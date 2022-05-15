ທ່ານ ໄບເດັນ ເວົ້າວ່າ ການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້ ຈະເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງທ່ານ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເວົ້າວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນຫຼາຍສຳລັບອັດຕາເງິນເຟີ້, ເຊິ່ງແມ່ນບັນຫາດ້ານການເມືອງທີ່ສຳຄັນໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ກ້າວເຂົ້າສູ່ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝນັ້ນ, ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ, ເຊິ່ງການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນໃນໂລກສູງຂຶ້ນ. ທ່ານໄບເດັນເວົ້າວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດຂອງທ່ານມີແຜນການທີ່ດີກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ 8.5 ເປີເຊັນ, ຜູ້ທີ່ທ່ານໄດ້ວາດພາບໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດເສດຖະກິດ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ອານິຕາ ພາວ ມີລາຍງານ ຈາກທຳນຽບຂາວ, ເຊິ່ງພຸດທະສອນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແມ່ນນັກເສດຖະສາດເພື່ອເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອັດຕາເງິນເຟີ້. ສຳລັບປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຫຼາຍຄົນ, ລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງທຸກຢ່າງນັບຈາກອາຫານເຖິງນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ແມ່ນເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຮູ້ວ່ານີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນເດືອນພະຈິກນີ້.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເອົາຈິງເອົາຈັງກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້ຫຼາຍ, ແລະ ມັນແມ່ນບູລິມະສິດສູງສຸດພາຍ ໃນປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງບັນຫາເສດຖະກິດຕ່າງໆ ໃນການເຄື່ອນໄຫວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຜ່ານບັນດາລັດທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ໂອໄຮໂອ, ໄອໂອວາ ແລະ ລັດອາລາບາມາ, ແລະ ໃນລັດທີ່ເປັນມິດກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ຄືລັດ ອໍເຣກອນ.
ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນໂດຍລວມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຮັບຮອງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງທ່ານໄບເດັນ ມີຢູ່ປະມານ 40 ເປີເຊັນ ແລະ ນັກວິຈານທ່ານສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນແມ່ນໄດ້ໂຈມຕີຢ່າງຮຸນແຮງ.
ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ຣິກ ສກັອດ ກ່າວວ່າ “ລາວບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງ ນອກຈາກການໂຈມຕີພັກຣີພັບບລີກັນ. ຖ້າລາວຢາກເຮັດບາງຢ່າງກ່ຽວກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ດຽວນີ້, ສິ່ງທີ່ລາວຄວນເຮັດແມ່ນລາອອກ. ທຸກເດືອນລາວຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.”
ທ່ານໄບເດັນບໍ່ເຫັນພ້ອມ, ແລະ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະກາດໂຄງການລິເລີ່ມທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າຈະຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄືແຜນການທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນລາຄາການເຂົ້າເຖິງອິນ ເຕີແນັດ, ປ່ອຍນ້ຳມັນອອກຈາກຄັງນ້ຳມັນເປໂຕຣລຽມຍຸດທະສາດ, ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງນ້ຳມັນແອັດຊັງທີ່ມີສານເອຕານອລ 15 ເປີເຊັນ ແລະ ອີກຫຼາກຫຼາຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ສະມາຊິກສະພາສູງ ຣິກ ສກັອດ, ສະມາຊິກຂອງການນຳສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນ, “ໄດ້ວາງມັນອອກມາທັງໝົດໃນແຜນການນຶ່ງທີ່ເປັນວາລະແຜນການສຸດຍອດ MAGA, ເຊິ່ງແມ່ນຄຳຂວັນການ ໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ. ແຜນການຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເພື່ອຂຶ້ນພາສີຕໍ່ຄອບຄົວຄົນອາເມຣິກັນ 75 ລ້ານຄອບຄົວ, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າ 95 ເປີເຊັນແມ່ນຫາເງິນໄດ້ຕ່ຳກວ່າ 100,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ໃນລາຍໄດ້ທັງໝົດ. ການຂຶ້ນພາສີປົກກະຕິ ຈະເປັນປະມານ 1,500 ໂດລາຕໍ່ຄອບຄົວ. ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຜິດຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ໃນທັດສະນະຄະຕິຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທຳນຽບຂາວຍັງໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ໂຣກລະບາດ ສຳລັບການຝືດເຄືອງຂອງເສດຖະກິດ, ແລະ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ, ເຊິ່ງການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງທ່ານໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພະລັງງານ ແລະ ລາຄາຂອງເຂົ້າ.
ບັນດານັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ທ່ານໄບເດັນບໍ່ມີເວລາໃນພາກສ່ວນຂອງທ່ານກ່ອນ ການລົງຄະແນນສຽງເດືອນພະຈິກນີ້.
ທ່ານ ບິລ ກາລສຕັນ, ຈາກສະຖາບັນບຣຸກຄິງສ໌ ກ່າວວ່າ “ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍພື້ນຖານຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ. ແຕ່ຖ້າຄຳຖາມແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງດຽວນີ້ກັບການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝບໍ່ນັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີຈະຕ້ອງໄດ້ມີໂຊກຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ.”
ແລະ ບັນດານັກເສດຖະສາດເວົ້າວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ. ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການແຮງງານສາກົນເວົ້າວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ທົ່ວໂລກແມ່ນ 9.2 ເປີເຊັນໃນເດືອນມີນາ 2022, ຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຂອງອັດຕາ 3.7 ເປີເຊັນໃນເດືອນມີນາ 2021.
ທ່ານ ເດັສມອນ ແລັດຈແມນ, ຈາກສະຖາບັນວິສາຫະກິດ ອາເມຣິກັນ ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຈະແມ່ນພາວະເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳໃນກຸ່ມເຈັດປະເທດຫຼື G-7. ນັ້ນເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້. ແລະນັ້ນແມ່ນບໍ່ດີຫຼາຍສຳລັບເສດຖະກິດໂລກທັງໝົດ.”
ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ, ບັນຫານີ້ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງອາເມຣິກັນ. ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຈະເຫັນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ 435 ບ່ອນໃນສະພາຕ່ຳ ແລະ ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງບ່ອນນັ່ງໃນສະພາສູງ, ແລະ ການປ່ອນບັດໃນທ້ອງຖິ່ນໃນຫຼາຍກວ່າ 39 ລັດ.
You don’t need to be an economist to understand inflation: For many Americans, rising prices — of everything from food to gasoline — are right in front of their noses.
U.S. President Joe Biden knows this is a key issue for voters this November.
“I want every American to know that I'm taking inflation very seriously, and it's my top domestic priority.”
He’s highlighted economic issues in recent swings through key states like North Carolina, Ohio, Iowa and Alabama, and in Democrat-friendly states like Oregon.
Current opinion polls universally put Biden’s economic approval around 40%, and his Republican critics are unsparing.
“He doesn't do anything other than attack Republicans. If he wants to do something on inflation right now, what he ought to do is resign. Every month he has been in office inflation has gotten worse.”
Biden disagrees, and has recently announced initiatives he says will help, like plans to lower the price of internet access, release more oil from the Strategic Petroleum Reserve, expand access to gasoline with 15% ethanol, and more.
“Senator Rick Scott, a member of the Senate Republican leadership, laid it all out in a plan that is the ultra-MAGA agenda. Their plan is to raise taxes on 75 million American families, over 95% of who make less than $100,000 a year, total income. The average tax increase would be about $1,500 per family. They've got it backwards, in my view.”
The White House also blames the pandemic for disrupting the economy, and Russian President Vladimir Putin, whose invasion of Ukraine has affected energy and grain prices.
Analysts say Biden doesn’t have time on his side before the November vote.
“Fundamental policy shifts will make a difference over time. But if the question is whether they're going to make a difference between now and the midterm elections, the president would have to get very lucky for that to happen.”
And economists say U.S. inflation has global knock-on effects. On Tuesday, the International Labor Organization said global inflation hit 9.2% in March 2022, more than double the 3.7% rate of March 2021.
“What this inflation is going to give rise to is a recession in the G-7 [Group of Seven] countries. That seems to be pretty much baked in the cake. And that's really not good for the whole of the global economy."
Ultimately, this problem falls to the American voter. Midterm elections will see a battle for all 435 seats in the House of Representatives and for one-third of Senate seats, and local polls in more than 39 states.
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