ອັນນີ້ໄດ້. ລາວຄິດວ່າ ລາວສາມາດແບ່ງແຍກພວກເຮົາຢູ່ໃນຢູ​ໂຣບໄດ້ອີກ​ດ້ວຍ. ແຕ່ທ່ານປູ​ຕິນຄິດຜິດແລ້ວ. ພວກເຮົາແມ່ນກຽມພ້ອມແລ້ວ.”

ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ, ທ່ານ​ນາງ​ຈີ​ລ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ທ່ານນາງໂອກ​ຊະ​ນາ ມາ​ຄາ​ຣັອ​ຟ​ວາ (Oksana Markarova) ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຟັງ​ນຳຢູ່​ໃນບ່ອນ​ທີ່​ຈັດສຳ​ລັບ​ຜູ້​ຊົມຂອງ​ທ່ານ​ນາງ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ສະມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ພັກ​ໄດ້​ໃສ່​ທຸງ​ຊາດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ທີ່ເປັນ​ສີ​ເຫຼືອງ ແລະ​ສີ​ຟ້າ ຊຶ່ງເປັນ​ສັນ​ຍານບົ່ງ​ບອກ​ເຖິງຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີກັນນັ້ນ.

ເລື້ອງພາຍໃນປະເທດນັ້ນ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງທ່ານໄບ​ເດັນ ແມ່ນການ ດຶງປະເທດອອກຈາກໂຣກລະບາດ. ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາເລັດຂອງການສັກຢາວັກຊີນ ແລະໃຫ້ຮ່ອງ​ຮອຍທີ່ບົ່ງ​ບອກວ່າມັນເຖິງເວລາສໍາລັບການ ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ "ປົກກະຕິແບບໃຫມ່" ແລ້ວ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາຫຼາຍຄົນບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກປິດ​ປາກໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳ ແນະນຳທີ່​ມີ​ການຜ່ອນຜັນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຈາກສູນຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດ.

ປະທານາທິບໍດີໄບ​ເດັນກ່າວ​ວ່າ:

"ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ບາງຄົນກໍເວົ້າກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບໂຄວິດ-19. ໃນຄືນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີວັນຍອມຮັບເອົາການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບໂຄວິດ-19, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ດັ່ງທີ່ ພວກເຮົາໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ກັບເປັນພະຍາດອື່ນໆ ມາ​ແລ້ວ."

ແຕ່ການຟື້ນຕົວຄືນ​ຈາກການ​ກະ​ທົບຂອງໂຣກລະບາດໄດ້ຖືກກີດຂວາງໂດຍອັດ ຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ - ປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ທີ່ 7.5 ເປີ​ເຊັນ. ທ່ານໄບ​ເດັນກ່າວ​ວ່າ ແຜນການ​ຂອງ​ທ່ານ​ ໃນ​ການເພີ້ມ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານຕໍ່າ​ສຸດ ​ແລະ​ການ​ຊຸກຍູ້​ການ​ຜະ ລິດ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ ຈະສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ໄດ້.

ປະທານາທິບໍດີໄບ​ເດັນກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

“ໃຫ້​ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະມີນະວັດຕະກໍາເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອີກໃນອາເມຣິກາ. ໃຫ້​ມີ ສິນຄ້າທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄວກວ່າ ແລະຖືກກວ່າເກົ່າໃນອາເມຣິ​ກາ. ​ມີວຽກເຮັດ​ງານ​ທຳທີ່ທ່ານສາມາດມີລາຍໄດ້ດີຂຶ້​ນ​ອີກຢູ່ໃນອາເມຣິ​ກາ. ແລະ, ແທນທີ່ ຈະເພິ່ງ​ພາຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິນ​ຄ້າ​ຈາກຕ່າງປະເທດ, ໃຫ້ພວກເຮົາຜະ​ລິດມັນ ຢູ່ໃນອາເມຣິ​ກາ."

ໃນການຖະ​ແຫລງຕອບກັບຂອງພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນ ແມ່ນ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດທີ່​ຄົນຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດ ໃນເລື້ອງປະຕິເສດລະ​ບຽບການກ່ຽວ​ກັບ​ການລະບາດຂອງ​ພະ​ຍາດເຊັ່ນ: ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ສັກວັກຊີນ ແລະໃສ່ຫນ້າກາກເປັນ​ຜູ້​ກ່າວ. ທ່ານນາງ​ ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ທ່ານໄບ​ເດັນ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ວ່າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ປະ​ເທດໃຫ້​ຖອຍ​ຫລັງກັບ​ໄປ. ທ່ານນາງ​ຄີມ ຣີ​ໂນ​ລ​ສ໌ (Kim Reynolds) ເປັນຜູ້​ປົກ​ຄອງການ​ລັດໄອ​ໂອ​ວາ.

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

"ປະທານາທິບໍດີໄບ​ເດັນ ແລະພັກຂອງທ່ານໄດ້ສົ່ງພວກເຮົາກັບຄືນສູ່ຍຸກ​ຂອງປີ 70 ແລະຕົ້ນຊຸມ​ປີ 80 ພຸ້ນ. ໃນເວລາທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ຄວບ​ຄຸມບໍ່​ໄຫວ ກໍາລັງ ກະ​ທົບ​ໃສ່ຄອບຄົວ, ຄື້ນຟອງການກໍ່ອາຊະຍາກໍາດ້ວຍ​ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ ທໍາລາຍບ້ານເມືອງຂອງພວກເຮົາ, ແລະກອງທັບໂຊຫວຽດກຳ​ລັງພະຍາຍາມ ແຕ້ມແຜນທີ່ໂລກຄືນໃຫມ່.”

ການລວບລວມການຢັ່ງ​ຫາງຂອງ 5 ບໍ​ລິ​ສັດ​ສູງສຸດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດ​ຕາ​ຄົນ​ທີ່​ເຫັນ​ດີ​ນຳທ່ານໄບ​ເດັນໃນປັດຈຸບັນ ມີພຽງແຕ່ 41 ເປີ​ເຊັນ.

ການ​ທີ່​ຈະໄດ້​ຮັບຄະ​ແນນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າ ທ່ານສາມາດນໍາພາປະເທດອອກຈາກໂຣກລະບາດ, ວິກິດການໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະໄພເງິນເຟີ້ໄດ້​ຫລືບໍ່.

​ທ່ານ​ນໍ​ແມນ ອອນ​ສ໌​ຕາຍ (Norman Ornstein), ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າອາວຸໂສຂອງ ສະຖາບັນດ້ານວິສາຫະກິດອາເມຣິ​ກັນກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:

“ຄວາມເປັນຈິງເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີສາມາດ ເຮັດໄດ້ໃນການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສປະເພດນີ້ ກໍ​ຄືສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານເຂັ້ມແຂງ, ທ່ານອຸທິດຕົນໃຫ້​ປະ​ເທດຊາດ ແລະທ່ານກໍາລັງເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນຢາກ ໄດ້ຍິນ. ແລະອັນນັ້ນອາດຈະຊ່ວຍໄດ້.”

ໂດຍ​ທີ່​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ເປັນ​ພັກ​ທີ່​ມີສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍພຽງ​ໜ້ອຍດຽວ​ຢູ່​ໃນ​ທັງ​ສອງ​ສະ​ພາ​ນັ້ນ, ທ່ານໄບ​ເດັນໄດ້​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນແຕ່​ການ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງໃນ​ແງ່​ດີ…

ປະທານາທິບໍດີໄບ​ເດັນກ່າວ​ວ່າ: "​ຄຳຖະ​ແຫລງຕໍ່ສະ​ພາ ແລະ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ເຂັ້ມແຂງກໍເພາະວ່າພວກ​ທ່ານ ທີ່​ເປັນປະຊາຊົນອາເມຣິ​ກາເຂັ້ມແຂງ!"

…ໃນ​ການວາງ “ແຜນ​ໃນ​ສິ່ງທີ່​ທ່ານຢາກ​ເຮັດ​ດ້ານຄວາມສາມັກຄີ” ອັນໃໝ່ອອກ​ມາເພື່ອແກ້ໄຂການລະບາດຂອງການ​ໃຊ້​ສານ​ທີ່​ມາ​ຈາກຢາຝິ່ນ, ຊັບພະຍາກອນສຳລັບສຸຂະພາບຈິດຂອງເດັກນ້ອຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ນັກລົບເກົ່າ ແລະ ການເຮັດ​ໃຫ້​ໂຣກມະເຮັງໝົດ​ໄປ.

ທ່​ານ​ນາງ ວາ​ເນ​ສ​ສາ ເບ​ຊ​ລີ (Vanessa Beasley) ເປັນສາດສະດາຈານ ສອນວິ​ຊາ​ການ​ໃຊ້​ຖ້ອຍ​ຄຳຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແວນ​ເດີ​ບີ​ລ​ທ໌ (Vanderbilt).

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:

"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນວິທີທີ່ສະ​ຫລາດດີທີ່ວາງກອບໃສ່​ໝົດທັງຊຸດເພື່ອຈະ ດຶງດູດໃຈຜູ້ຄົນຈາກທຸກທົ່ວຊ່ອງທາງ. ແຕ່ກໍມີຊ່ວງເວລາອັນແນ່ນອນໃດ​ນຶ່ງ ທີ່ທ່ານສາມາດບອກໄດ້ເຊັ່ນກັນວ່າ ມັນເປັນສິ່ງ​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ໃຈຂອງຄົນ​ຈາກ​ພັກດຽວ.”

ທ່ານໄບ​ເດັນໄດ້ຊຸກຍູ້ເປົ້າໝາຍ ໃນ​ດ້ານນິຕິບັນຍັດທີ່ຍັງຢູ່ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ, ລວມທັງການໃຊ້ຈ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະແຜນການ​ດ້ານດິນຟ້າອາກາດ, ສິດໃນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດເລືອກ​ຕັ້ງ, ການຄວບຄຸມປືນ ແລະການປະຕິຮູບຕຳຫຼວດ, ພ້ອມທັງໂຄງ​ການລິເລີ່ມໃໝ່ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ ທ່າມກາງການ​ມີຫຼັກຖານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຣກລະບາດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈຂອງປະ​ຊາ​ຊົນ ໃນຊາດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​

In his first State of the Union address, U.S. President Joe Biden on Tuesday night condemned Russian President Vladimir Putin’s invasion of Ukraine and rallied bipartisan support for the country. He addressed the rising inflation that’s hampering the economic recovery from the pandemic and outlined a “unity” agenda that he said could garner bipartisan support in Congress. VOA's White House Bureau Chief Patsy Widakuswara has this report.

“Madam Speaker, the president of the United States.”

President Joe Biden delivered his first State of the Union speech on Tuesday, his second address to a joint session of Congress following his speech in April.

While the focus of state of the union addresses is traditionally domestic…… with Russian President Vladimir Putin placing his nuclear forces on a heightened alert following his order to invade Ukraine last week, Biden homed in on Putin’s invasion within the first minute of his speech.

President Joe Biden: “He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready.”

First lady Jill Biden invited Ukraine’s Ambassador Oksana Markarova to join her viewing box, while lawmakers from both parties wore the yellow and blue of the Ukrainian flag as a sign of solidarity.

Domestically, Biden’s biggest challenge is pulling the country out of the pandemic. He highlighted vaccination success and signaled it’s time to for a “new normal.”

Many lawmakers were maskless following recently relaxed guidance from the Centers for Disease Control and Prevention.



President Joe Biden: “I know some are talking about living with COVID-19. Tonight, I say that we’ll never accept living with COVID-19, we’ll continue to combat the virus as we do other diseases.”

But pandemic recovery has been hampered by rising inflation – now at 7.5 percent. Biden said his plan to increase the minimum wage and boost domestic production will help.

President Joe Biden:

“More infrastructure and innovation in America. More goods moving faster and cheaper in America. More jobs where you can earn a good living in America. And, instead of relying on foreign supply chains, let’s make it in America.”

Delivering the Republican response, a governor best known for rejecting pandemic protocols such vaccine and mask mandates. She attacked Biden’s policies, accusing him of sending the country backwards. Iowa’s governor, Kim Reynolds.

Kim Reynolds, Iowa Governor:

“President Biden and his party have sent us back in time to the late ‘70s and early ‘80s. When runaway inflation was hammering families, a violent crime wave was crashing our cities, and the Soviet army was trying to redraw the world map.”

A compilation of five top polls shows Biden’s approval currently at only 41%.

Better marks will depend on whether he can lead the country out of the pandemic, the Ukrainian crisis and inflation.

Norman Ornstein, a senior fellow at American Enterprise Institute via Skype:

“Those realities are very important. But all that a president can do in a speech of this sort, is show that you're strong, you're dedicated and you're saying things that people want to hear. And that may help.”

With Democrats holding a slim majority in both chambers, Biden struck an optimistic tone …

President Joe Biden:

“The State of the Union is strong because you the American people are strong!”

… outlining a new “unity agenda” to address the opioid epidemic, resources for children's mental health, supporting veterans and ending cancer.

Vanessa Beasley is a professor of presidential rhetoric at Vanderbilt University Via Skype:

“I thought it was a pretty savvy way to put a frame over the whole package that would appeal to people across the aisle. But there were definitely certain moments that you could tell it was a partisan appeal as well.”

Biden pushed for legislative goals still in limbo, including his social spending and climate plan, voting rights, gun control and police reform, as well as new initiatives on mental health amid evidence that the pandemic has taken a toll on the nation’s psyche.