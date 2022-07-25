ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນກຳລັງມີອາການດີຂຶ້ນມາເປັນລຳດັບ ລຸນຫຼັງການກວດພົບ ໂຄວິດ-19 ຂອງທ່ານເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງແພດຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ດຣ. ເຄວິນ ໂອຄອນເນີ ໄດ້ກ່າວໃນບັນທຶກສະບັບນຶ່ງວ່າ “ອາການຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ສືບຕໍ່ດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ,” ດ້ວຍອາການເຈັບຄໍເປັນອາການຫຼັກ ໃນຄວາມເຈັບປ່ວຍຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ໂອຄອນເນີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສຽງຂອງທ່ານຍັງຄົງແຫດຢູ່ໜ້ອຍນຶ່ງ.”
ແພດຄົນນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ການເຈັບຄໍຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ເປັນຍ້ອນ “ການກະຕຸ້ນຂອງຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ທຳການກຳຈັດໄວຣັສນັ້ນ,” ໂດຍເອີ້ນຄວາມກ້າວໜ້ານັ້ນວ່າມີກຳລັງໃຈ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າອາການດັ້ງເດີມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີທີ່ລວມມີ ນ້ຳມູກອອກ, ໄອ ແລະ ປວດຕົນປວດໂຕ “ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ,” ໃນຂະນະທີ່ຊີບພະຈອນຂອງທ່ານ, ຄວາມດັນເລືອດ, ລະດັບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ແລະ ອຸນຫະພູມທັງໝົດແມ່ນຍັງຄົງປົກກະຕິ.
ທ່ານ ໂອຄອນເນີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ຢາ Paxlovid, ດ້ວຍອາການຕ່າງໆ “ຖືກປິ່ນປົວດ້ວຍ” ການກິນນ້ຳ, ກິນຢາແກ້ປວດ ແລະ ສືບຢາເຂົ້າປອດ, “ຕາມທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການໄອເປັນບາງຄັ້ງ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະສືບຕໍ່ແຍກປ່ຽວຢູ່ທຳນຽບຂາວ ຕາມການແນະນຳຂອງສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ສະຫະລັດ.
ດຣ. ອາຊິສ ຈາ, ຜູ້ປະສານງານການຕອບໂຕ້ໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ Fox News Sunday ວ່າ “ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກທີມແພດຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ວ່າທ່ານ ໄບເດັນ “ສະບາຍດີ.”
ທ່ານ ຈາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໜ້ອນນຶ່ງ, ພັກໜ້ອຍນຶ່ງ, ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຟັງພວກເຮົາບາງຄົນ ກ່ຽວກັບ ການແນະນຳໃຫ້ພັກຜ່ອນແດ່. ແລະ ຮອດຄືນວານນີ້, ທ່ານຮູ້ສຶກສະບາຍດີ.”
ໃນການສຳພາດກັບລາຍການ Face the Nation ຂອງໂທລະພາບ CBS ນັ້ນ, ທ່ານ ຈາ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານສົງໄສວ່າກໍລະນີຂອງທ່ານ ໄບເດັນ “ແມ່ນເປັນສາເຫດຂອງໂຄວິດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຫຼາຍຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກຢາຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ສັກຢາບູສເຕີສອງຄັ້ງ (ຄືກັບທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເຮັດ,” ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.”
U.S. President Joe Biden is recovering nicely following his COVID-19 diagnosis last week, his physician said Sunday.
Dr. Kevin O’Connor said in a memo that Biden’s "symptoms continue to improve significantly," with a sore throat being the main remaining ailment.
“His voice remains a bit deep,” O’Connor said.
The physician said Biden’s sore throat is likely because of "lymphoid activation as his body clears the virus," calling the development encouraging.
He said the president’s original symptoms, including a runny nose, cough and body aches "have diminished considerably," while his pulse, blood pressure, respiratory rate, and temperature all remain normal.
O'Connor said Biden will continue taking Paxlovid, with his symptoms being "treated supportively" with oral hydration, Tylenol, and the albuterol inhaler "as needed for occasional cough."
Biden is continuing to isolate at the White House in accordance with U.S. Centers for Disease Control and Prevention recommendations.
Dr. Ashish Jha, the White House COVID-19 response coordinator, told the “Fox News Sunday” show that he received his last update from Biden’s medical team Saturday night and that Biden had had a "good day."
“He worked a little, rested a little, finally listened to some of us on the advice to get some rest. And as of last night, he was feeling just fine," Jha said.
In an interview with CBS's "Face the Nation," Jha said he suspects Biden's case "is going to be a course of COVID that we've seen in many Americans who have been fully vaccinated, double boosted [as Biden had been], getting treated, with those tools in hand."
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