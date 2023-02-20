ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ທຳການຢ້ຽມຢາມ ຢູເຄຣນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປະກາດລ່ວງໜ້າ, ເວົ້າວ່າ “ໂລກຈະຢືນຢູ່ກັບເຈົ້າ”

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການຢ້ຽມຢາມ ຢູເຄຣນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປະກາດລ່ວງໜ້າໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ບໍ່ເທົ່າໃດວັນກ່ອນວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີຂອງການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໂດຍ ຣັດເຊຍ, ໂດຍກ່າວວ່າທ່ານຈະໄປທີ່ນັ້ນເພື່ອ “ສະແດງການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຄວາມເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຄຽງຂ້າງປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ຢູ່ທຳນຽບ ມາຣິນສກີ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ ສະຫະລັດ ມູນຄ່າ 500 ລ້ານໂດລາ, ລວມມີລູກປືນໃຫຍ່ ແລະ ອາວຸດຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນຈະມີມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ ຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ ຣັດເຊຍ ໃນອາທິດນີ້.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນຶ່ງປີຕໍ່ມາ, ກີຢິບ ຍັງຢືນຢູ່. ແລະ ຢູເຄຣນ ຈະຢືນຢູ່, ປະຊາທິປະໄຕຈະຢືນຢູ່. ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຈະຢືນຢູ່ກັບເຈົ້າ ແລະ ໂລກກໍຈະຢືນຢູ່ກັບເຈົ້າ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ການນຳເອົາພັນທະມິດຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດມາຊ່ວຍເຫຼືອກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ, ແລະ ລວມເອົາບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດນຳໜ້າມາກຳນົດ “ການລົງໂທດທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ” ຕໍ່ ເສດຖະກິດຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານ ປູຕິນ ຄິດວ່າ ຢູເຄຣນ ແມ່ນອ່ອນແອ ແລະ ປະເທດຕາເວັນຕົກແມ່ນແຕກແຍກກັນ. ລາວຄິດວ່າລາວທົນກວ່າພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າລາວແມ່ນກຳລັງຄິດແນວນັ້ນໃນເວລານີ້.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຂອບໃຈທ່ານ ໄບເດັນ ສຳລັບການມາຢ້ຽມຢາມໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບ ຢູເຄຣນ, ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຫວັງວ່າຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການໃນສະໜາມລົບກັບຜູ້ນຳ ສະຫະລັດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຫະລັດ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ຜົນທີ່ຈະຕາມມາທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໃຫ້ຊາບ ຖ້າ ຈີນ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໃຫ້ ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ສູ້ໃນ ຢູເຄຣນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າມັນຈະມີ “ຜົນທີ່ຕາມມາຢ່າງແທ້ຈິງ” ໃນສາຍພົວພັນ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ ແລະ ວ່າທ່ານໄດ້ທຳການແລກປ່ຽນຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງ ສະຫະລັດ ໂດຍກົງກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດລະດັບສູງຂອງ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈີນ ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມສ່ຽງ ຖ້າເຂົາເຈົ້າດຳເນີນການສະໜອງການສະໜັບສະໜູນນັ້ນໃຫ້ ຣັດເຊຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າຫຼາຍປະເທດອື່ນໆຈະຖືການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານດັ່ງກ່າວນັ້ນຈາກ ຈີນ ໃຫ້ ຣັດເຊຍ ຢ່າງຈິງຈັງຫຼາຍ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ເວິນບິນ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຈະທຳການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ ຈີນ, ແລະ ວ່າສາຍພົວພັນຂອງ ຈີນ ກັບ ຣັດເຊຍ ແມ່ນອີງໃສ່ “ການວາງຕົວເປັນກາງ, ການບໍ່ປະເຊີນໜ້າກັນ ແລະ ການບໍ່ແນເປົ້າໃສ່ຝ່າຍທີສາມ.”
ທ່ານ ຫວັງ ເວິນບິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນ ສະຫະລັດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ ຈີນ ທີ່ໄດ້ຂົນສົ່ງອາວຸດຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດໄປສະໜາມລົບ.”
ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານ ໂຈເຊັບ ບໍແຣລ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ ວ່າທ່ານຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການດັ່ງກ່າວກັບທ່ານ ຫວັງ ຢີ ແລະ ໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານບໍ່ສະໜອງອາວຸດໃຫ້ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ບໍແຣລ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ຈີນ ທີ່ວ່ານັ້ນ “ຈະເປັນເສັ້ນສີແດງໃນສາຍພົວພັນຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ອນການປະຊຸມຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າຄວາມຕ້ອງການທີ່ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດຂອງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນລູກປືນ. ທ່ານ ບໍແຣລ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະສະໜອງອາວຸດໃຫ້ໄວກວ່າເກົ່າ, ໂດຍສະເພາະລູກປືນ, ສຳລັບກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ.