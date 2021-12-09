ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ການສົ່ງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ໄປປະຈຳການຢູ່ ຢູເຄຣນ ແມ່ນ ‘ບໍ່ຢູ່ໃນແຜນການ’

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະລົມກັບປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການເສີມກຳລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງຕົນຕິດກັບຢູເຄຣນ ອີງຕາມທຳນຽບຂາວ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນ ຈະໂທລະສັບຫາບັນດາຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມບູຊາເຣສຕ໌ ເກົ້າ (Bucharest Nine) ທີ່ເປັນບັນດາພັນທະມິດຢູ່ກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງເນໂຕ້ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຊາບກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດທາງໄກຂອງທ່ານ ກັບປະທານາທິບໍດີວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ແລະຮັບຟັງ ຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ກຸ່ມບູຊາເຣສຕ໌ ເກົ້າ ປະກອບດ້ວຍ ບຸລກາເຣຍ ສາທາລະນະລັດເຊັກສ໌ ແອສໂຕເນຍ ຮັງກາຣີ ລັດເວຍ ລີທົວເນຍ ໂປແລນ ໂຣມາເນຍ ແລະສະໂລວາເກຍ.
ຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ສັ່ງໃຫ້ກຳລັງ ທະຫານຂອງອາເມຣິກາ ໄປປະຈຳການຢູ່ຢູເຄຣນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ການບຸກລຸກປະເທດດັ່ງກ່າວຂອງຣັດເຊຍ.
“ອັນນັ້ນ ບໍ່ຢູ່ໃນແຜນການ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ບັນດາ ນັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ເດີ່ນສວນກ້ຳໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຄວາມຄິດທີ່ສະຫະລັດກຳລັງຈະໃຊ້ກຳລັງພຽງຝ່າຍດຽວ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຢູ່ໃນທາງເລືອກຕ່າງໆໃນຕອນນີ້. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ຈະມີຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພົບປະທາງໄກກັບທ່ານ ປູຕິນ ເປັນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ. ພາຍຫຼັງຈາກການພົບປະກັນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດໃນຢູໂຣບຂອງຕົນ ມີ “ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ກ່ຽວກັບວ່າ ມົສກູໄດ້ເພີ້ມກອງກຳລັງທະຫານຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນຕິດກັນກັບຢູເຄຣນ ແລະຈະຕອບໂຕ້ດ້ວຍ ການວາງມາດຕະການລົງໂທດດ້ານເສດຖະກິດ “ຢ່າງໜັກ” ຖ້າຫາກຣັດເຊຍ ບຸກລຸກປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນຈະບໍ່ມີໂອກາດສົ່ງກອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໄປກໍຕາມ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງທຳນຽບຂາວ ແລະທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ຢືນຢັດໃນວັນ ພຸດວານນີ້ວ່າ ຍັງມີວິທີທາງ ທີ່ວໍຊິງຕັນອາດເສີມຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນ ໃຫ້ກີຢິບ.
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