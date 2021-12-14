ການຂວໍ້າບາດຄັ້ງທໍາອິດ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ຖືກມອງເຫັນ ເປັນສັນຍາລັກອັນນຶ່ງ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການລົງໂທດຄັ້ງທໍາອິດຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນສັນຍາລັກໂດຍສວ່ນໃຫຍ່ ທີ່ຈະມີ ຜົນ ກະທົບພຽງເລັກໜ້ອຍຕໍ່ແນວທາງປະຕິບັດດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງລະບອບການປົກຄອງນັ້ນ ຫຼື ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ.
ທ່ານໂຈຊົວ ສະແຕນຕັນ (Joshua Stanton), ທະນາຍຂອງວໍຊິງຕັນທ່ານນຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍຮ່າງກົດໝາຍໃນການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດ ແລະການບັງຄັບ ໃຊ້ນະໂຍບາຍຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອໃນປີ 2016 ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນການປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງການເອົາບາດກ້າວທີ່ພໍປານກາງ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສັນຍາລັກ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສິດທິມະນຸດຂອງໂລກ.”
ທ່ານສະແຕນຕັນ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ນີ້ແມ່ນວິທີຂອງກະຊວງການເງິນທີ່ກ່າວວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວເກົາຫຼີເໜືອມີຄວາມສໍາຄັນບາງຢ່າງ” ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະ ຫະລັດໃນການເນັ້ນຢໍ້າເຖິງການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງປະເທດນັ້ນ.
ເກົາຫຼີເໜືອເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ໃນເລື້ອງປະຕິບັດການຄວບຄຸມດ້ານສິດທິມະນຸດ, ລວມເຖິງການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ແລະການທໍລະມານ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ໃນຄ້າຍກັກຂັງທາງການເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທາງທີ່ບໍ່ດີຂອງປະເທດນັ້ນ.
ໃນມື້ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ພະແນກການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງ ກະ ຊວງການເງິນສະຫະລັດ ຫຼື OFAC ໄດ້ກໍານົດໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດ, ລວມເຖິງ ຫ້ອງການໄອຍະການກາງຂອງລັດທີ່ຈັດການພິຈາລະນາຄະດີທີ່ ບໍ່ຍຸຕິທໍາ, ແລະທ່ານຣີ ຢົງ ກີລ (Ri Yong Gil), ລັດຖະມົນຕີກອງທັບຂອງ ປະຊາຊົນຄົນປັດຈຸບັນ ແລະອະດີດລັດຖະມົນຕີດ້ານປະກັນສັງຄົມ, ທີ່ດໍາເນີນ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຄ້າຍກັກຂັງນັ້ນ.
ທ່ານແອນໂທນີ ຣຸກຈີອີໂຣ (Anthony Ruggiero), ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ຂອງມູນນິທິເພື່ອປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າຕົນ “ບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ” ນອກຈາກວ່າຈະລວມເອົາເກົາຫຼີເໜືອ ໄວ້ພາຍໃຕ້ການກຳນົດໃຫ້ມີການລົງໂທດໃນວັນແຫ່ງສິດທິມະນຸດເທົ່ານັ້ນ.
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