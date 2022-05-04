ທ່ານໄບເດັນສັນລະເສີນກຳມະກອນ ອາເມຣິກັນ ທີ່ຜະລິດລູກສອນໄຟ ຕ້ານລົດຖັງ ທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ສັນລະເສີນກຳມະກອນຜະລິດລູກສອນໄຟ ຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງ ທີ່ກຳລັງຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ພວກ ນັກລົບຢູເຄຣນ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກກຳມະກອນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ “ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນສາມາດປ້ອງກັນຕົວເອງໄດ້.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ເວົ້າຢ່າງກົງໆ”, ຊາວຢູເຄຣນ “ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານຣັດເຊຍຕົກໂງ່ໄດ້ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ. ... ອາວຸດທີ່ຜະລິດດ້ວຍມືຂອງພວກທ່ານ ແມ່ນໄປຢູ່ ໃນກໍາມືຂອງວິລະຊົນຢູເຄຣນ. ຂອບໃຈສໍາລັບສິ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດນັ້ນ.”
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຍ້ອງຍໍຄົນງານ 265 ຄົນຢູ່ໂຮງງານຜະລິດອາວຸດ ລັອກຫີດ ມາຕິນ (Lockheed Martin) ໃນພາກໃຕ້ຂອງເມືອງທຣອຍ, ລັດອາລາບາມາ ໂດຍປຽບທຽບພວກເຂົາເຈົ້າໃສ່ກັບກຳມະກອນອາເມຣິກັນທີ່ຜະລິດອາວຸດ ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຢູ່ໃນຈຸດທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນປະຫວັດສາດໃນການສູ້ລົບກັນລະຫວ່າງການຜະເດັດການ ແລະປະຊາທິປະໄຕ.”
ໂດຍການອ້າງເຖິງແຕ່ບໍ່ເອີ່ຍຊື່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ແລະການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງທ່ານເປັນເວລາ 10 ອາທິດນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ "ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ານຢັນກັບພວກຜະເດັດການ, ພວກເຂົາກໍຈະສືບຕໍ່ມາ ຫາທ່ານຢູ່ເລື້ອຍ."
ຜູ້ນໍາສະຫະລັດທ່ານນີ້ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ມີຄວາມຍາວ 1 ແມັດ ທີ່ຕັ້ງໃສ່ບ່າຍິງນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງແກ່ລົດຖັງຣັດເຊຍ ທີ່ພໍ່ແມ່ຊາວຢູເຄຣນບາງຄົນ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ລູກຊາຍທີ່ເກີດໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າ ຈາແວລິນ (Javelin) ແລະລູກສາວວ່າ ຈາແວລີນາ (Javelina).
ພວກນັກວິເຄາະດ້ານການທະຫານກ່າວວ່າ ລົດຖັງຂອງຣັດເຊຍຫຼາຍເຖິງ 1,000 ຄັນ ຖືກທຳລາຍໃນການສູ້ລົບກັນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນຫຼາຍຄັນຖືກຍິງໂດຍລູກສອນໄຟຈາແວລິນ (Javelin) ທີ່ຍິງຈາກໄລຍະໄກເຖິງ 2,500 ແມັດນັ້ນ.
ລູກສອນໄຟຈາແວລິນມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 2 ແສນໂດລາຕໍ່ລູກ ແລະທ່ານໄບເດັນ ຍອມຮັບວ່າ ການສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະລັດທີ່ມີຢູ່ນີ້ແກ່ຢູເຄຣນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຣັດເຊຍ "ບໍ່ໄດ້ມີລາຄາຖືກເລີຍ."
ແຕ່ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາດຳເນີນການໂດຍໄວກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງຂໍຊຸດ
ໃໝ່ທີ່ມີມູນຄ່າ 33 ຕື້ໂດລາສຳລັບຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານ ແລະເສດຖະ ກິດໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງເປັນເງິນຊ່ວຍເຫລືອເພີ້ມໃຫ້ເງິນ 13 ຕື້ 600 ລ້ານໂດລາທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ ແລະຈ່າຍໄປແລ້ວນັ້ນ.